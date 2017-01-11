11-01-2017 14:49 | Ольга Васинкевич

Все родители желают для своего ребенка самого лучшего. В возрасте 6-7 лет перед ними встает непростой вопрос: в какую школу отдать своего потомка? Как не прогадать, чтобы и таланты раскрыть, и творческую свободу предоставить, но и не упустить чего-то важного в образовании? Для тех, кто решил, что процесс образования – это путешествие, самое подходящее место – это scio-школа.

Ондржей Штеффл, основатель первой scio-школы в Чехии, экспериментатор со стажем. Именно ему принадлежит идея создания первой частной школы в Чешской Республике. Она появилась 25 лет назад, вскоре после «бархатной» революции, получила название PORG и функционировала как восьмилетняя гимназия. Она успешно существует в Чехии и по сей день. Чем же scio-школа отличается от обычной, хотя бы на первый взгляд? Там ни к чему не принуждают, а если и направляют, то очень мягко, проводя ребенка путем познания, вырабатывая у него стремление самостоятельно узнать что-то новое.

«Я стоял во главе этой гимназии три или четыре года. Затем я основал Scio и вел деятельность в сфере образования, но не непосредственно в школе. За все это время мы набрали огромное количество знаний и опыта, и в нашей компании Scio появилась мысль, что мы могли бы основать школы нового типа. Так мы и открыли первые scio-школы. Вдохновение приходит с разных направлений. Например, я много читаю из области когнитивной науки. За последние 20-30 лет эта сфера получила невероятное развитие. К сожалению, познания из этой области не проникают в обычную систему образования, хотя, уже давно признано, что некоторые вещи делаются неправильно. Во многом нас вдохновляют такие свободные школы как Summerhill или Sudbury. Одним словом, вдохновляет нас многое».

В Чехии на настоящий момент существует уже четыре scio-школы – две в Праге, по одной – в Брно и Оломоуце. Это, по чешской образовательной системе, так называемые начальные школы, в которых сейчас учатся дети с 6 до 13 лет. В перспективе они пробудут там до 15-летнего возраста. Закономерно, практически у любого человека, и, уж конечно, у заботливого родителя возникнет вопрос: а что потом? Будет ли способен ребенок, окончивший scio-школу функционировать в обществе, где подавляющее большинство детей ходило в обычные школы?

«Здесь существует две плоскости. Во-первых, знают ли наши дети то, что знают дети из обычных школ? Этот вопрос основывается на большом заблуждении, которое заключается в том, что дети из обычных школ знают все, чему их там учат. На самом деле, конечно же, не знают. Ряд исследований и тестов, которые мы проводим, как раз говорит о том, что большую часть того, что они должны знать, они не знают. Причем даже отличники, не говоря уже о хорошистах, троечниках и двоечниках, которые владеют вообще отрывочными знаниями. У наших детей речь не идет об отрывочных знаниях, поскольку они обучаются комплексно и взаимосвязано. Ну, а будут ли они способны функционировать в обществе? Безусловно, в особенности, благодаря тому, что процесс обучения у нас открытый. Это означает не только то, что каждый интересующийся может посмотреть на сайте, что у нас происходит, но дети практически ежедневно куда-нибудь выходят, мы открываемся миру, а не изолируемся от него, как в обычных школах. Дети находятся в постоянном контакте с внешним миром, поэтому к жизни в нем они будут подготовлены гораздо лучше», - продолжает Ондржей Штеффл.

Что касается досуга и приобретения различных познаний из внешнего мира, тут, вроде бы все более или менее понятно. Но все же ребенок должен обладать и какими-то стандартными знаниями. Как обстоит ситуация с изучением обычных предметов, таких как математичка или чешский язык? Как рассказал основатель scio-школы, единственный предмет, который обязательно изучается с самого начала, это английский язык. Поскольку, если дети говорят лишь на одном языке, это сужает для них возможности обучения. Знание английского, напротив, открывает им перспективы изучения огромного количества литературы по разным предметам на английском языке. В отношении математики или того же чешского в scio-школах пока колеблются, в действительности ли ребенок готов получить основы этой информации в 6-летнем возрасте? Но если не в 6 лет, то когда же не рано погрузиться в мир букв и цифр? Неужели ребенок даже читать не научится?

«Если вы не будете учить ребенка читать и оставите его в покое, то, самое позднее, в третьем классе он научится читать сам. Из опыта свободных школ известно, что если оставить ребенка в мире, который нас окружает, то рано или поздно он поймет, что без чтения он не может функционировать. Потому что масса вещей в этом мире написана, и друзья уже умеют читать, и мама не всегда рядом, чтобы помогла прочитать, а мне нужно что-то узнать, и так далее. Если у ребенка есть желание чему-то научиться, он обязательно научится, как освоил умение ползать, ходить, говорить. Например, сегодня, благодаря современным технологическим достижениям, таким как компьютер и мобильный телефон, многие учатся читать сами. Пятая часть детей, приходящих в Чехии в первый класс умеет читать, никто их не учил, и никто не знает, где они этому научились. В то же время, по статистике, в Чешской Республике 10% 15-летних, хотя формально и умеют читать, потому что их научили, но они не способны воспринимать прочитанную информацию. Например, они прочитают инструкцию от лекарства, а потом не в состоянии объяснить, какое количество препарата должен принять 15-летний человек. Такого не может случиться с ребенком, который научился читать самостоятельно, потому что он учится читать, чтобы понимать».

Если отталкиваться от принципа, что если ребенок хочет чему-то научиться, то он научится этому самостоятельно, может возникнуть вопрос: зачем вообще ходить в школу?

«Конечно, если ребенок хочет чему-то научиться, он этому научится, но это вовсе не означает, что мы оставим его в закрытом классе со словами «научись этому». Это значит, что если ребенок хочет чему-то научиться, то он способен обратиться к кому-то за помощью, найти нужные материалы, поговорить об этом с одноклассниками. Научиться самому – это означает, что ребенок умеет самостоятельно управлять процессом обучения. Практика показывает, и каждый учитель это знает, но не каждый хочет признать, что если ребенок не хочет что-либо изучать, то вы его этому не научите. Они напишут по этой теме контрольную, и тут же забудут. Об этом говорил еще Ян Амос Коменский – «Если не возбудить у ребенка горячий интерес к учебе, будешь учить его напрасно». И это он сказал 450 лет назад! Наша задача – мотивировать детей к тому, чтобы они чему-то научились. А для этой мотивации, как правило, достаточно среды, которая их окружает. Если у вас будет полная школа книг, дети захотят читать. Если половину школы у вас займет химическая лаборатория, у детей проснется интерес к химии. У детей удивительный талант набираться знаний из того, что их окружает», - подытоживает Ондржей Штеффл.

Еще один интересный факт – в scio-школах нет учителей, а есть проводники. Кто это такие, как проходят в scio-школах уроки, и что думают об обучении в них сами дети, мы узнаем в продолжении нашего рассказа об этих необычных учебных заведениях.