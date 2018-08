Ministr Vojtěch chce zákon o odškodnění za újmu způsobenou očkováním

Ministerstvo zdravotnictví chce do konce roku předložit vládě zákon o odškodňování újmy způsobené povinným očkováním. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) tak hodlá podle svých slov vyhovět doporučení ombudsmanky Anny Šabatové a zmírnit kritiku odpůrců očkování. Uvedl to při projednávání návrhu Evropské komise na posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním.

Předložení podobného zákona slibovalo ministerstvo zdravotnictví už dříve. Chtělo uzákonit zodpovědnost státu za poškození zdraví dětí povinným očkováním, které nezpůsobí chyba lékaře či vadná vakcína. Ministerstvo vycházelo z doporučení Nejvyššího soudu k případu dívky, která po očkování proti TBC měla těžký zánět kyčelního kloubu.

Žádost o vydání Ondráčka bude výbor řešit 5. září

Žádost o vydání poslance KSČM Zdeňka Ondráčka k trestnímu stíhání začne mandátový a imunitní výbor sněmovny řešit ve středu 5.září. Místopředseda výboru Petr Gazdík z hnutí STAN potvrdil, že policie chce Ondráčka stíhat za výroky na adresu neúspěšného prezidentského kadidáta Michala Horáčka. Komunistický poslanec ho označil za spolupracovníka StB a veksláka. Za Ondráčkovy výroky podal Horáček na poslance začátkem tohoto roku trestní oznámení.

Mandátový a imunitní výbor projednávání o Ondráčkově vydání zřejmě přeruší a doporučení Poslanecké sněmovně, jak hlasovat, vydá až na některé další schůzi.

Lidé se naposledy rozloučili s vojákem Kamilem Benešem

Rodina a veřejnost se naposledy rozloučily s Kamilem Benešem, jedním ze tří vojáků, kteří zemřeli na misi v Afghánistánu 5. srpna. Smutečního obřadu s vojenskými poctami v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku se účastnil například ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) a náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Vojáci se stali obětí sebevražedného atentátníka při hlídce několik kilometrů od základny Bagrám. Martin Macina byl pochován v úterý v Chomutově, pohřeb Patrika Štěpánka se uskuteční v pátek v Plzni. Prezident Miloš Zeman udělí padlým vojákům in memoriam medaili Za hrdinství 28. října.

Ze skladu v Květné odvezli poslední část munice

Z armádního muničního skladu v Květné na Svitavsku odvezly čtyři kamiony poslední část munice. Ta tam byla přemístěna v roce 2015 z Vrbětic na Zlínsku, a to poté, kdy tam v roce 2014 explodovaly sklady s vojenským materiálem.

Munice tam původně měla být uložena do konce roku 2015, společnost Imex Group, která se o uložení vojenského materiálu starala, ho však odvezla až k dnešnímu dni. Podle ostravské firmy patří munice bulharské společnosti EMCO. Vedoucí areálu Vojtěch Pražan pro ČTK uvedl, že ho po vyskladnění bude armáda užívat i nadále.

Ceny benzinu a nafty mírně klesly

Z údajů společnosti CCS vyplývá, že se průměrná cena benzinu Natural 95 snížila od minulé středy o tři haléře na 33,32 korun za litr. Naftu lze natankovat přibližně za 32,45 Kč za litr, tedy o dva haléře méně než před týdnem, kdy naopak ceny pohonných hmot stoupaly.

"I když se cena ropy na světových trzích v posledních dnech dostala na své nejnižší hodnoty za poslední měsíc, v cenách benzinu a nafty na tuzemských čerpacích stanicích se to zatím neprojevuje. Majitelé čerpacích stanic se zlevňováním pravděpodobně vyčkají až do konce léta, kdy skončí sezona dovolených," uvedl pro ČTK analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka.

Zákazníci cestovních kanceláří letos reklamovali méně zájezdů

Počet reklamací ze strany klientů cestovních kanceláří letos mírně klesl. Jejich podíl na celkovém počtu prodaných zájezdů dosáhl 0,6 procenta, loni to bylo 0,7 procenta. Vzrostl ale počet neoprávněných stížností. V tiskové zprávě to uvedla Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA). S cestovními kancelářemi do zahraničí ročně vycestují více než dva miliony českých turistů.

"Ačkoliv podíl celkově poklesl, tradičně dominantní zastoupení neoprávněných stížností naopak vzrostlo na 80 procent z přijatých reklamací," uvedla výkonná ředitelka asociace Tereza Picková. Loni šlo o 70 procent. Podle cestovních kanceláří vzrostly reklamace na nepřízeň počasí, absenci občerstvení na palubě letadla, hlučné spolucestující i místní obyvatele. Klienti si stěžují například na "uřvané Italy", ale i na rušivé zvuky způsobené například pohybem kuny na střeše bungalovu nebo štěkotem psa. Češi loni vyjeli na 4,9 milionu cest do zahraničí.

Festival nabídne procházku po místech spjatých s Antonínem Dvořákem

Jedenáctému ročníku festivalu Dvořákova Praha, který se uskuteční od 7. do 21. září, bude o pět dní dříve předcházet procházka po místech v Praze spjatých se životem věhlasného skladatele. Pochůzka se bude sestávat ze čtyř koncertních zastávek, které svým výkladem doprovodí muzikolog David Beveridge.

"Hudební procházka se koná v rámci pravidelného výletu Po stopách Antonína Dvořáka, který je pevnou součástí programu Dvořákovy Prahy od roku 2013. V minulých letech festivaloví zájemci navštívili Lužany, středočeské Zlonice, Vysokou u Příbramě, Nelahozeves a Kroměříž," řekla ČTK za festival Silvie Marková.

Výstava 100ries připomene příběhy československého průmyslu

Výstava 100ries představí na začátku října prostřednictvím nejvýznamnějších výrobků 100 příběhů československého průmyslu. Jedná se o projekt, který doprovodí jubilejní 60. ročník mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) na brněnském výstavišti.

Partnerskou zemí bude letos Slovensko. "Připomeneme i značku Made in Czechoslovakia a některé významné počiny v oblasti průmyslu spojením reálných exponátů i virtuální prezentace," řekl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš. Výstava bude probíhat spolu s 60. ročníkem mezinárodního strojírenského veletrhu od 1. do 5. října. Zúčastní se ho na 1600 vystavovatelů.

Počasí v pátek

Jasno až polojasno, přechodně místy až oblačno. Večer na západě Čech ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 °C.