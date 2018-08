Vojáci v Afghánistánu se stali oběťmi léčky

Oběťmi dobře připravené léčky se stali tři čeští vojáci, kteří v neděli zahynuli při sebevražedném útoku nedaleko vojenské základny Bagrám v Afghánistánu. Vyplývá to z dosavadního vyšetřování. Podle mluvčí generálního štábu Armády ČR Vlastimily Cyprisové jsou čeští vojáci v Bagrámu schopni se vrátit v pátek ke standardnímu režimu. Konečné rozhodnutí ale záleží na vrchním veliteli amerických a spojeneckých sil v Afghánistánu generálu Johnu Nicholsonovi. Ostatky tří českých vojáků dopravil tuto středu do vlasti armádní speciál. Zástupce náčelníka generálního štábu Jiří Verner při té příležitosti uvedl, že vojáci při hlídce nepochybili. Podle něj svým hrdinským přístupem zachránili další životy. Útok mohl mít mnohem fatálnější následky.

V Praze se objevily letáky oslavující smrt českých vojáků v Afghánistánu

Pražští kriminalisté se zabývají vytištěnými texty vylepenými na některých místech v hlavním městě, v nichž neznámý autor gratuluje "afghánským vlastencům" k zabití tří českých vojáků. Ty přitom označuje za žoldáky a okupanty. Věc vyšetřují pro podezření z trestného činu podpora a propagace terorismu. Informace potvrdila mluvčí pražské policie Andrea Zoulová.

Česká diplomacie vyjednala propuštění humanitárních pracovníků v Sýrii

Do Česka dnes odpoledne přiletěl speciál se dvěma pracovníky německé humanitární organizace, kteří byli zadrženi v Sýrii. O jejich propuštění několik týdnů vyjednávalo české velvyslanectví v Damašku, řekl po příletu Jan Hamáček (ČSSD), který je pověřen řízením ministerstva zahraničí. Dodal, že podobné případy jsou důvodem, proč Česko udržuje diplomatické zastoupení v Sýrii na nejvyšší úrovni. Jiná země EU v zemi své velvyslanectví nemá. Jeden z propuštěných byl Němec, národnost druhého nebyla zveřejněna.

O propuštění obou humanitárních pracovníků, kteří byli v Sýrii zadrženi, vyjednávalo české velvyslanectví několik týdnů. Hamáček řekl, že oba humanitární pracovníci byli po svém zadržení transportováni do Damašku, kde je syrské bezpečnostní síly držely v jednom z nejtvrdších vězeňských zařízení v Sýrii. Přesto je dvojice navzdory prožitým útrapám v relativně dobrém zdravotním stavu, což podle Hamáčka potvrdila i jejich lékařská prohlídka před odletem do Česka.

ODS chce nahradit superhrubou mzdu 15procentní sazbou

Opoziční ODS navrhla Sněmovně zrušení superhrubé mzdy. Nahradit ji chce jednotnou sazbou daně z příjmu z hrubé mzdy ve výši 15 procent. Změny by podle ODS znamenaly sedmiprocentní růst čistých mezd všech zaměstnanců. Vláda podobný krok chystá až za rok, a to kvůli chybějící politické podpoře. Uvedla to ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Se zrušením superhrubé mzdy počítalo původně ministerstvo financí už od ledna příštího roku. Chtělo ji nahradit zavedením sazby daně z příjmu fyzických osob 19 procent. Zrušení superhrubé mzdy slibovaly nynější vládní strany ANO a ČSSD už před pěti lety, loni pak menšinová vláda Andreje Babiše (ANO). Stejný záměr má v programovém prohlášení nynější koaliční vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM.

Američané přesunou do ČR regionální úřad pro energetiku

Americké ministerstvo energetiky přesune svůj evropský regionální úřad ze Sofie do Prahy. Potvrdila to americká ambasáda v Praze. V rozhodnutí Američanů hrál roli mimo jiné zájem společnosti Westinghouse o stavbu nových jaderných bloků v Česku i to, že v oblasti energetiky ve střední Evropě roste vliv Ruska a Číny. Úřad podle ambasády pracuje na podpoře energetické bezpečnosti, nešíření jaderných zbraní, vědecké spolupráce a obchodních zájmů Spojených států v regionu. I po přemístění do Prahy, k němuž dojde letos na podzim, se bude věnovat i dalším dvěma desítkám evropských zemí.

MF podezírá GIBS z porušení rozpočtové kázně

Ministerstvo financí provedlo kontrolu v Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) a na jejím základě inspekci podezřívá z porušení rozpočtové kázně. Podalo proto podnět k trestnímu stíhání. Informoval o tom server iRozhlas.cz. Ministerstvo zahájilo kontrolu letos v únoru, zaměřilo se přitom na hospodaření s veřejnými prostředky v letech 2016 a 2017. Premiér Andrej Babiš, který kontrolu inicioval, napsal, že se jedná o porušení rozpočtové kázně v hodnotě 15 milionů korun. Premiér dlouhodobě kritizoval GIBS i jejího tehdejšího šéfa Michala Murína. Murín rezignoval na vedení komise počátkem května.

O otcovskou dovolenou mělo zájem na 20 tisíc mužů

O otcovskou, která se v Česku vyplácí od února, požádalo do konce června bezmála 20.000 mužů. Za prvních pět měsíců Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplatila otcům na týdenním otcovském volnu 91,1 milionu korun. Uvedla to mluvčí úřadu Jana Buraňová. Podle propočtů ze statistik tak o otcovskou zažádala méně než polovina otců.

Spotřebitelské ceny vzrostly o 2,3 procenta

Meziroční růst spotřebitelských cen v červenci zpomalil na 2,3 procenta z červnových 2,6 procenta. Oproti loňskému červenci zdražilo hlavně bydlení a pohonné hmoty. Naopak levnější byly potraviny, oděvy, obuv či telekomunikační služby. Informoval o tom Český statistický úřad. Analytici očekávali zpomalení inflace na 2,2 procenta.

Červencový pokles cen potravin je jen dočasný, inflace by měla setrvat v následujících měsících v rozmezí od dvou do 2,5 procenta. Shodli se na tom analytici.

ČSOB klesl v pololetí čistý zisk o pětinu

Čistý zisk skupiny ČSOB v prvním pololetí klesl meziročně o 20 procent na 7,5 miliardy korun. Důvodem poklesu byly mimořádné výnosy v loňském roce. Celkový objem aktiv pod správou skupiny vzrostl meziročně o šest procent na 207 miliard korun. ČSOB o tom informovala v tiskové zprávě. Objem úvěrů ČSOB vzrostl meziročně o čtyři procenta na 679 miliard Kč, objem vkladů se zvýšil o 14 procent na 969 miliard Kč. Počet klientů se zvýšil o 5000.

T-Mobile zvýšil tržby na 13 miliard

Česká pobočka T-Mobile v prvním pololetí zvýšila celkové tržby o 0,3 procenta na 13,26 miliardy Kč. Provozní zisk stoupl o tři procenta na 5,6 miliardy Kč. Tržby z mobilních služeb klesly o 0,6 procenta na 9,2 miliardy Kč. Průměrná měsíční útrata za mobilní služby (ARPU) byla 253 Kč, tedy stejná, jako ve stejném období loni. Počet uživatelů mobilních služeb se zvýšil o 19.000 na 6,174 milionu. Televizní služby využívalo 57.000 klientů, tedy více než trojnásobný počet.

Pohonné hmoty zdražují

Pohonné hmoty v uplynulém týdnu zdražily. Průměrná cena benzinu Natural 95 stoupla o devět haléřů na 33,35 koruny za litr a nafta stála ve středu v průměru 32,47 Kč/l, což je o dva haléře více než před týdnem. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. V nadcházejících dnech se budou podle analytiků ceny pohonných hmot v Česku měnit jenom mírně.

Při požáru ve výrobní hale v Jihlavě se zranilo několik lidí

V areálu společnosti Jihlavan v Jihlavě ve Znojemské ulici ve čtvrtek hořelo. Hasiči evakuovali devět lidí. Dva se popálili, ostatní se nadýchali zplodin hoření. Podle ředitelky krajských záchranářů Vladislavy Filové jsou všechna zranění lehká. Zdravotníci museli ošetřit také jednoho ze zasahujících hasičů. Příčina požáru se zatím vyšetřuje.

Vila Karla Čapka se nakrátko otevírá veřejnosti

Vila Karla Čapka v Praze 10 se tento čtvrtek podruhé otevírá veřejnosti, a to v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa. Ve vile se scházeli tzv. pátečníci, mezi nimiž nechyběl například prezident Tomáš Garrigue Masaryk nebo novinář Ferdinand Peroutka. Vila je nyní téměř prázdná, její současný majitel Praha 10 chystá celkovou obnovu. Ta by měla být dokončena nejpozději v roce 2021. Při zkoumání vily nalezli vědci například posmrtnou masku, která byla Karlu Čapkovi sejmuta asi hodinu po smrti, nebo sešity se skicami z jeho cest, fotografie z jeho mládí i neznámou kresbu Karlova bratra Josefa z koncentračního tábora.

Letní výstava Flora Olomouc připomene její 60. výročí

Ve čtvrtek 16. srpna začne celostátní výstava květin Flora Olomouc. Letošní ročník připomene 60 let trvání této velké přehlídky květin a květinových aranží. Ponese název Rozkvetlá léta a potrvá do neděle 19. srpna. Hlavní expozice v pavilonu A bude mapovat historii, současnost i budoucnost Výstaviště Flora v Olomouci. Pavilon B bude patřit Svazu školkařů ČR a pavilon C Českému zahrádkářskému svazu. Ten nabídne i výstavu zaměřenou na aeroponii. Na galerii pak bude výstava léčivých rostlin a přehlídka Vyznání růžím. Pavilon E ozdobí minimalistická expozice Svatba v květech zaměřená na svatební floristiku. Loňskou letní Floru navštívilo zhruba 30.000 lidí.

Sport

Veslař Václav Chalupa se devět let po skončení aktivní kariéry pokusí o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Společně s Alešem Nejedlem se chystá na přelomu září a října absolvovat na skifu trať mezi Prahou a Hamburkem. Zatímco Nejedlo plánuje trať urazit na klasickém skifu, Chalupa usedne do takzvaného mořského skifu. Na akci se chce připravovat doma na Lipně.

Karolína Plíšková vypadla na turnaji v Montrealu ve druhém kole a na očekávaný český souboj o čtvrtfinále s Petrou Kvitovou nedojde. Devátá nasazená Plíšková prohrála za necelou hodinu a půl 2:6, 2:6 s nizozemskou tenistkou Kiki Bertensovou, která ji porazila i v předchozím vzájemném duelu v osmifinále Wimbledonu.

Jakub Holuša pohřbil své medailové naděje na mistrovství Evropy v Berlíně v běhu na 1500 metrů už v rozběhu. Jeden z favoritů doběhl až pátý a čas 3:49,82 mu nestačil. Do finále se nedostali ani Zuzana Hejnová, dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 m překážek, a exmistr Evropy na hladké čtvrtce Pavel Maslák. Z tria oštěpařů z kvalifikace postoupili Jakub Vadlech a Petr Frydrych, přestože limit 82 metrů nepřehodili. Do finále jde i výškařka Michaela Hrubá.

Barbora Závadová skončila na ME v rozplavbách na 400 m kraul jedenáctá a do finále nepostoupila. Neuspěl ani Filip Chrápavý v polohovce na 400 m.

Počasí

Jasno, místy oblačno, teploty 31 až 35 st. C.