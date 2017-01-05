05-01-2017 15:11 | Антон Каймаков

На Ольшанском кладбище в Праге были эксгумированы останки украинского поэта Александра Олеся (укр. Олександр Олесь), настоящее имя Александр Иванович Кандыба, похороненного в чешской столице в 1944 году. В бывшей могиле поэта ныне осуществлено новое погребение. Останки Олеся и его супруги в настоящее время находятся в специальном хранилище Управления пражскими кладбищами. Их дальнейшую судьбу должны решить чиновники украинского посольства и родственники поэта, проживающие в Канаде.

Могильные места на чешских кладбищах, согласно закону, предоставляются в аренду, обычный минимальный срок которой 10 лет. В том месте, где более 70 лет покоился украинский поэт, сегодня похоронен человек, годами вносивший плату за данную могилу. О желании получить останки Александра Олеся, выдающегося представителя украинской литературы, заявили представители украинского посольства, но получили отказ. Возникла конфликтная ситуация.

«Передача была невозможна. Гробовщики отказались удовлетворить выдвинутое требование. Останки ранее похороненных в конкретной могиле людей обычно укладываются на дно новой могилы под новые останки. Однако в данном случае из-за высокого уровня грунтовой воды это было невозможно», - комментирует директор Управления пражскими кладбищами Мартин Червеный.

Перезахоронения в общей могиле также не произошло.

- «Так как речь идет об останках выдающегося человека, они не окажутся в общей могиле. Именно поэтому эти останки сейчас, как единственные, хранятся в помещении Управления пражскими кладбищами, что не является стандартным случаем».

Мартин Червеный надеется, что подобных ситуаций в будущем не возникнет.

Поэт и дипломат

«В первую очередь Александр Олесь был поэтом. Свои первые стихи он начал публиковать в 1903 году. После революции 1905 года он уже пользовался большой популярностью, как у читателей, так и у критиков. В 1907 году выходит первый сборник стихов. Как поэт Олесь получает известность уже в самом начале XX столетия, но его поприщем является не только литература. После революционных событий в Российской империи в 1917 году украинцы начинают создавать свое собственное государство. Правительством Украинской Народной Республики в 1919 году Александр Олесь был определен на дипломатическую службу. Возникновение Первой украинской республики – это и его заслуга.

В рамках дипломатических миссий Александр Олесь работал, например, в Будапеште и Берлине. Однако, как мы знаем, Украинская Народная Республика просуществовала совсем не долго (в качестве самостоятельного государства с 1918 по 1920)», - рассказала специалист по украинской литературе, сотрудник Философского факультета пражского Карлова Университета Тереза Хланьова.

Домой Александр Олесь вернуться уже не смог и ему пришлось остаться в эмиграции. Через некоторое время к нему присоединилась и семья. Через Вену поэт попадает в Прагу, где и живет до 1944 год, когда умирает.

Поэтическое творчество Александра Олеся не прерывалось ни во время дипломатической службы, ни в период его жизни за пределами родины.

- «Поэзия Александра Олеся тематически весьма разнообразна – рефлексивная и гражданская, хорошо известна также его любовная лирика. В начале его творческого пути можно говорить о символизме. Не прерывается поэтическое творчество Александра Олеся и в эмиграции. Более того, несколько лет назад в пражской Славянской библиотеке было обнаружено собрание его поэзии, которое никогда не издавалось. Никто даже не знал, что нечто подобное существует. Речь идет о стихах, написанных Александром Олесем в последний год его жизни, который был весьма трагическим».

В 1944 году в концентрационном лагере Заксенхаузен погиб Олег Ольжич, сын Александра Олеся.

«Выдающимся является не только Александр Олесь, но и другие члены его семьи. Олег Ольжич был одним из представителей пражской поэтической школы. Сегодня это уже хорошо известно. Прага была центром эмигрантской поэтической жизни. Александр Олесь и Олег Ольжич занимают место в авангарде украинской поэзии».

Сохранить память

По мнению Терезы Хланьовой из Карлова университета, возникшая проблема касается не только Александра Олеся, поэтому искать необходимо общее решение: «На территории Чешской Республики, в Чехии и в Моравии, похоронено множество украинцев, среди которых есть целый ряд выдающихся людей. Проблемой, как минимум, должно заниматься украинское посольство и попытаться найти способ обеспечения ухода за этими могилами. Я знаю, что в Чешской Республике украинскими добровольцами реализовывались проекты, в рамках которых собиралась информация и фотоматериалы об украинских захоронениях. В одной из таких акций принимала участие и одна из моих студенток Гана Величко. Необходимо, однако, чтобы кто-то решением этой проблемы заниматься систематически и позаботился о предотвращении подобных ситуаций, как с останками Александра Олеся».

А что чешская сторона?

- «Я думаю, что данное относится к категории проявления элементарного уважения к другому народу. Нужно хотя бы сохранять память о выдающихся личностях и о том, что на территорию страны в период между двумя мировыми войнами пришло множество эмигрантов, что большое количество украинцев в Чехии проживает и сегодня. Возможно, недостает понимания и осмотрительности, когда речь идет о захоронениях. Однако в первую очередь в этом отношении должна себя проявлять украинская сторона».