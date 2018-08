Sobota se stala se šesti oběťmi nehod nejtragičtějším dnem roku

Šest lidí zemřelo při dopravních nehodách v sobotu, jde tedy o dosud nejtragičtější den roku. Čtyři ze sobotních obětí nehod byli motorkáři. Před tímto víkendem byly dny s nejtragičtější bilancí zemřelých na silnicích 12. leden, 14. červen a 16. červenec, kdy zahynulo shodně pět lidí. Ani dnešek se neobejde bez obětí na životě, dnes ráno v Mohelnici na Šumpersku zemřel devětačtyřicetiletý cyklista. Podle prvotního vyšetřování ho asi nesrazilo auto, ale spadl sám. Už v pátek přitom podle policejních statistik zemřeli na silnici tři lidé.

V Kutné Hoře hoří sklad odpadu, chytla přilehlá hala i pole

V Kutné Hoře v části Karlov hoří sklad odpadu, například plasty a lepenka. Jedna z hal, která byla přímo vedle hořícího odpadu, shořela. Požár se rozšířil i na blízké pole. Nyní už hasiči dostali požár pod kontrolu, z místa již odletěl vrtulník. Vedlejší pole je zcela uhašeno. Příčina vzniku požáru není známa.Tmavý dým byl vidět z mnohakilometrové dálky, například z Kolína, ale i z pražských Kobylis. Záchranáři na místě již ošetřili pět hasičů, řekli ČTK mluvčí hasičů Jaroslav Gabriel a záchranné služby Petra Effenbergerová. Předběžná škoda je vyčíslena na 3,5 milionu korun.

Na rybníku Nesyt na Břeclavsku uhynulo více než 100 tun ryb

V rybníku Nesyt na Břeclavsku uhynulo přes 100 tun ryb. ČTK to dnes řekl jednatel obhospodařujícího Rybářství Hodonín Oldřich Pecha. Je to víc, než se čekalo. Škoda nejspíš přesáhne pět milionů korun. Pracovníci už posbírali 85 tun leklých ryb, ve sbírání budou pokračovat v pondělí. Část ryb v rybníce přežila, zatím ale není jasné kolik. Ryby lekly kvůli vedru a suchu a nedostatku kyslíku z důvodu poklesu hladiny. Rybáři odstraňovali leklé ryby od pátku.

Na D1 končí oprava úseku Jihlava - V. Beranov, otevře se v pondělí

Ředitelství silnic a dálnic zprovozní v pondělí ráno opravený úsek dálnice D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Nyní dělníci odstraňují úpravy, které provoz omezují. V pondělí ráno bude úsek otevřen bez omezení, sdělil ČTK mluvčí ŘSD Jan Studecký. Opravy šesti kilometrů dálnice mezi Jihlavou a Velkým Beranovem začaly na podzim 2016. Rekonstrukce stála asi 590 milionů Kč bez daně. Na Vysočině se ještě pracuje na opravě dalších tří dálničních úseků mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou na Ždársku, Hořicemi a Koberovicemi u Humpolce a Větrným Jeníkovem a Humpolcem. Dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou byla kvůli modernizaci rozdělena na 21 úseků. Od roku 2013 byly dokončeny opravy devíti z nich.

Pětice Čechů musela zavolat pomoc v rakouských Alpách

V rakouských Alpách se dostalo do potíží pět Čechů. Podle dnešní zprávy listu Kronen Zeitung vyrazili v sobotu ráno jenom s trekovým vybavením z chaty Kolm Saigurn na túru do alpského terénu ve Vysokých Taurech. Policie oznámila, že cílem Čechů byla chata Zittelhaus na vrcholu Hoher Sonnblick, který je v nadmořské výšce 3106 metrů. Ve skupině byly podle tohoto zdroje tři ženy a dva muži ve věku od 41 do 57 let. V létě se na horu chodí i přes ledovec Kleinfleisskees. Skupina se na něj neodvážila kvůli nedostatečnému vybavení. V mlze pak měla problém se zorientovat a po sedmé hodině večer zavolala o pomoc. Vzhledem ke špatným podmínkám nebylo možné přistát, ale ke skupině se dostalo několik záchranářů a s Čechy se setkali před půlnocí. Celou skupinu pak dostali bezpečně do údolí.

V nádrži Nové Mlýny se utopil třiadvacetiletý cizinec

Ve vodní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se v noci na dnešek utopil třiadvacetiletý cizinec. ČTK to řekla policejní mluvčí Alice Musilová. Podle ní tělo hledali potápěči několik hodin. Muž zmizel pod vodou kolem desáté hodiny večerní. Na místo přijeli policisté a potápěči. "Tělo našli kolem druhé hodiny v noci," řekla Musilová. Jiný mladý muž se utopil na konci července u Veselí nad Moravou na Hodonínsku. Tělo devatenáctiletého mladíka našli potápěči také až za několik hodin.

V ČR přibývá Rusů, tvoří čtvrtou nejpočetnější skupinu cizinců

Počet Rusek a Rusů, kteří žijí v Česku, postupně roste. Zatímco před deseti lety bylo v zemi s povolením k pobytu 23.300 občanů Ruské federace, letos v červnu 37.300. Tvoří sedm procent cizinců v zemi. Rusové jsou tak čtvrtou nejpočetnější skupinu cizinců. Vyplývá to ze statistik ministerstva vnitra. Podle březnového průzkumů CVVM patří Rusové k národnostním skupinám, k nimž převládají u Čechů antipatie nad sympatiemi. Nesympatičtí jsou více než třetině lidí nad 15 let, sympatičtí čtvrtině. Téměř dvěma pětinám dotázaných jsou lhostejní.

Zástupce Rusů v radě vlády pro národnostní menšiny v poslední výroční zprávě o menšinách uvedl, že většina Rusů se do Česka přestěhovala proto, aby unikli autoritářskému režimu ve své vlasti. K novému domovu jsou podle něj loajální. Podle ruského zástupce se ale kvůli ruské propagandě a dezinformacím komunita rozštěpila a dělí ji názory na dění na Ukrajině, brexit, politiku USA i členství ČR v EU a NATO.

Před 100 lety byla mediček desetina, dnes absolvují dvě třetiny

Před 100 lety byla mezi studenty medicíny žen přibližně desetina, více jich bylo na české než na německé lékařské fakultě. V rozhovoru s ČTK to řekl vedoucí Ústavu dějin lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlova Karel Černý. Dnes jsou žen jich mezi absolventy všeobecného lékařství dvě třetiny. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka podíl žen lékařek neustále roste, v roce 1995 jich bylo asi 53,7 procenta, loni 58,9 procenta. Mezi lékaři do 30 let jich je 70 procent.

Jako vůbec první studující žena usedla do lavice lékařské fakulty v roce 1900 Alena Honzáková, jejích předchůdkyně studovaly v zahraničí nebo jen navštěvovaly přednášky bez možnosti skládat zkoušky. Odpůrci vysokoškolského studia dívek např. argumentovali tím, že "žena má přece lehčí mozek a méně krvinek"." Dcera úspěšného lékaře promovala v roce 1902, její zkouška byla veřejností považovaná za atrakci, Její jméno nesla symbolicky od roku 2008 i jedna z pražských sanitek. V roce 1918 studovalo už přibližně 11,5 procenta žen na české a osm procent na německé lékařské fakultě.

Koná se Den židovských památek, k vidění je 55 synagog a hřbitovů

Více než 50 synagog a židovských hřbitovů po celé republice se dnes otevírá návštěvníkům, a to zdarma. V Česku se podruhé koná Den židovských památek. Zájemci si tak budou moci prohlédnout i místa, která nebývají běžně přístupná. Navštívit je možné třeba Jeruzalémskou synagogu v Praze, Zadní synagogu v Třebíči, židovské hřbitovy v Třešti, Karlových Varech či Liberci. Za války nacisté vypálili a boje zničily na 70 synagog. Dalších 105 jich pak bylo zbořeno během komunistického režimu. Se záchranou se začalo po listopadu 1989. Podařilo se dochovat 200 synagog a 370 hřbitovů. Vlastní a spravuje je některá z deseti židovských obcí, ale i města či soukromí majitelé.

Praha přivítá 20 flašinetářů z Evropy, zahrají Mozarta i Cohena

O tom, že na flašinet se dá hrát hudba rozličných žánrů, přesvědčí Pražany i turisty v úterý 14. srpna mezinárodní setkání flašinetářů s názvem Flašinet žije! Pouliční umělci z různých koutů Evropy oživí centrum Prahy třemi koncerty. Setkání pořádá popáté Národní muzeum. Například v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí zazní tóny klasických skladeb. Bude možné slyšet Sbor židů z opery Nabucco od Giuseppe Verdiho nebo předehru z Figarovy svatby od W. A. Mozarta v podání dvou flašinetů naráz. Na Kampě si kolemjdoucí můžou vyslechnout improvizované hraní doprovázené živým zpěvem. Festival ukončí v Českém muzeu hudby koncert kolovrátků a výjimečného hudebního nástroje, takzvané pianoly. Zazní zde skladby jako Non, je ne regrette rien od Edith Piaf nebo Halelujah od Leonarda Cohena.

Součástí sbírek Českého muzea hudby je několik zajímavých hracích strojků a orchestrionů. Mezi nejzajímavější patří například Hráč na banjo, který má v zádech ukrytý hřebíčkový hrací strojek a přehrává za sebou dvě krátké melodie. Další mechanismus způsobuje, že figurka pohybuje krkem, rty, mrká očima a rukou imituje hru na banjo. Dalším unikátním nástrojem je takzvaná harfeneta z 18. století, k rozezvučení strun se používá malých dřevěných kladívek. Ze strany nástroje je nalepen štítek s nápisem oznamujícím, že nástroj opravil v roce 1805 Josef Božek, slavný český mechanik a vynálezce.

Sport

Eva Vrabcová Nývltová získala v maratonu bronz, vůbec první evropskou medaili na této trati v historii české a československé atletiky, navíc v novém národním rekordu 2:26:31. Zlato vybojovala Volha Mazuronaková z Běloruska, přestože musela během závodu překonat silné krvácení z nosu. Stříbro má Francouzka Clémence Calvinová při svém prvním maratonu v životě. Dvaatřicetiletá bývalá lyžařka a účastnice tří zimních olympiád Vrabcová Nývltová po přechodu k atletice rychle pronikla mezi nejlepší evropské vytrvalkyně.

Adam Kszczot získal v Berlíně potřetí za sebou titul mistra Evropy v běhu na 800 metrů v čase 1:44,59 a polské výpravě zajistil už páté zlato. Lukáš Hodboď, pro nějž byl už postup do finále nečekaným úspěchem, při své premiéře ve velkém závodě skončil osmý. Dvaadvacetiletý Hodboď se postaral asi o největší příjemné překvapení z české výpravy. Do Berlína přijel až s 26. časem ze všech půlkařů, ale velkých jmen se nezalekl. V rozběhu si vylepšil osobní rekord o téměř půl sekundy časem 1:46,50, takticky zvládl i semifinále. Třetí rychlý běh během tří dnů už byl nad jeho síly a ve finále doběhl poslední v čase 1:46,60.

Družstvo skeetařů ve složení Tomáš Nýdrle, Miloš Slavíček a Jakub Tomeček získalo zlato na mistrovství Evropy v Leobersdorfu. Ve finále porazili čeští brokaři Itálii v novém evropském rekordu 56:54. Skeetaři navázali na bronz Jiřího Liptáka z trapu.

Skokan na lyžích Roman Koudelka skončil třetí v letní Grand Prix v Courchevelu. Český reprezentant se probojoval na stupně vítězů ve druhém kole, před kterým figuroval na devátém místě. Druhé kolo Koudelka se skokem dlouhým 130 metrů vyhrál. V konečném pořadí se musel sklonit jen před vítězným Rusem Jevgenijem Klimovem a Rakušanem Danielem Huberem. Po čtvrtém závodě letní Grand Prix se posunul v průběžné klasifikaci na šesté místo.

Zlatou éru českého veslování na juniorském mistrovství světa prodloužil šampionát v Račicích. Čeští veslaři v domácím prostředí vybojovali dvě zlaté a jednu bronzovou medaili. Sedm z deseti posádek se představilo ve finálových jízdách. Potřetí za sebou se z triumfu na vrcholné akci radovala dívčí osmiveslice, zlato získala i párová čtyřka juniorů a o bronz se postarali Jan Vacek a Jakub Kyncl na dvojskifu.

Čeští piloti získali na mistrovství světa v bezmotorovém létání v jihočeském Hosíně dvě bronzové medaile. Dvoutýdenní šampionát zakončil na třetím místě Petr Tichý v prestižní otevřené kategorii, druhý bronz Češi přidali v týmové soutěži. Zlato v kategorii Open vybojoval Michael Sommer, Tichého předčil ještě další německý pilot Felipe Levin.

Počasí

Jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 °C, v 1000 m na horách kolem 21 °C.