Hamáček, Maláčová a Středula budou dnes jednat o růstu platů

Vicepremiér Jan Hamáček, ministryně práce Jana Maláčová (oba ČSSD) a předák odborové konfederace Josef Středula budou dnes spolu jednat o růstu platů ve veřejném sektoru. Odbory požadují zvednutí platových tarifů o deset procent všem pracovníkům. Hamáček i Maláčová už dřív řekli, že odborářský požadavek podporují. Návrh rozpočtu na příští rok počítá se zvýšením sumy na platy o šest procent a u učitelů o 15 procent. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se nemělo přidávat plošně, ale víc by si měli přilepšit pedagogové a špatně placené profese.

V ČR zemřelo za sedm měsíců při nehodách 14 dětí, nejvíc od 2008

Na českých silnicích zemřelo od ledna do konce července při nehodách 14 dětí, což je nejvíc od roku 2008 a o devět víc než loni. Během července jich zemřelo pět, víc to bylo naposledy v červenci 2007. Těžce zraněných dětí bylo letos 92, také víc než za stejné období loni. Podle Centra dopravního výzkumu (CDV) jde o jeden z nejhorších dílčích ukazatelů vývoje nehodovosti na silnicích. Celkem zemřelo za sedm měsíců na silnicích 287 lidí, což je o 19 více než loni.

Z celkové počtu usmrcených bylo letos 65 chodců, více než třetina z nich zemřela v Praze. V hlavním městě činí jejich podíl na zemřelých v důsledku dopravní nehody 83 procent. Ve srovnání s předchozími dvěma lety jde podle CDV o tragický vývoj. V kategorii nad 65 let zemřelo na silnicích 71 lidí, což je o 19 více než loni. Motocyklistů zemřelo 49, to kopíruje čísla posledních dvou let.

ČSZZ vyplatila za otcovskou dovolenou přes 91 milionů korun

O otcovskou dovolenou od února do června požádalo téměř dvacet tisíc mužů. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Ta za prvních pět měsíců celkem vyplatila dávky přes 91 milionů korun. Výše otcovské je 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Dávka je určená pro otce, kteří v prvních týdnech po narození miminka chtějí pomáhat s péčí o něj. Otcovská dovolená se netýká jen zaměstnanců, mohou o ni požádat i osoby samostatně výdělečně činné. Například při hrubém příjmu 30 tisíc korun je otcovská 4837 korun.

Zaměstnavatelé a Charita varují před škrtáním dotací neziskovkám

Unie zaměstnavatelských svazů i organizace na pomoc lidem v tísni, seniorům, dětem či postiženým varují před případným seškrtáním dotací pro neziskové organizace. Poukazují na to, že neziskovky tvoří téměř tři pětiny poskytovatelů sociálních služeb pro potřebné. Snížení dotační sumy by tak omezilo nabídku a rozsah péče a dopadlo hlavně na klienty. ČTK to sdělil prezident Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) Jiří Horecký a zástupci Charity ČR jako největšího poskytovatele sociálních a zdravotních služeb v zemi.

O přehodnocení dotací pro neziskové organizace se několikrát zmínil premiér Andrej Babiš (ANO). Před nástupem ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) řekl, že by se měla na neziskové organizace zaměřit. Uvedl, že nejvyšší výdaje na ně mají resorty práce a školství. Prezident Miloš Zeman už dřív označil neziskové organizace za "pijavice na státním rozpočtu". Jejich činnost začali zpochybňovat i další politici a žádají omezení dotací. Neziskové organizace se staly také terčem nenávistných komentářů na sociálních sítích.

Světově známý fotograf Koudelka představil svou knihu Návraty

Český a ve světě proslulý fotograf Josef Koudelka, kterého proslavily snímky z okupace Československa v roce 1968, v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu představil knihu Návraty. Vychází ze stejnojmenné výstavy, která se v muzeu koná a která u příležitosti jeho letošních 80. narozenin představuje jeho celoživotní tvorbu. Výstava, kterou podle ředitelky muzea Heleny Koenigsmarkové navštívilo na 30.000 lidí, potrvá do 23. září. Obsáhlá fotografická publikace, kterou fotograf ve zcela zaplněném sále muzea také výjimečně podepisoval, není podle něj klasickou monografií, ale určitým uzavřením. Je také souhrnem dvou knih jeho fotografií, které vyšly v zahraničí pod názvy Nationality Doubtful (Národnost pochybná) a Exiles (Exily). V publikaci jsou i reprodukce jeho deníků, které chtěl původně zničit.

Koudelka patří k významným světovým fotografům, od roku 1974 je členem agentury Magnum Photos. Má české a francouzské občanství. Je držitelem řady významných ocenění udělených v České republice i v zahraničí. V posledních 20 letech se věnuje především scenériím panoramatického formátu.

V Domažlicích začínají Chodské slavnosti

Stovky účinkujících, tisíce chodských koláčů zdobených povidly, mákem a tvarohem a desítky hodin programu jsou připraveny pro návštěvníky 64. Chodských slavností a Vavřinecké pouti. Jedna z největších a nejstarších národopisných slavností v Česku začíná dnes v Domažlicích. V centru města na náměstí a kolem Chodského hradu uvidí lidé i další chodské tradice - lidové kroje, které mnozí místní stále udržují a nosí, ukázky malování typické chodské keramiky a jarmark. Návštěvníci uslyší chodské dudáky a lidové vypravěče. Součástí programu jsou bohoslužby pod širým nebem a i pouťové atrakce.

Sport

Fotbalisté Olomouce vstoupili do 3. předkola Evropské ligy výhrou nad Kajratem Almaty 2:0. O vítězný návrat Hanáků do pohárové Evropy po devíti letech se brankami postarali Martin Sladký a Václav Pilař, který skóroval v přesilovce po vyloučení hostujícího Sujumbajeva. Také domácí však posledních dvacet minut dohrávali v deseti bez vyloučeného Vepřeka a Kajrat v závěru dvakrát trefil tyč. Odveta se bude hrát příští čtvrtek v Kazachstánu.

Triatlonistka Vendula Frintová obsadila na mistrovství Evropy v Glasgow po třech čtvrtých místech za sebou pátou pozici, další česká reprezentantka Petra Kuříková byla devátá. Pro šesté evropské zlato v kariéře si doběhla švýcarská favoritka Nicola Spirigová. Majitelka medailí z ME 2011 a 2013 Frintová tentokrát v horku v Strathclyde Country Parku za stupni vítězů zaostala o více než minutu. Po 1,5 km plavání uzavírala elitní desítku a při 40 km na kole se propracovala až na čtvrtou pozici, kterou obsadila na třech předchozích evropských šampionátech.

Sportovní střelkyně Anna Šindelářová je juniorskou vicemistryní Evropy ve skeetu a navíc na šampionátu brokařů v rakouském Leobersdorfu pomohla družstvu k bronzu. Čeští junioři týmovou soutěž ovládli, ale individuální medaile jim unikla, Richard Klika byl čtvrtý.

Počasí

Oblačno až zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno. Místy déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 21 až 26 °C, na Moravě a ve Slezsku 27 až 33 °C, v 1000 m na horách kolem 18 °C.

Teploty ve čtvrtek na některých místech Česka přesáhly 37 stupňů. Nejtepleji bylo ve stanici Tuhaň na Mělnicku a ve stanici Hradec Králové. Ty shodně naměřily 37,1 stupně. Na rovných 37 pak vystoupila teplota ještě na stanici Brandýs nad Labem.