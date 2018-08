Družstvo Svatopluk podalo ústavní stížnost proti vyklizení bytů

Právník Lubomír Kincl, jenž zastupuje bytové družstvo Svatopluk, podal ústavní stížnost proti verdiktu Nejvyššího soudu o vyklizení bytů v Horoměřicích u Prahy. Členové družstva si domky sami dostavěli, opustit je nechtějí. Ústavní soud (ÚS) požádali o odklad vykonatelnosti sporného verdiktu a také o rychlé projednání stížnosti "mimo pořadí".

Členové družstva Svatopluk tvoří část poškozených z kauzy zkrachovalé stavební firmy H-System. Podle Nejvyššího soudu má konkurzní správce H-Systemu Josef Monsport právo zpeněžit nemovitosti ve prospěch všech věřitelů. Obsah ústavní stížnosti, která kromě jiného poukazuje na porušení práva na spravedlivý proces, nechtěl Kincl před novináři blíže komentovat. Nejdřív ji chce prezentovat premiérovi Andreji Babišovi (ANO), ministru spravedlnosti Janu Kněžínkovi (za ANO) a prezidentovi Miloši Zemanovi. Teprve poté obsah zpřístupní médiím.

Sklizeň obilí letos kvůli suchu klesne

Sklizeň obilí meziročně klesne o 7,5 procenta na téměř 6 milionů a 350 tisíc tun. Vyplývá to z odhadů Českého statistického úřadu. Očekávaná úroda bude třetí nejnižší za posledních deset let. Vyplývá to z odhadu, který podle stavu k 15. červenci zveřejnil Český statistický úřad. Prvotní odhad před měsícem byl pesimističtější a předpokládal pokles proti loňsku o 8,2 procenta.

Naopak úroda řepky meziročně stoupne o 12,3 procenta na 1,287 milionu tun. Předchozí odhad statistiků udával nárůst o 6,5 procenta. Letošní úroda máku by však měla být podle ČSÚ o čtvrtinu nižší než loňská, pěstitelé by ho měli sklidit 15.000 tun. Předpokládaný pokles produkce obilovin je způsobený jak snížením hektarového výnosu o 6,6 procenta na 5,07 tuny z hektaru, tak mírným poklesem osevní plochy. Zemědělci letos oseli o téměř procento méně polí než loni.

Uplynulý víkend byl na silnicích nejtragičtější od začátku prázdnin

Uplynulý víkend byl na silnicích nejtragičtější od začátku prázdnin. Zemřelo 13 lidí. Uvádí to předběžné policejní statistiky. Většina obětí byli motorkáři. Sobota byla se šesti mrtvými zatím nejhorším dnem tohoto roku. Podle šéfa dopravní policie Tomáše Lercha patří k nejčastějším příčinám nehod hlavně nepozornost způsobená únavou z horkého počasí a dlouhých cest, nepřiměřená rychlost nebo nezvládnutí motocyklu.

Nehody připravily o život v pátek tři osoby, v neděli čtyři a v sobotu přišlo o život šest lidí, čímž se 11. srpen zapsal jako nejtragičtější den tohoto roku. Šest obětí na životech si letos podle Lercha připsal ještě 16. červenec. Nejhůř tehdy dopadla nehoda u Bohuňovic na Olomoucku, při které při střetu osobního a nákladního auta zahynuli dva dospělí a dvě děti - podle dostupných informací prarodiče a jejich vnoučata.

Lesy ČR nově povede Josef Vojáček

Novým ředitelem Lesů ČR bude současný šéf Vojenských lesů a statků Josef Vojáček. Oznámil to ministr zemědělství Miroslav Toman za ČSSD. Vojáček se funkce ujme v září. Nahradí ředitele Daniela Szóráda. Někdejší ministr zemědělství Jiří Milek za hnutí ANO ho v květnu odvolal kvůli tomu, že údajně zanedbal preventivní opatření proti šíření kůrovce, což ale Szórád odmítá. Podle něj se problém netýká pouze lesů ve správě Lesů ČR, ale všech vlastníků lesů - a to i v sousedních zemích.

Vojáček řekl, že zatím nepředpokládá personální změny ve vedení podniku, chce se nejdřív s prací konkrétních lidí seznámit. Koncepci rozvoje Lesů ČR chce založit na komunikaci s obchodními partnery, neziskovými organizacemi i dalšími hospodáři v krajině. Konkrétní kroky, které by mohly například změnit zadávání smluv na těžbu dřeva, nezveřejnil, chce je nejdřív prodiskutovat.

Na kontě pro rodiny padlých vojáků je už více než 5 milionů

Pro rodiny tří českých vojáků padlých v Afghánistánu se za týden podařilo vybrat téměř pět a půl milionu korun. Uvedla to mluvčí generálního štábu Vlastimila Cyprisová. Sbírka potrvá do konce měsíce, peníze se pak rozdělí příbuzným Martina Marcina, Kamila Beneše a Patrika Štěpánka, kteří zemřeli 5. srpna po útoku sebevražedného atentátníka.

Pohřby všech tří vojáků se budou konat tento týden. Na přání rodin se smuteční obřady uskuteční bez přítomnosti médií. Všech pohřbů se zúčastní náčelník generálního štábu Aleš Opata. Ten taky minulý týden řekl, že armáda chce útok důsledně vyšetřit a zjistit, kdo stál za jeho přípravou.

Naučná stezka v Krkonoších připomene disidenty

Obec Malá Úpa na Trutnovsku otevře 25. srpna Disidentskou stezku, která připomene setkávání disidentů z Česka a Polska v Krkonoších v období normalizace. Naučná stezka také upozorní na několik míst spojených s návštěvami odpůrců předlistopadového režimu v obci, řekl ČTK starosta obce Karel Engliš.

Obec na projektu spolupracovala s organizací Paměť Krkonoš a s výtvarnou dílnou Bosorka. Podle Evy Hrubé z Paměti Krkonoš, která zajistila informační obsah stezky, má stále smysl si jména českých i polských disidentů připomínat. "Chceme připomenout, že před 40 lety se tu odehrávala setkání, která se zpočátku tvářila nevinně, ale měla podstatný význam pro demontáž komunismu ve střední Evropě. Motto projektu je, že za svobodu se má bojovat kdekoli a jakkoli, není k tomu potřeba téměř nic, jen to odhodlání," řekla ČTK Hrubá. Stezka bude mít šest zastavení. "Začátek bude na infocentru, druhé zastavení na bývalé celnici a další u paní Fajtlové, kde se v její chalupě disidenti scházeli," řekl ČTK Engliš.

Divadlo Archa připomene výročí okupace z roku 1968 hrou Rusáci?

Divadlo Archa uvede k 50. výročí okupace v srpnu 1968 divadelní inscenaci Rusáci?. Představení vznikalo formou dialogu mezi českými a ruskými umělci žijícími v Praze. Tvůrci se ptají, jak se mladí Rusové žijící v Čechách vyrovnávají s českým historickým komplexem, jak vnímají vlastní minulost, kde se cítí doma, jak je vnímají Češi a jak oni vnímají je. ČTK o nové inscenaci informovala mluvčí divadla Pavlína Svatoňová. Premiéra je 21. srpna.

Jako název inscenace tvůrci záměrně zvolili slovo, které je zatěžkáno negativními emocemi. Tématem inscenace nejsou historické události - autoři se vydali na cestu vytýčenou předsudky, mýty, stereotypním očekáváním, láskou, nenávistí, strachem i odvahou. Princip tvorby představení je založen na sdílené zkušenosti. Hudbu a zvuky vytvářejí sami aktéři přímo na jevišti v interakci s videoartem fyzickou akcí, tancem a mluveným slovem. Tvůrčí tým složený z Jany Svobodové, Jana Buriana a Jaroslava Hrdličky má dlouhodobé zkušenosti s divadelní tvorbou na základě autentických zdrojů. Tentokrát skupina vyzvala mladé ruské umělce Ingu a Romana a studentku gymnázia Marinu, aby přinesli do projektu své osobní příběhy.

Petra Kvitová se ve světovém žebříčku posunula na šesté místo

Česká tenistka Petra Kvitová si po postupu do osmifinále turnaje v Montrealu ve světovém žebříčku polepšila o dvě místa a posunula se na šestou příčku. Jedničkou je nadále Simona Halepová z Rumunska, mezi muži je první v žebříčku Španěl Rafael Nadal.

O jednu příčku si na osmou pozici polepšila Karolína Plíšková, která v Montrealu skončila ve druhém kole, kde ji vyřadila pozdější přemožitelka Kvitové Kiki Bertensová z Nizozemska. Posun ze 70. na 68. příčku zaznamenal i Tomáš Berdych, který kvůli potížím se zády vynechá celé léto včetně US Open.

Počasí v úterý

Oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 23 až 27 °C.