Владимир Ремек покидает московскую орбиту

Чешские СМИ называли главу дипмиссии «невидимым послом», который редко дает интервью и практически не комментирует действия Кремля как внутри страны, так и во внешней политике. Как можно охарактеризовать итоги его работы на сложном «российском участке»? С этим вопросом «Радио Прага» обратилось к политическому аналитику, бывшему генконсулу ЧР в Санкт-Петербурге Владимиру Вотапеку.

– Какую оценку вы можете дать деятельности господина Ремека в течение тех четырех лет, которые он провел в должности посла Чешской Республики?

– Я бы не назвал результаты его деятельности слишком яркими. Ничего плохого он не совершил, однако, и толка от его работы на этом посту было не много.

Совершив в 1978 г. космический полет на орбитальную станцию «Салют-6», Владимир Ремек сделал Чехословакию третьей в истории страной, чей гражданин побывал в космосе.

– Основным приоритетом своей деятельности Владимир Ремек называл защиту и поддержку экономических интересов Чехии в России. Насколько ему это удалось на фоне, с одной стороны, санкций Евросоюза и ответного эмбарго, введенного Кремлем, с другой?

– Если под «защитой интересов» мы понимаем развитие чешского экспорта в Россию, то решить такую задачу ему не очень удалось. При этом очевидно, что это не вина посла или посольства. Свою роль играет эмбарго и другие ограничения, введенные как Евросоюзом, так и Российской Федерацией.

– Однако в ноябре 2017 г., во время визита Милоша Земана в Россию, президента сопровождала огромная по численности делегация чешских предпринимателей. Есть ли в этом заслуга Владимира Ремека, и было ли это бизнес-путешествие таким эффективным, каким его стремились представить?

– Тут следует отделить один аспект от другого. Господин Ремек, безусловно работал на пользу дела, выступая и как посол, и как герой Советского Союза. Он работал, опираясь на свой опыт, полученный им как депутатом Европарламента. Другой вопрос, если завозить в Россию бизнесменов десятками и сотнями, поможет ли это чешскому экспорту… Если взглянуть но цифры, то становится очевидно обратное. Это помогает только лично Милошу Земану и отдельным компаниям, у которых существуют проекты в России, но для экспорта в целом, по большому счету, в этом нет никакого толка.

– Во время этой поездки произошла история, которую можно назвать скандальной. Буквально в первый день, когда Милош Земан находился в Сочи, на сайте канала Минобороны вышла публикация, где говорилось, что «Чехословакия должна быть благодарна СССР за вторжение 1968 года». В тот момент Милоша Земана призывали даже прервать государственный визит. Господин Ремек тогда не сделал какого-то заявления. Следовало ли ему как-то выступить?

– Я хотел бы вернуться к этому странному моменту. Публикация статьи действительно стала неожиданностью. Как аналитик я могу сказать, что это пошло на пользу президентской кампании Милоша Земана, и допускаю, что это была искусственно созданная ситуация, позволившая ему предстать перед народом в качестве защитника чешских интересов, которым он, на самом деле, не является.

– Вы хотите сказать, что появление подобной статьи было заранее оговорено с Москвой, и речь шла буквально о совместной операции?

– У меня создалось впечатление, что это очень напоминает некую спецоперацию, но, естественно, у меня нет никаких данных на этот счет, и это лишь мое заключение как аналитика и эксперта.

То, что на этом фоне посол Ремек никак активно не выступал, говорит в его пользу. К тому же можно назвать не один подобный момент. Приезжая в Москву и встречаясь с президентом Путиным и другими российскими руководителями, Милош Земан очень часто оставлял посла в стороне, не приглашая его на эти встречи или оставляя в приемной, и это – очень странно для президента по отношению к своему послу. Однако само поведение президента Земана не отвечает интересам Чешской Республики, и то, что посол «оставался за дверью», говорит в его пользу, говорит о том, что Владимир Ремек – человек, не подходящий для подобных встреч.

– Владимир Ремек известен, прежде всего, как космонавт. Какую роль в его назначении играли его, по-видимому, глубокие связи в России, еще со времен СССР?

– Я думаю, это сыграло положительную роль. Также он поддерживал Милоша Земана, когда тот баллотировался на пост президента, так что назначение стало естественным шагом новой администрации. К тому же у Владимира Ремека имелся опыт работы торгпредом. Все эти факторы позволяли предполагать, то он станет неплохим послом Чехии в России.

– Владимир Ремек был депутатом Европарламента от коммунистической партии Чехии и Моравии. Что его связывает с российской компартией?

– Этого я не знаю. После «бархатной» революции 1989 г., еще будучи офицером чехословацкой армии, Ремек вышел из компартии и, насколько мне известно, свое членство там не возобновлял. В Европарламент он был избран по списку компартии, однако как беспартийный. Я допускаю, что у него сохранились прекрасные отношения со многими коммунистами, что не слишком хорошая характеристика для посла демократической страны.

С 2004 по 2013 год Владимир Ремек являлся депутатом Европарламента от Коммунистической партии Чехии и Моравии, став единственным европарламентарием, имеющим звание «герой Советского Союза».

– Что вы можете сказать о новом предполагаемом после Чешской Республики в России? Ожидается, что им станет карьерный дипломат Витезслав Пивонька, который сейчас является послом ЧР в Азербайджане.

– Действительно, господин Пивонька – профессиональный дипломат, который знает территорию бывшего Советского Союза. Мы надеемся, что он будет успешным послом, который поможет развитию наших отношений с Россией.

– Азербайджан – тоже достаточно сложная страна. Поможет ли Витезславу Пивоньке в Москве его предыдущая должность в Баку?

– Азербайджан – очень странная и сложная страна. Приобретенный там опыт несомненно поможет дипломату на новом посту, поскольку об Азербайджане можно говорить как о сильно коррумпированном государстве, а эта характеристика хорошо подходит и для России.