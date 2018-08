Polovina Romů v ČR žije v sociálním vyloučení, situace se zhoršuje

Polovina Romů v Česku žije v sociálním vyloučení. Podle kvalifikovaných odhadů koordinátorů pro záležitosti romské menšiny z regionů je to kolem 120.000 lidí. V Olomouckém kraji se na okraji společnosti ocitlo 70 procent tamních romských obyvatel, v Moravskoslezském a Ústeckém kraji tři pětiny. Uvádí to zpráva o stavu romské menšiny za loňský rok, s níž se ve středu seznámí vláda. Dokument má ČTK k dispozici. Situace se ve srovnání s údaji ze zpráv z předchozích let nezměnila, stav se tak nezlepšuje ani v době ekonomického růstu.

Podle ní mají Romové kvůli nízkým příjmům i častému zadlužení ztížený a omezený přístup k běžnému bydlení a celé rodiny se sestěhovávají do ubytoven či domů na periferiích, které se pak mění na ghetta. Podle poslední odborné analýzy se počet chudinských domů, ulic a čtvrtí mezi lety 2006 až 2014 zdvojnásobil. Zvedl se ze tří stovek na 600. Přibylo i lidí, kteří v těchto lokalitách bydlí - místo 80 tisíc jich bylo asi 115 tisíc.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že se postoj k Romům v Česku nemění. Léta byli nejméně oblíbenou minoritou. Nesympatičtí jsou třem čtvrtinám obyvatel, další pětině jsou jedno a sympatie cítí zbytek. "Od roku 2013 nedošlo k signifikantní změně vnímání romské menšiny, hodnoty jsou víceméně stejné," uvádí zpráva.

Do Strakovy akademie se vláda vrátí zřejmě v polovině září

Do budovy Strakovy akademie, která prochází komplexní rekonstrukcí, se menšinová vláda ANO a ČSSD vrátí zřejmě v polovině září. První zasedání ministrů po dovolené se tento týden uskutečnilo v Hrzánském paláci na Hradčanech. Ministři budou stísněnější prostory této vládní budovy k pravidelným zasedáním používat minimálně do doby, kdy bude hotova výměna oken v jednacím sále Strakovy akademie. Skončit by tato fáze oprav měla během září, řekla ČTK mluvčí kabinetu Petra Doležalová.

Strakova akademie, která stojí u Vltavy, neposkytuje takové výhledy na město jako Hrzánský palác, zato je rozlehlejší, Rekonstrukce objektu začala před rokem, je plánovaná na 30 měsíců. Oprava by měla přijít na 294,5 milionu korun. Výměna či repase 700 oken představuje během rekonstrukce pro členy vlády i úředníky největší omezení.

Mimo Strakovu akademii zasedala vláda například během povodní v létě 2002, v roce 2015 kabinet uspořádal tři výjezdní zasedání v krajích. Hrzánský palác obvykle vláda používá k reprezentačním účelům.

Pražané si mohou natrhat ovoce v městských sadech

Pražané si mohou v sadech vlastněných městem natrhat čerstvé ovoce. Nyní dozrávají hrušky, jablka a švestky například v sadech na Klíčově ve Vysočanech, Na Krutci ve Vokovicích nebo Nad Kalvárií v Motole. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Ořechy ještě nejsou zralé, nejvíce ořešáků roste v Sedlci, dodal.

"Rádi bychom ale upozornili, že byť je ovoce ze sadů volně k dispozici, neznamená to, že je možné stromy poškozovat lámáním větví," uvedl Hofman.

"Nejstarší sady jsou z období první republiky. Větší vlna výsadeb ovocných sadů, z nichž část se udržuje do dnešních dnů, následovala v 50. a 60. letech 20. století. Nejmladší sady jsou z letošního jara, neboť od roku 2010 každým rokem vysazujeme alespoň jeden nový ovocný sad," dodal Hofman. Od roku 2010, kdy byl zahájen projekt Obnova ovocných sadů a alejí, nechala Praha vysadit zhruba 3000 ovocných stromů.

České armádní soubory připomenou ve Skotsku výroří republiky

Ústřední hudba AČR a Vojenský umělecký soubor Ondráš reprezentují české kulturní dědictví na Královském festivalu vojenských hudeb ve skotském Edinburghu. Až 8 800 diváků zhlédne každý večer až do 25. srpna prvotřídní hudební a taneční show, která je pořádána přímo na esplanádě před edinburským hradem.

Celkem 110 vojenských hudebníků a příslušníků VUS Ondráš úspěšně debutovalo ve Skotsku svým nově nastudovaným barvitým programem spojujícím světoznámé Smetanovy a Dvořákovy kusy a unikátní moravské lidové tance. Koncerty obou vojenských souborů jsou připomínkou 100. výročí založení Československa, které spolu s oslavou 100 let od založení britských RAF tvoří stěžejní témata celého festivalu.

Pionýr je stále druhou největší mládežnickou organizací v Česku

Ačkoli řada lidí si Pionýra spojuje především s dobou před rokem 1989, tato organizace zůstává druhým největším sdružením dětí a mládeže v České republice. V současnosti má 14.206 členů, řekl ČTK jeho mluvčí Jakub Kořínek. K některé z aktivit Pionýra se podle něj aspoň jednou za rok připojuje dalších asi 35.000 až 40.000 dětí. V popularitě ho předstihl skaut se svými 60.522 členy.

Některé pionýrské skupiny po listopadu 1989 ukončily svou činnost, jiné se přeměnily na místní sdružení, nebo přecházely například do Junáka, Duhy, České tábornické unie a dalších organizací. Pionýr pak začal být přístupný i pro nečleny, kteří se mohou pravidelně účastnit jeho činností v otevřených volnočasových klubech. V současnosti do nich pravidelně dochází 1500 až 2000 dětí bez členství.

"Z tohoto hlediska lze členy považovat spíše za jádro účastníků naší činnosti. Tento přístup je jednou z hlavních charakteristik současného Pionýra a odlišuje nás od některých jiných organizací, jako je například Junák - český skaut," řekl Kořínek. Od Junáka se Pionýr liší také tím, že nerozděluje oddíly na dívčí a chlapecké, ale má je smíšené.

Desítky lidí vyrazily v sobotu s "Bardotkou" do Kácova

Desítky lidí v sobotu vyjely historickým vlakem Posázavské linky z Prahy - Braníka přes Čerčany a Český Štenberk do Kácova, kde se tento víkend koná tradiční Kácovská pouť. Na zpáteční cestu se souprava vypraví odpoledne. Nostalgické jízdy retrovlaky nejen do Kácova, ale i třeba na Křivoklát nebo do Českého ráje, pořádají České dráhy každoročně.

Dnešní vlak měla původně vézt parní lokomotiva "Velký Bejček", kvůli suchu a riziku požárů ji ale nahradila motorová "Bardotka", které se kvůli vzhledu čela přezdívá také Zamračená. Ta táhne soupravu osmi historických vozů "Rybáků".

S lokomotivou, kterou České dráhy vyřadily z provozu na konci roku 2013, se ostatně přišli vyfotit i lidé, kteří vlakem na cestu nevyrazili. "Chtěl jsem se podívat na vlak, ta lokomotiva už vlastně nejezdí, chtěl jsem si udělat památku," vysvětlil jeden z nich.

Počasí

Předpověď na neděli: Skoro jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 28 až 32 °C. Slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.