Padlí vojáci se z Afghánistánu vrátili do Česka

Těla tří českých vojáků zabitých při teroristickém útoku v Afghánistánu se vrátila do Česka. Armádní speciál s jejich ostatky doprovodily od českých hranic gripeny. Přistál v Praze Ruzyni ve středu krátce po 16:00. Poté následoval smuteční ceremoniál, při němž promluvil hlavní kaplan armády Jaroslav Knichal. Ceremoniál uzavřela státní hymna. Zúčastnili se ho příbuzní vojáků, prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO) a další představitelé státu a armády.

Po ceremoniálu byly rakve s těly vojáků přeneseny k vozidlům. Kolona pohřebních vozů za doprovodu Hradní stráže a Vojenské policie zamířila do Ústřední vojenské nemocnice. Lidé mohli vzdát vojákům poctu po cestě, která vedla přes Evropskou třídu a Vítězné náměstí. Vojáky Martina Marcina (36), Kamila Beneše (28) a Patrika Štěpánka (25) zabil v neděli sebevražedný atentátník, když byli na hlídce několik kilometrů od spojenecké základny Bagrám. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) padlé vojáky v úterý na návrh náčelníka generálního štáb Aleše Opaty povýšil in memoriam do hodností štábních praporčíků. Ministerstvo pro ně chystá ještě další ocenění, padlí vojáci dostanou in memoriam nejvyšší resortní vyznamenání Kříž obrany státu.

Lidé zatím na pomoc rodinám padlých vojáků poslali přes 1,2 milionu

Do sbírky na pomoc rodinám vojáků, kteří v neděli padli v Afghánistánu, poslali lidé od pondělí do středečního rána přes 1,2 milionu korun. Příspěvky zaslaly tisíce lidí na účet Vojenského fondu solidarity nebo prostřednictvím dárcovských zpráv DMS. Uvedla to předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity Lenka Šmerdová. Peníze mohou lidé posílat na účet číslo 44665522/0800 s variabilním symbolem 918 nebo cestou dárcovské SMS podle toho, jakou částku se rozhodnou věnovat, a to ve tvaru DMS VFS 30, DMS VFS 60 nebo DMS VFS 90 na číslo 87777.

Soudkyni hrozí žaloba kvůli nezákonné vazbě

Kriminalisté navrhli obžalovat libereckou soudkyni Lenku Zhoufovou kvůli tomu, že nezákonně držela zadrženého muže ve vazbě. Uvedl to server iROZHLAS.cz. Soudkyně údajně nedodržela termín pro prodloužení vazby. O jejím prodloužení rozhodla až po zákonném termínu a na rozhodnutí napsala dřívější datum. Zhoufová už za to byla dříve kázeňsky potrestána. Nyní jí hrozí až pět let vězení, policie ji viní ze zneužití pravomoci úřední osoby.

Nezaměstnanost v ČR překročila 3 procenta

Nezaměstnanost v České republice v červenci po pěti měsících poklesu stoupla na 3,1 procenta z červnových 2,9 procenta. Bez práce bylo zhruba 231.570 lidí, to je ale nejnižší červencová hodnota od roku 1997. Tehdy bylo bez práce o téměř 9200 lidé méně. Počet volných míst naopak vzrostl na téměř 310.000. Oznámil to Úřad práce ČR. Jedinými regiony, kde je více nezaměstnaných než volných pracovních míst, jsou Moravskoslezský, Ústecký a Jihomoravský kraj.

Počet ubytovaných turistů v ČR stoupl o 4,6 pct

V českých hotelech, penzionech a kempech se v 2. čtvrtletí ubytovalo 5,5 milionu turistů, to je meziročně o 4,6 procenta víc. Počet přenocování stoupl o 2,2 procenta. Návštěvnost Česka tak nepřetržitě roste již pátým rokem. Uvedl to Český statistický úřad (ČSÚ). Stouply počty domácích i zahraničních hostů, Čechů přijelo o 7,9 procenta víc, zahraničních návštěvníků o 1,6 procenta. Tradičně nejvíc bylo turistů z Německa - 535.000. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili návštěvníci ze Slovenska, třetí byli hosté z Číny.

Z Labe v Nymburce byla vytažena zbouraná lávka

Speciální hasičské tanky vytáhly v úterý z Labe trosky pěší lávky, která byla minulý pátek zbourána v Nymburce. Město nechalo lávku zbourat, protože hrozilo, že se zřítí. Nymburská lávka měla stejnou konstrukci jako lávka v pražské Troji, která se samovolně zřítila loni v prosinci. Lodě by se na Labe v Nymburce mohly po demolici lávky vrátit už tuto středu. Dno prohlédli potápěči, nyní ho zkoumá speciální loď. Lodě sem nesmí od června.

Na Mladoboleslavsku se zlepší dopravní infrastruktura

Stát plánuje investovat více než 7,6 miliardy korun do výstavby a úpravy dopravní infrastruktury na Mladoboleslavsku. Po dohodě s automobilkou Škoda Auto by v regionu měla vzniknout nová železnice i čtyřproudová silnice u sídla firmy. Uvedl to mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar. Plán počítá s 11 projekty.

Inspekce uložila pokutu státním lesům

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila státnímu podniku Lesy ČR pokutu 3,5 milionu korun za to, že nezabránil působení škodlivých činitelů na les. Měl tím ohrozit životní prostředí. Nepravomocná sankce následovala po kontrolách v několika lesních správách na Moravě. Informují o tom úterní Lidové noviny (LN). Podle deníku pokuta padla za nálet kůrovce do českých lesů.

Liberecký kraj odškodní chovatele kvůli vlkům

Dalších 133.490 korun vyplatí Liberecký kraj za škody způsobené vlky. Chovateli na Frýdlantsku roztrhali letos v březnu 27 ovcí. Od roku 2015 kraj zaplatil chovatelům za podobné ztráty bezmála 300.000 korun, z toho polovinu v letošním roce. Připravuje proto seminář, kde chce chovatele seznámit s možnostmi čerpání dotací na zabezpečení chovu hospodářských zvířat před šelmami.

Monetě klesl čistý zisk o 3,4 pct

Monetě Money Bank klesl v pololetí čistý zisk meziročně o 3,4 procenta na 2,121 miliardy Kč. Objem hypoték, které banka poskytla českým domácnostem, vzrostl o 42,3 procenta. Na základě výsledků zvýšila banka celoroční odhady, čistý zisk nyní očekává 3,7 miliardy korun, tedy o 300 milionů korun více oproti předchozímu odhadu. Banka to uvedla v tiskové zprávě.

Poldi Kladno se bude znovu dražit

Kladenská huť Poldi půjde potřetí do dražby. Po dvou předchozích dražbách vydražitelé nezaplatili. Po třetím neúspěšném pokusu o běžné vydražení by následovala přísnější exekuční dražba. V pondělí o tom rozhodli zajištění věřitelé i věřitelský výbor. Uvedla to advokátní kancelář Žižlavský, která je insolvenčním správcem kladenské huti. Podnik je nyní v konkurzu.

V Praze končí Letní slavnosti staré hudby

Hudební večer s názvem Evropa galantní ve středu ukončí v Rudolfinu mezinárodní festival Letní slavnosti staré hudby. Zazní na něm koncertní provedení opery L'Europe galante, kterou složil André Campra. Účinkovat budou sbory Les Folies françoises a Collegium Marianum, které provedou posluchače rozličnými podobami milostných dobrodružství od Španělska přes Itálii po Turecko. Festival začal v Praze 10. července a nabídl šest koncertů z období renesance a baroka.

V Josefově začíná festival Brutal Assault

V barokní pevnosti Josefov v Jaroměři na Náchodsku ve středu začíná jeden z největších evropských metalových festivalů Brutal Assault. Do soboty 11. srpna na něm vystoupí na 130 skupin. Loňský ročník přilákal asi 20.000 fanoušků metalové muziky. Organizátoři očekávají podobný zájem i letos.

V Brně připomenou jezuitu, který chránil město před Švédy

U kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně vznikne socha kněze Martina Středy, který byl významným představitelem jezuitů a ochráncem Brna v době obléhání švédskými vojsky. Cena čtyřmetrové bronzové sochy s podstavcem je kolem dvou milionů korun. Uvedl to sochař Jan Šebánek, jehož návrh na pomník vyhrál ve veřejné výtvarné soutěži. Město v ní vybíralo z 27 návrhů. Socha by měla být hotová příští rok v srpnu, uvedl primátorův náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL).

Sport

Plavkyně Simona Baumrtová postoupila na mistrovství Evropy v Glasgow do semifinále znakařské dvoustovky. Česká rekordmanka vyhrála časem 2:13,45 závěrečnou rozplavbu a celkově skončila na desátém místě. Uspěla rovněž Lucie Svěcená na 50 metrů motýlek.

Jakub Holuša pohřbil své medailové naděje na mistrovství Evropy v Berlíně v běhu na 1500 metrů už v rozběhu. Jeden z největších favoritů doběhl až pátý a čas 3:49,82 mu nestačil. V rozbězích neuspěli ani Jan Jirka na dvoustovce, ani žádná z trojice českých čtvrtkařek.

Tenistka Petra Kvitová zvládla na turnaji v Montrealu první zápas po pětitýdenní pauze od nečekaného vyřazení v prvním kole Wimbledonu. Osmá nasazená Češka v druhém kole Rogers Cupu porazila 6:3, 6:4 Estonku Anett Kontaveitovou. Ve druhém kole skončila Lucie Šafářová, jež podlehla 6:2, 4:6, 3:6 favorizované Němce Julii Görgesové.

Karolína Plíšková vypadla na turnaji v Montrealu ve druhém kole. Devátá nasazená Plíšková prohrála za necelou hodinu a půl 2:6, 2:6 s nizozemskou tenistkou Kiki Bertensovou, která ji porazila i v předchozím vzájemném duelu v osmifinále Wimbledonu.

Počasí

Skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer místy přeháňky nebo bouřky, hlavně v Čechách. Teploty 31 až 35 stupňů, v Čechách až 37.

Meteorologové varují, že v západní polovině Čech se odpoledne a večer mohou ojediněle objevit silné bouřky s přívalovým deštěm a kroupami.