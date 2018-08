Čeští vojáci chtějí v Afghánistánu dopadnout strůjce útoku

Česká armáda chce v Afghánistánu dopadnout strůjce sebevražedného útoku, při kterém zahynuli tři čeští vojáci. Pomáhat jim budou koaliční partneři ze spojeneckých sil. České televizi to řekl náčelník generálního štábu české armády Aleš Opata. Podle televize plánuje armáda ke hledání kompliců útočníka využít hlavně vojáky, kteří již v Afghánistánu jsou. "Bude nás zajímat, kdo bombu sestrojil, kdo vybral sebevražedného atentátníka a kdo celou tu věc řídil. Protože pro nás je zásadní, že nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky v Afghánistánu," řekl Opata ČT. Podle něj to bude stát měsíce úsilí analytických a zpravodajských týmů. Uvedl také, že mezi českými vojáky na základně v Bagrámu není nikdo, kdo by se chtěl předčasně vrátit domů.

V rybníku Nesyt uhynulo možná až 100 tun ryb, jsou milionové škody

V rybníku Nesyt na Břeclavsku uhynulo kvůli suchu podle aktuálních odhadů možná až 100 tun ryb. ČTK to řekl jednatel Rybářství Hodonín Oldřich Pecha. Podle něj předběžná škoda činí kolem pěti milionů korun. Nepotvrdily se původní obavy, že vyhynuly všechny ryby. Část jich mohla zůstat. V rybníku je jich nasazeno skoro 150.000. Důvodem úhynu ryb je sucho, horko a snížená hladina rybníka, což způsobilo nedostatek kyslíku ve vodě. Na místě je 22 pracovníků rybářství, kteří leklé ryby odstraňují.

Rybářství situaci řeší od pátku, to vylovilo 20 tun leklých ryb. Obdobné množství vylovilo i dnes. V rybníce byli z 90 procent kapři, ale i candáti, sumci, štiky a úhoři. Na místě je kafilerie a těžká technika. Muži ale odklízejí ryby i vidlemi nebo na loďkách. Vlastimil Sajfrt z CHKO Pálava ČTK na místě řekl, že úhyn tolika ryb je ojedinělý. Také podle něj však nějaký život v rybníce zůstal. Rybník Nesyt patří mezi Lednické rybníky, jde o největší rybník na Moravě a jeden z největších v republice. Vodní plocha má rozlohu kolem 300 hektarů.

Na Mallorce zemřel čtyřiadvacetiletý český turista

Na španělském ostrově Mallorca zemřel v pátek večer čtyřiadvacetiletý český turista. Při skoku do vody spadl na skálu. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová dnes ČTK řekla, že mladý muž byl s kamarády na dovolené s cestovní kanceláří Blue Style. Upřesnila, že neštěstí se stalo kolem půl osmé večer ve městě Manacor, které leží ve východní části ostrova. "Dle výpovědi svědků k úmrtí došlo skokem do vody ve skalnaté oblasti. Muž skákal ze skály dolů a bohužel neskočil do vody, ale dopadl na skálu," řekla mluvčí ministerstva.

Mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Václav Nekvapil ČTK řekl, že se neštěstí stalo mimo areál hotelu. Situaci nyní řeší pojišťovna. "Někteří členové skupiny požádali o předčasný návrat domů," dodal. Dva čeští turisté se minulý týden utopili na dovolené v Bulharsku. Další český turista zemřel minulý týden v Egyptě na následky napadení žralokem.

Při leteckém dni na Prachaticku spadlo letadlo, pilot zemřel

Na Prachaticku, u Strunkovic nad Blanicí, dnes odpoledne při leteckém dni spadla replika historického letadla Beta 50 Minor. Pilot se vážně zranil, následně i přes lékařskou pomoc zemřel. Nikdo další zraněn nebyl, letadlo spadlo do míst, kde nebyli diváci. Těch na letecký den přily tisíce. ČTK to řekli policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová a předseda pořádajícího AK Prachatice Bohouš Chán.

Letoun podle Chána pilotoval zkušený starší pilot. Stroj se zřítil krátce před 15:00, a to bez viditelné příčiny při průletu zatáčkou. Program leteckého dne měl být původně tříhodinový. Na programu byly seskoky padákem, průlety letadel i ukázky akrobatického létaní. Na závěr měl vystoupit pilot série Red Bull Air Race Martin Šonka. Havarované letadlo podle Chána akrobatické prvky nepředvádělo.

Dubí kvůli útoku dá na koupaliště kamery, Romové útok odsoudili

Město Dubí na Teplicku dá kvůli úternímu napadení ženy a mladého muže nainstalovat na koupališti kamery. Schválili to radní na mimořádné schůzi, oznámil starosta Petr Pípal ČTK. Starosta také vyjádřil znepokojení z nenávistných příspěvků na sociálních sítích, které útok vyvolal. Místní romská komunita útok, v němž figurovali zřejmě Romové z Teplic, odsoudila.

Zbitý mladík se podle médií snažil zklidnit roztržku mezi dvěma ženami, které vznikla kvůli dětem v brouzdališti. Následně ho napadla skupina lidí. Městská rada Dubí také schválila ocenění pro zraněného mladíka za pomoc napadené ženě v podobě peněžitého daru 10.000 korun a chce ho navrhnout na Cenu Michala Velíška za statečnost. Incident podle starosty způsobila skupina Romů z Teplic, což poškozuje místní romskou komunitu z Dubí a rozděluje společnost. Pípal proto v tiskovém prohlášení zveřejnil také vyjádření Romů z Dubí, kteří se od útoku distancovali. Prohlášení podepsala již stovka Romů z Dubí a další podpisy přibývají.

Zemřel Michal Budínský, jehož příběh stál u zrodu Konta Míša

Ve 40 letech zemřel Michal Budínský, jehož příběh stál v 90. letech u zrodu Konta Míša. Upozornil na to server Blesk.cz. V roce 1990 zachránila tehdy dvanáctiletému Míšovi život sbírka Nadace Charty 77 na drahý zákrok na takzvaném gama noži v cizině. Následně vzniklo Konto Míša, na které posílali peníze lidé z celého Československa a díky němuž byl za 100 milionů korun zakoupen gama nůž instalovaný v roce 1992 v pražské Nemocnici Na Homolce. Budínskému zákrok prodloužil život o téměř tři desítky let. I po zákroku se však potýkal se zdravotními problémy.

Chlapec Míša ze slovenského města Martina roku 1989 částečně ochrnul po krvácení do mozku kvůli cévnímu onemocnění. Další krvácení navíc mohlo ohrozit jeho život. Pomoci mohl zákrok na gama noži, který ozařováním pomáhá při léčbě nádorových onemocnění či lézí v mozku. V Česku ale tehdy podobný zákrok možný nebyl a léčba v zahraničí by rodinu stála tolik jako třeba koupě rodinného domu. Proto pomohla rodině získat peníze sbírka Nadace Charty 77. Úspěšná léčba Míšy měla v tehdejším Československu velký ohlas a byla pro Nadaci Charty 77 motivem pro spuštění celonárodní sbírky Konto Míša na zakoupení gama nože. Ten pomohl po svém zakoupení dalším více než deseti tisícovkám pacientů.

Na filatelistické výstavě Praga 2018 bude téměř 400 exponátů

Od středy 15. srpna do soboty 18. srpna se na čtyřech místech v hlavním městě uskuteční filatelistická výstava Praga 2018. Organizátoři ze spolku Světová výstava poštovních známek Praga 2018, jehož členem je Svaz českých filatelistů, chtějí mimo jiné připomenout 100. výročí vzniku Československa, vydání první čs. známky nebo založení Poštovního muzea. Na akci přispěli 389 exponáty vystavovatelé ze 67 zemí z celého světa.

Mezi hlavní prezentované rarity budou patřit Bombajský dopis se dvěma známkami Červeného Mauritia a Červený a Modrý Mauritius z roku 1847. Tyto cenné exponáty vlastní český investor, který podle dřívějších informací plánoval odhalit svou identitu právě na výstavě, podle informací České televize ale nakonec zůstane v anonymitě i nadále. Praga 2018 nabídne také mnoho doprovodných akcí. Autogramiády budou mít například výtvarníci Jan Kavan a Kryštof Krejča nebo rytci Jaroslav Tvrdoň či Miloš Ondráček.

Do Lán přijel ze Stochova průvod na oslavu první cesty TGM do Lán

Do Lán na Kladensku dorazil průvod složený z historických aut a koní, který vyrazil z nádraží ve Stochově. Tam také přijel historický vlak z pražského hlavního nádraží. Z vagonu vystoupil dvojník T. G. Masaryka. Na nádraží na něj čekal červený koberec, který vedl do zdejšího prezidentského salonku. Lidé ho přivítali chlebem a solí, prezidentovi vzdali hold také vojáci. Akce připomíná první příjezd prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka k pobytu na lánský zámek. Příjezdu vlaku přihlížely desítky lidí, někteří lidé byli oblečeni v historických kostýmech.

Na nádraží v Praze se zájemci mohli zúčastnit komentované prohlídky prezidentského salonku, v němž potkali také dvojníka prezidenta Masaryka, lidé si mohou prohlédnout rovněž salonek ve Stochově. Po celý den budou moci návštěvníci navštívit Muzeum T. G. Masaryka v Lánech. Před muzeem se uskuteční koncert a dobová módní přehlídka.

Prahou už poosmé prošel průvod hrdosti Prague Pride Parade

Centrem Prahy prošel už poosmé průvod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů, translidí (LGBT) Prague Pride Parade. Podle odhadu pořadatelů se do něj dnes zapojilo kolem 40.000 lidí, tedy zhruba o 5000 víc než před rokem. ČTK to řekla mluvčí festivalu Prague Pride Bohdana Rambousková. Roztančený dav s duhovými vlajkami doprovázelo 15 alegorických vozů se zvukovými systémy. Na pořádek dohlížely desítky policistů. "Průvod stejně jako celý festival je úplně pro všechny. Jsme rádi, že v něm rozhodně nevidíme jen LGBT lidi, ale právě heterosexuální lidi, kteří přicházejí podpořit své rodinné příslušníky, přátele nebo prostě obecně LGBT občany, protože mají pocit, že máme všichni mít stejná práva," řekla Rambousková.

Duhovým průvodem vyvrcholil týdenní festival o životě LGBT lidí. V ústí Kozí ulice, která sousedí s trasou, na průvod čekala skupinka odpůrců z řad radikálů. Od účastníků je oddělili policisté. Připraven byl policejní antikonfliktní tým i několik těžkooděnců, zasahovat ale nemuseli. Procházející svým odpůrcům mávali a zdravili je. Také na Václavském náměstí u sochy svatého Václava v poledne proti akci protestovalo několik lidí. Pro letošek pořadatelé zvolili novinku, k níž je inspirovaly akce z Ameriky. V čele průvodu jeli tři maršálci s duhovými šerpami, každý ve svém autě. Maršálky se pro letošek stali dětský psycholog Václav Mertin za respektující přístup k duhovým rodinám, lesbická seniorka Jana Kociánová a nizozemská modelka Loiza Lamersová, která se narodila jako chlapec.

Oštěpařka Ogrodníková a chodkyně Drahotová mají stříbro

První medaili pro českou výpravu na atletickém mistrovství Evropy v Berlíně získala oštěpařka Nikola Ogrodníková a navázala na dvojnásobnou olympijskou vítězku Barboru Špotákovou. Porazila ji jen Němka Christin Hussongová díky novému rekordu šampionátu 67,90 metru. Druhá česká oštěpařka Irena Šedivá obsadila sedmé místo. Ogrodníková už v této sezoně stála třikrát na stupních vítězů při Diamantové lize, v Lausanne dokonce na stupni nejvyšším. Do svého prvního velkého finále vstoupila hodem dlouhým 61,85 m a ten nakonec stačil na stříbro, protože soupeřkám se příliš nedařilo.

Anežka Drahotová vybojovala v chodeckém závodě na 20 kilometrů v Berlíně stříbro. Svůj letošní nejlepší čas vylepšila o více než půldruhé minuty na 1:27:03 a porazila ji jen Španělka María Pérezová. Závod žen byl kvůli úniku plynu téměř o dvě hodiny odložen. Chodkyně tak musely v závěrečné přípravě improvizovat a na kilometrový okruh vyrazily nezvykle společně s muži. Drahotovou komplikace nijak nepoznamenaly, na trati udávala tempo a dokonce několikrát vedla.

Belgičanka Nafissatou Thiamová vyhrála sedmiboj na atletickém mistrovství Evropy v Berlíně a ke zlatu z olympijských her a mistrovství světa přidala další titul ziskem bodů 6816 bodů. Kateřina Cachová obsadila šesté místo stejně jako na předchozím evropském šampionátu, ale s podstatně lepšími výsledky. Ve většině ze sedmi disciplín překonala nebo vyrovnala své letošní nejlepší výkony a poprvé nasbírala 6400 bodů.

Ruska Marija Lasickeneová podle očekávání vyhrála na mistrovství Evropy v Berlíně soutěž výškařek, když překonala rovné dva metry. Stejně vysoko se dostala Bulharka Mirela Demirevová, ale až na třetí pokus. Michaela Hrubá si zlepšila letošní maximum na 191 centimetrů a obsadila šesté místo.

Štafeta mužů postoupila na atletickém mistrovství Evropy v Berlíně do finále běhu na 4x400 metrů v českém rekordu 3:02,52. České kvarteto se drželo od začátku na čtvrté pozici, ale v posledním kole ho Pavel Maslák posunul před Polsko a s přehledem kontroloval poslední postupové místo. Rychlejší byly jen favorizované štafety Británie a Francie.

Počasí

Polojasno až oblačno, na východě zpočátku až zataženo s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 24 až 28 °C, v 1000 m na horách kolem 17 °C.

I zbytek prázdnin bude velmi horký, příští týden bude až 34 stupňů

I zbytek prázdnin bude mimořádně horký, příští týden bude až 34 stupňů. Dále potrvá i sucho, příští dva týdny bude objem srážek s největší pravděpodobností podprůměrný. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Tropické teploty trápí Česko již dva týdny a dlouhodobě se republika potýká se suchem. Od konce července se teploty v Česku několikrát dostaly přes 37 stupňů Celsia, naposledy ve čtvrtek, a 1. srpna rtuť vystoupala i na 38 stupňů. Tropy přetrvají i v příštím týdnu, kdy se podle krátkodobé předpovědi ČHMÚ v pondělí dostane teplota až na 34 stupňů a ve druhé polovině týdne až na 33 stupňů. Mírné ochlazení přinese zřejmě jen úterý a středa, kdy meteorologové očekávají bouřky a přeháňky. Ani další dva srpnové týdny zřejmě nepřinesou větší změny. Podle měsíčního výhledu ČHMÚ totiž budou pravděpodobně nadprůměrně horké. Až na začátku září se podle meteorologů dostanou teploty na úroveň běžnou pro danou roční dobu.