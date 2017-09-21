Второе дыхание призрачного чешского Версаля

Стремились сохранить эстетическую утонченность, присущую замку, судьба которого в будущем во многом будет зависеть именно от них. О том, какие проблемы предстоит решать владельцу подобных объектов, в интервью «Радио Прага» рассказал Петр Кучера.

– Меня прельстила возможность приобрести старинную постройку, у которой было бы интересное прошлое, а также представляющее интерес с точки зрения архитектуры. Выбор, наконец, пал на замок Новые Грады в стиле рококо, который является исключительным не только в контексте чешских замков. Замковые ансамбли, которые являются столь выдающимся образцом стилистической чистоты, как Новые Грады, не так часто вообще встречаются во всей Европе. Строительство здания завершил в 1777 году представитель французской аристократии граф Арбувал де Шамаре. Несмотря на то, сколько времени прошло с той поры, эта резиденция является современной – в этом вы можете убедиться, сидя здесь в столовой,– она еще ни разу не требовала проведения преобразований. В таком виде замок в качестве места постоянного жительства до сих пор служит всей нашей семье.

Именно благодаря тому, что постройка не подвергалась стилевым преобразованиям, а только восстановлению вследствие обветшания, замку удалось сохранить свой первоначальный облик, подчеркивает Петр Кучера.

– В течение двух лет нам удалось полностью реконструировать дворцово-замковый комплекс, который пришел в запустение, в том числе отремонтировать крышу, поменять окна, провести монтаж системы отопления и завершить все остальные необходимые работы.

Без грантов и европейских дотаций

– Не опасались ли вы, с учетом ваших гуманитарных профессий, натолкнуться на проблемы, связанные, например, с отсутствием технической подкованности, необходимой в процессе восстановления замка?

–Вообще-то это – уже, наверное, шестой дом, за реконструкцию которого мы взялись. Так что мы были стопроцентно информированы об очередности работ, которые придется реализовать. Я открыл здесь нечто вроде небольшого филиала работников реставраторского цеха и сам его возглавил. Мы пригласили людей нужных профессий, среди которых преобладали местные жители, и с самого начала реконструкции, конечно, приобрели впоследствии еще дополнительный опыт, совершенствовались.

Сегодня в замке с нами живет старший сын со своей семьей. Вообще у нас четверо детей. Так что все, что нужно, в том числе монтаж тепловых насосов, замену кровельных покрытий на крышах, облицовку ванной плиткой мы практически делаем уже сами. Конечно, этот потенциал дает нам огромное преимущество: нам ни разу не пришлось обращаться за грантами из какого-либо фонда или подавать заявку на получение европейских дотаций. Все финансирование мы взяли на себя. В этом и большая заслуга моей жены, проявившей талант экономиста. Вот уже 12 или 13 лет мы способны содержать этот обширный дворцовый комплекс и получать от него прибыль. Я позволю себе констатировать, что в Чехии это, по всей видимости, – довольно исключительное явление.

Подводные рифы пространственных диспропорций

Прежде чем решиться на покупку исторического объекта, будущие его владельцы осмотрели целый ряд замков, предлагаемых в конце 1990-годов для продажи. Сегодня, оглядываясь назад, Петр Кучера полагает, что интуиция их с женой не подвела, хотя выбор все-таки был во многом случайным.

– Хотя я и упоминал о стопроцентной информированности, но абсолютной готовности взяться за такой сложный проект у нас не было. Мы искали ответ на вопрос о возможности содержания замка и у зарубежных владельцев аналогичных объектов недвижимости. Чешские эксперты из области охраны памятников, как и экономисты, в один голос заявляли, что это – нереальный замысел, так как замок лишился некогда крепкого тыла.

Дело в том, что в период своего возникновения эти хоромы окружали двадцать деревень, которые каким-то образом его обслуживали. Вокруг графского имения была развернута кипучая предпринимательская деятельность: в местных карьерах добывали песок и камень, имелись кирпичные цеха, мельницы исправно мололи зерно, на полях трудились крестьяне, но все это унесло время. Изменения, затронувшие этот край на протяжении двух с половиной веков и связанные также с двумя земельными реформами, были невообразимыми. И вот остался лишь один огромный замок, расположенный в маленькой деревне, олицетворение абсурда. Он производит впечатление чего-то призрачного.

Замок был центром дворянского имения, однако эта историческая роль была утеряна, необходимо было найти новый смысл его существованию. Большинство тех, кто соприкоснулся с этой проблематикой, думает, что самое важное – найти средства на покупку объекта и осилить его реконструкцию, однако, поясняет Петр Кучера, это далеко не так.

В поисках нового предназначения

– Непростой задачей, и не только в Чехии, но и во всей Европе остается поиск нового предназначения замка в XXI веке. В нашем случае эта цель заключалась в открытии доступа общественности, мы не стремились, чтобы замок превратился в некую шкатулку, хранящую ценности, а хотели, чтобы посетители замка смогли приобщиться к красоте и утонченной эстетике, которая достигла в то время своего апогея,

– делится собранным по крупицам опытом Петр Кучера.

Нынешние владельцы решили расширить территорию существующего парка, чтобы посетители, нередко семьи с детьми, могли открывать для себя интересные уголки также под открытым небом. В настоящее время на территории замка существует 10 садов, преображающийся вид которых сулит гостям обилие новых впечатлений. На садовых метаморфозах сказывается не только искусство местных садовников, но в равной степени также пристрастие природы к волшебным сезонным экспериментам.

Замок служит также в качестве оригинальной площадки для проведения концертов, культурных мероприятий, а также свадеб.