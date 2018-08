Sněmovní komise k OKD požádá policii, aby předvedla Bakalu

Sněmovní vyšetřovací komise, která rozplétá privatizaci a příčiny úpadku OKD, požádá policii, aby předvedla jako svědka finančníka Zdeňka Bakalu. Informoval o tom po zasedání komise její předseda Lukáš Černohorský z Pirátské strany. Bakala, který žije ve Švýcarsku, odmítá před komisi předstoupit, pozván byl na úterý, ale nedostavil se. Podle něj komise není nestranná. Tvrdí, že svým zaměřením zasahuje do probíhajícího soudního řízení. Obává se, že by jeho výpověď před poslanci mohl někdo zneužít k politickým tlakům na případy související s OKD, které projednává soud. Bakala také zdůraznil, že neudělal nic nezákonného ani neetického.

Černohorský tvrdí, že Bakala nemůže výpověď odmítnout. Policie na twitteru uvedla, že může předvést Bakalu v případě, že se bude nacházet na území ČR, jinak je nutné rozhodnutí justičních orgánů.

Bakalova investiční skupina RPG Industries koupila v roce 2004 OKD od společnosti Karbon Invest krátce poté, co tato firma získala důlní společnost od státu.

Stovky lidí se v Chomutově loučily s vojákem padlým u Bagrámu

Stovky lidí se přišly na náměstí 1. máje v Chomutově rozloučit s Martinem Marcinem, jedním z trojice vojáků padlých 5. srpna v Afghánistánu. Pohřeb s vojenskými poctami zahájil v poledne přelet letounů Alca nad chomutovským náměstím. Před kostelem sv. Ignáce z Loyoly na náměstí 1. máje se shromáždilo asi 300 lidí. Mezi nimi byli Marcinovi přátelé i příbuzní, vojáci a další. Mnozí přinesli květiny nebo zapálili svíčky na pietním místě před kostelem. Mezi hosty smutečního obřadu byl i náčelník generálního štábu Aleš Opata, ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) nebo chomutovský primátor Marek Hrabáč (ANO).

Na pomoc rodinám padlých vojáků vypsal Vojenský fond solidarity charitativní sbírku. Každý den na ni lidé pošlou několik set tisíc korun. V úterý bylo na kontě podle Jindřicha Pleschera z tiskového oddělení generálního štábu šest milionů korun.

MPSV čelí dalšímu trestnímu oznámení kvůli IT zakázkám

Nejvyšší kontrolní úřad podal už druhé trestní oznámení kvůli soutěžím na IT systémy ministerstva práce a sociálních věcí. Zjistil to server iRozhlas.cz. Kontroloři v minulosti našli v hospodaření ministerstva závažná pochybení za miliardu korun. Problematické byly právě IT systémy, pomocí kterých se například vyplácí sociální dávky. Kvůli manipulacím a předražení zakázek soudy poslaly za mříže někdejšího náměstka ministerstva práce a sociálních věcí Vladimíra Šišku. Čeho přesně se nejnovější trestní oznámení týká, nechce NKÚ prozradit. Zveřejnit nesmí ani samotný kontrolní protokol, z kterého oznámení vychází. Bližší informace nemá ani ministerstvo. Policie zatím resort nekontaktovala.

Policie kvůli IT zakázkám na ministerstvu práce a sociálních věcí dostala už celkem 12 trestních oznámení. Obrátila se na ni taky někdejší šéfka rezortu Jaroslava Němcová z ANO. Oznámení nechala vypracovat na základě auditů zadaných krátce po příchodu na konci loňského roku.

Česká ekonomika meziročně vrzostla o 2,3 procenta

Českou ekonomiku táhne domácí poptávka. Hrubý domácí produkt se díky tomu podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu ve druhém čtvrtletí mezičtvrtletně zvýšil o půl procenta. Meziročně pak tuzermská ekonomika posílila o 2,3 procenta. Ředitel odboru národních účtů Vladimír Kermiet uvedl, že se na růstu podílí hlavně spotřební výdaje domácností a investice firem. Z hlediska odvětví se dařilo průmyslu, obchodu a stavebnictví. V porovnání s prvním čtvrtletím pak k růstu ekonomiky přispěl i zahraniční obchod. Analytici ale čekali meziroční zlepšení vyšší, a to o 2,5 až 2,6 procenta, ve srovnání s prvním čtvrtletím odhadovali nárůst o 0,7 až 0,8 procenta.

Babiš nabídne Itálii a Maltě bezpilotní letadla na hlídání hranic

Premiér Andrej Babiš (ANO) za dva týdny při své cestě do Itálie navštíví i Maltu a setká se předsedy vlád obou zemí. Jako pomoc k boji s nelegální migrací nabídne v obou zemích i bezpilotní letadla české výroby, která by měla pomoci ke kontrole hranic. Babiš to řekl novinářům po návštěvě sídla české společnosti, která se vývojem letounů zabývá. V Itálii a na Maltě bude zjišťovat, zda by o podobné řešení byl zájem. Letouny se už používají v některých oblastech Jihovýchodní Asie.

Babiš se s italským protějškem Giuseppem Contem domluvil na návštěvě Říma před měsícem. Conte tehdy otevřeným dopisem reagoval na Babišovo odmítnutí italské žádosti o pomoc se skupinou 450 migrantů a pozval ho, aby si o italském návrhu na evropský přístup k řešení nelegální migrace promluvili. Podle Babiše musí Evropa vyslat signál, že nelegální migrace je nepřípustná a přijímání dalších lidí problém jenom zhoršuje.

České dráhy chtějí nakoupit 120 nových vlaků za téměř 15 mliliard

České dráhy vypsaly soutěž na 120 nových vlaků pro regionální linky. Předpokládaná hodnota zakázky je skoro 15 miliard korun. Svým objemem jde o jeden z největších tendrů v historii dopravce. Dráhy tím chtějí posílit svoji pozici při vyjednávání nových kontraktů na zajištění regionální dopravy. Dráhy mají v plánu pořídit 60 moderních elektrických souprav s kapacitou až 240 míst a dalších 60 motorových vlaků s kapacitou 120 míst. Nové vlaky by měly být nízkopodlažní a klimatizované. Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského se první cestující novými vlaky svezou nejdřív za rok a půl.

Kapsch podal novou nabídku na provoz mýta za 10,5 miliardy korun

Společnost Kapsch poslala ministru dopravy Danu Ťokovi (za ANO) novou nabídku na provoz mýtného systému po roce 2019. Současný provozovatel mýta je připraven realizovat a provozovat nový systém za 10,5 miliardy korun, což je zhruba o 250 milionů korun méně, než byla vítězná nabídka konsorcia CzechToll/SkyToll v nepravomocně zrušeném tendru. Společnost o nabídce informovala ČTK. "Faktem je, že ministr dopravy má v tuto chvíli v rukou bezkonkurenčně nejlepší nabídku na budoucí mýtný systém a jeho provozování po roce 2019," řekl mluvčí firmy David Šimoník. Společnosti se podle něj podařilo v nové nabídce snížit náklady díky vyjasnění některých parametrů nastavených v zadávací dokumentaci. Původní nabídka Kapsche na desetiletý provoz mýta v Česku byla téměř o 2,9 miliardy korun vyšší.

Stát bude od poloviny srpna přijímat žádosti o půjčky mladým na bydlení

Státní fond rozvoje bydlení začne od 15. srpna přijímat žádosti o půjčku pro mladé rodiny do 36 let na modernizaci či pořízení nového bydlení. Půjčka může dosáhnout až dvou milionů korun, úroková sazba bude jedno procento s garantovanou dobou 20 let, maximální doba splácení bude ve výjimečných případech 25 let. Pro letošní rok je na půjčky vyčleněno 650 milionů korun, v dalších letech se počítá s miliardou ročně. Podle některých realitních makléřů a developerů však budou vynaložené peníze nedostatečné a navrhovali by jiná řešení.

Tenistka Siniaková v Cincinnati skončila hned v prvním kole

Česká tenistka Kateřina Siniaková nezastavila sérii porážek ani na turnaji v Cincinnati. Rebecce Petersonové ze Švédska, která do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace, podlehla po dvouhodinovém boji 6:2, 4:6, 1:6 a prohrála už čtvrtý zápas v řadě. Siniaková letos vyhrála dva grandslamy ve čtyřhře s Barborou Krejčíkovou, ale v singlu se nyní trápí. Po Barboře Strýcové tak v Cincinnati skončila druhá česká tenistka. Do elitního turnaje ještě zasáhnou vítězka z roku 2016 Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová a Petra Kvitová, kterou čeká Serena Williamsová.

Nebezpečí požárů dál trvá zejména na jihu Moravy

Na jižní a střední Moravě a ve východní části Vysočiny nadále platí nebezpečí vzniku požárů. Riziko se podle meteorologů bude v dalších dnech kvůli pokračujícímu horkému počasí bez srážek v těchto oblastech ještě zvyšovat. V ostatních regionech meteorologové výstrahu zrušili poté, co dlouhodobé sucho a vedro v pondělí přerušily bouřky a deště.

Počasí

Ve středu bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno a ojediněle přeháňky. Teploty 24 až 28 stupňů, na horách kolem 18 stupňů Celsia.