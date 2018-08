Mladé rodiny mohou požádat stát o půjčku na bydlení

Rodiny nebo mladé manželské páry a registrovaní partneři můžou žádat o úvěr na pořízení nebo rekonstrukci bydlení s úrokovou sazbou 1,12 % na dobu dvaceti, ve výjimečných případech 25, let. Půjčku nabízí Státní fond rozvoje bydlení, rozdělit chce nejméně 650 milionů korun. O půjčku je možné žádat od středy, podle mluvčí Státního fondu rozvoje bydlení Karolíny Smetanové, čekalo na pobočkách fondu v Praze i v Olomouci před otevřením shodně něco přes sto zájemců. Podle předběžných údajů byly před 12:00 přijaty žádosti za zhruba 300 milionů korun.

Podle návrhu ministerstva pro místní rozvoj (MMR), který vláda schválila v červnu, na modernizaci bytu stát půjčí nejvýše 300.000 korun. Při koupi bytu je maximum 1,2 milionu korun, u stavby nebo koupě rodinného domu je nejvyšší možná půjčka dva miliony korun. Úvěr bude poskytnut maximálně do 80 procent skutečných nákladů na výstavbu nebo koupi, u rodinných domů včetně pořizovací ceny pozemku.

Vláda chce mít analýzu výdajů na neziskové organizace

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO chce mít do konce října analýzu, jak stát rozděluje peníze neziskovým organizacím. Ministerstvo financí dostalo za úkol zjistit, kolik peněz dostávají jednotlivé organizace od různých ministerstev a samospráv. Babiš také znovu popřel, že chce zkrátit v rozpočtu na příští rok peníze neziskovým organizacím o tři miliardy korun. Uvedl, že naopak hodlá přidat na protidrogovou prevenci.

Experti na neziskový sektor v čele s místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou z klubu KDU-ČSL se postavili proti škrtům dotací pro neziskové organizace. Analýzy jejich výdajů, kterou požaduje Babiš, má podle nich vláda každoročně k dispozici od svého poradního orgánu. Hospodaření neziskových organizací je navíc předmětem kontrol, jejichž výsledky jsou veřejné.

Skoro 60 obcí omezilo kvůli suchu nakládání s vodou

Omezení nakládání s vodou vydalo kvůli současnému suchu 57 úřadů obcí s rozšířenou působností. Jde například o zákaz napouštění bazénů nebo zalévání zahrad z veřejných zdrojů. Ministerstvo životního prostředí připravuje jednání krizové skupiny, kde by se měl projednat další postup státu. ČTK údaje zjistila z materiálu, který na jednání kabinetu Andreje Babiše (ANO) předloží ministerstva zemědělství a životního prostředí. Nedostatek pitné vody pro obyvatele podle materiálu nehrozí.

Stát očekává, že se situace na většině území ČR bude dál zhoršovat. Problémy se zásobováním vodou by mohly být u obcí, které jsou zásobované z malých zdrojů. U větších problém nehrozí. Ministerstva spolupracují na vytvoření novely vodního zákona, která by se zaměřila právě na sucho.

Pravidla pro průjezd sanitek, hasičů a policie se od října mění

Řidiči v kolonách budou muset nově uvolnit vozům policie, hasičů a záchranářů prostor mezi levým a přiléhajícím jízdním pruhem. Nyní mají vytvořit záchranářskou uličku mezi pravým a vedlejším jízdním pruhem. Schválil to Senát v rámci novely o provozu na pozemních komunikacích. Změna pravidel, kterou nyní dostane k podpisu prezident, začne platit od letošního října.

Úprava má zajistit to, aby pravidla pro vytváření takzvané záchranářské uličky na vozovkách o třech a více jízdních pruzích byla v Česku stejná jako v okolních evropských zemích. Nově budou muset doleva uhýbat pouze řidiči v levém jízdním pruhu, ostatní budou mít povinnost uhnout záchranářům doprava. Uličku budou moci využít pouze vozidla s právem přednostní jízdy. Neoprávněné vjetí do této uličky bude potrestáno pokutou až do 2500 korun.

Zraněný český řidič kamionu zůstane v nemocnici v Janově týden

Až týden by mohl zůstat v italské nemocnici na pozorování český řidič, který se v úterý v Janově zřítil s částí mostu. Má zlomených pět žeber a pohmožděné plíce, ale cítí se dobře. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl jednatel dopravní společnosti Sped-it Václav Zázvůrek.

Kamion se zřítil z výšky 45 metrů. Při neštěstí zemřelo nejméně 42 lidí. 12 zraněných je v kritickém stavu. Z mostu spadlo 35 osobních aut a několik kamionů.

Průzkum: Češi třídí plasty, papír i sklo, zlepšili se v bateriích

Plasty třídí pravidelně více 88 procent domácností, papír třídí 86 procent a sklo 84 procent. Naopak bioodpad a oleje třídí vždy nebo téměř vždy zhruba polovina lidí. Proti roku 2016 se Češi výrazně polepšili v selekci baterií a akumulátorů, dále elektrozařízení či nápojových kartonů. Vyplývá to z průzkumu neziskové organizace Ecobat, jež v Česku zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií.

Elektrozařízení třídí 77 procent lidí, baterie tři čtvrtiny domácností, nápojové kartony, textil a kovy přibližně dvě třetiny. Naproti tomu oleje pravidelně třídí jen 47 procent lidí, bioodpad 51 procent. Z dat zároveň vyplývá, že při rozdělení regionů na Prahu, Moravu a Čechy nejméně třídí lidé v hlavním městě. Výrazně méně Pražané třídí bioodpad, olej, baterie, kovy a elektrozařízení. Obecně podle průzkumu platí, že ve větších městech lidé odevzdávají odpadu k recyklaci méně.

Začíná výstava poštovních známek, nechybí ani Modrý Mauritius

Na filatelistické výstavě Praga 2018, která začala ve středu, je k vidění bezmála 400 poštovních známek včetně těch nejcennějších. Návštěvníci si mohou moci prohlédnout i Modrý a Červený Mauritius, které jsou ve vlastnictví českého majitele. Výstava potrvá do soboty. Organizátoři při ní připomenou výročí 100 let od vzniku Československa a také od vydání první československé známky. Zároveň slaví 100 let od založení i Poštovní muzeum.

Výstava je rozdělena do několika částí. Soutěžní exponáty mohou zájemci vidět v hotelu Clarion a v Poštovním muzeu. Další známky budou umístěné v Muchově muzeu. To se týká zejména emisí Hradčany a Sokol v letu, na kterých se Alfons Mucha autorsky podílel. Prodejní část výstavy se koná v hotelu Olympic.

Řemeslníci dříve používali víc druhů dřeva než nyní, zjistili vědci

K výrobě nástrojů a předmětů denní potřeby se v minulosti používalo mnohem víc druhů dřeva než v současnosti. Nyní dominuje ve velkoobchodech a na pilách smrk, případně buk, před zhruba 200 lety bylo spektrum pestřejší. K jednomu výrobku, například kolovrátku, využili řemeslníci hned několik typů dřeva, zjistili vědci z Mendelovy univerzity v Brně.

Téma je aktuální v kontextu navrhované bohatší druhové skladby lesů, uvedl v tiskové zprávě Tomáš Kolář z Ústavu nauky o dřevě Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity. Smrkové monokultury totiž trápí sucho i kůrovec. Vědci už mají za sebou několik souvisejících výzkumů. Jeden se týkal historických zemědělských nástrojů. Ve strážnickém skanzenu zpracovali 701 vzorků z 337 nástrojů z 19. a počátku 20. století. Zjistili, že byly z 19 druhů dřeva.

Počasí ve čtvrtek

Jasno až polojasno, během dne přechodně místy až oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 30 °C.