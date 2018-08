Odborový svaz zdravotnictví vyhlásil stávkovou pohotovost za vyšší platy

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR vyhlásil stávkovou pohotovost. Chce, aby vláda dodržela slib o plošném desetiprocentním růstu platů v oboru od příštího roku. Vláda navrhuje zvýšení sumy na platy o šest procent a tarifů o dvě procenta. Víc by si měli přilepšit učitelé a hůř placené profese. Zdravotníci by měli podle plánů kabinetu dostat nejspíš o čtyři či pět procent víc. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO s vyhlášením stávkové pohotovosti nesouhlasí. Platy ve zdravotnictví podle něj rostly o 30 procent za posledních pět let. Ve zdravotnictví pracuje asi 260.000 lidí, v sociálních službách kolem 100.000.

Předseda konfederace odborových svazů Josef Středula nevyloučil, že by se ke zdravotníkům mohly přidat i další odborové svazy z veřejné sféry.

Soukromí lékaři nesouhlasí se stávkovou pohotovostí odborů

Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) nesouhlasí se stávkovou pohotovostí, kterou kvůli nespokojenosti s jednáním o růstu platů vyhlásily zdravotnické odbory. Obě organizace soukromých lékařů vyzvaly premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), aby tlaku odborů nepodlehli. Pokud by vláda rozhodla o navýšení platů a mezd ve zdravotnictví z jiných zdrojů, než je zdravotní pojištění, budou soukromí lékaři a gynekologové požadovat růst příjmů u všech poskytovatelů zdravotnické péče, tedy nejen v lůžkových zařízeních.

Premiér Andrej Babiš doložil nejvyšší příjmy mimo politiku

Nejvyšší příjmy mimo politiku mezi členy vlády vykázal premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Vyplývá to z majetkových přiznání, které Babiš zveřejnil podle zákona. V prvním pololetí podle nich vydělal 90 miliónů na úrocích z takzvaných korunových dluhopisů Agrofertu a dalších 17 miliónů mu vyplatila privátní švýcarská investiční banka Vontobel. Za co, ale Babiš nevysvětlil. "Nebudu to komentovat, podepsal jsem to a splnil jsem zákonnou povinnost," uvedl. Nejvyšší úspory na účtu, necelé čtyři milióny korun, pak přiznal ministr školství z ANO Robert Plaga. Nejvíc zadluženým ministrem je s třímiliónovou hypotékou šéf armádního resortu za ANO Lubomír Metnar.

Veřejná správa má nadbytek zaměstnanců, ale chybí ji odborníci

Veřejná správa má momentálně sice nadbytek zaměstnanců, současně se ovšem potýká s akutním nedostatkem kvalitních odborníků. Úřadům chybí zejména IT pracovníci a právníci, což má negativní dopady zejména v oblasti veřejných zakázek a e-governmentu. Vyplývá to ze studie, kterou na základě osobních rozhovorů s vrcholnými představiteli veřejné správy zpracovala analytická společností CEEC Research. Výsledky průzkumu firma poskytla ČTK, celou studii představí na setkání lídrů veřejné správy 2018, která se na ministerstvu pro místní rozvoj uskuteční 28. srpna za účasti premiéra Andreje Babiše (ANO), několika ministrů, zástupců krajů či měst.

Celníci odhalili na jihu Moravy skupinu prodejců a výrobců drog

Jedenáct prodejců drog zadrželi celníci z protidrogového oddělení na jihu Moravy. Našli u nich mimo jiné 40 kilogramů marihuany, 631 rostlin konopí, 150 tablet extáze a samopal s náboji. Celní správa to uvedla v tiskové zprávě. Podle zjištění celníků nejspíš skupina drogy prodávala nejen v České republice, ale i v zahraničí. Při sérii prohlídek na několika místech jižní Moravy, na kterých celníci spolupracovala policisty a Národní protidrogovou centrálou, zabavili ještě dvě auta a šestery hodinky celkem za 100.000 korun. Zadrženým hrozí za trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy vězení na osm až dvanáct let, případně i propadnutí majetku.

Zemi živitelce roste online prodej lístků, koupilo je 1500 lidí

Agrosalon Země živitelka připomene v Českých Budějovicích od 23. do 28. srpna 100 let českého zemědělství, přiblíží i chytré zemědělství jako robotické kravíny. Vstupenky si online koupilo už 1500 lidí. Představí se přes 550 vystavovatelů z více než 20 zemí, loni bylo 547 vystavovatelů. Mezi stroji budou historické pluhy i mlátička zapsaná v Guinnessově knize rekordů. Na zahájení přijede prezident Miloš Zeman, na dožínky 25. srpna premiér Andrej Babiš (ANO). Novinářům to řekli organizátoři a zástupce Agrární komory ČR.

Země živitelka nabízí 15 hektarů výstavní plochy. Loni výstava přilákala 109.278 lidí, nejvíce od roku 2005. Online prodej vstupenek pořadatelé poprvé spustili loni. Lístky si tak již koupilo 1500 lidí, loni se online prodalo 1100 vstupenek.

Fotbalisté Olomouce postoupili do závěrečného předkola Evropské ligy, čeká je Sevilla

Olomoučtí fotbalisté si zahrají závěrečné play-off o postup do Evropské ligy. Ve třetím předkole porazili Kajrat Almaty i v odvetě - v Kazachstánu vyhráli 2:1. O premiérový postup do základní skupiny si Olomouc zahraje se Sevillou, za kterou chytá český reprezentační brankář Tomáš Vaclík. Sigma začne 4. předkolo 23. srpna doma. Hanáci se letos vrátili do pohárů po devíti letech a jejich maximem je čtvrtfinále Poháru UEFA v sezoně 1991/92; tehdy se však nehrály skupiny.

Kvitová postoupila na turnaji v Cincinnati do čtvrtfinále

Tenistka Petra Kvitová porazila ve třetím kole turnaje v Cincinnati Francouzku Kristinu Mladenovicovou 6:4, 6:2 a postoupila do čtvrtfinále. Šestá nasazená Kvitová na úvod turnaje vyřadila bývalou světovou jedničku Serenu Williamsovou z USA a ve čtvrtfinále se utká s Belgičankou Elise Mertensovou.

Osmadvacetiletá Češka letos získala už pět trofejí: na tvrdém povrchu v Dauhá a Petrohradu, na antuce v Praze a Madridu a na trávě v Birminghamu.

Počasí

V sobotu budde polojasno až jasno, hlavně na horách v Čechách při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 29 až 33°C, na západě kolem 27, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia.