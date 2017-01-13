13-01-2017 15:12 | Лорета Вашкова

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко самой серьезной ошибкой Милоша Земана считает уверенность чешского президента в существовании в России справделивого правосудия. Бывшая военнослужащая, которая является символом конфликта между Россией и Украиной, также считает, что необходимо более тщательно анализировать ситуацию, чтобы Чехия избежала сценария ее родины, на территории которой Россия развязала войну.

Украинская летчица Надежда Савченко, приговоренная российским судом «за причастность к убийству журналистов ВГТРК» к 22 годам лишения свободы и проводившая в знак протеста многодневные голодовки, в прошлом году была помилована. На этой неделе она прибыла в Прагу по приглашению чешского евродепутата Павла Свободы, – их знакомство состоялось полгода назад в Брюсселе в рамках встречи неформального объединения «Друзья европейской Украины». В Чехии у Савченко есть немало приверженцев.

Фанатичка или инакомыслящая?

«Уже в первый день визита Савченко в ЧР удалось достичь ряда поставленных нами целей – встретиться, прежде всего, с ее приверженцами, которые болели за нее и оказывали ей поддержку, когда Надя Савченко находилась в российской тюрьме. Важно и то, что мы можем слышать уже не опосредованно, а напрямую от самой Савченко ее историю. Это, полагаю, дает нам возможность составить собственное мнение о том, является ли Надя действительно фанатиком, как некоторые стремятся интерпретировать, или же она просто придерживается совсем других взглядов, вполне, тем не менее, ею обдуманных», – говорит Павел Свобода.

Проведя в Праге несколько встреч с общественными активистами и неправительственными чешскими организациями, народный депутат приняла участие в пражской пресс-конференции.

«Чехия и Украина имеют больше точек соприкосновения в своей истории, чем это может показаться на первый взгляд. Мы были заложниками одних и тех же войн и режимов, поэтому нашим государствам легче добиться взаимопонимания в отношениях, чем в отношениях с другими странами. Я благодарна чешским политикам и правительству ЧР за то, что они защищают интересы Украины в Евросоюзе и строго придерживаются основ международного права, а Павлу Свободе за организацию в Европарламенте встреч друзей Украины, и за то, что ему небезразлична моя судьба, как и судьба других украинцев, ставших заложниками этой войны», – отметила Савченко.

Она рассказала чешским журналистам о том, что была вывезена с территории Украины пророссийскими коллаборационистами, и возбужденное против нее уголовное дело было сфабриковано российскими следственными органами. Касательно основанного ею общественного движения «Руна» депутат Верховной рады Украины отметила, что целью данной гражданской платформы является «уничтожение существующей партийной системы Украины, совершенно прогнившей, и объединение мыслящих украинцев, которые способны бороться за справедливость».

Вопрос «Радио Прага» – способна ли Савченко в настоящее время к более тесному сотрудничеству с коллегами по парламенту для преодоления внутренних разногласий ради интересов украинского государства?

«Высшие органы власти Украины, разумеется, должны проявить большее единство, чтобы приблизиться к демократическим европейским ценностям. В парламенте, в частности, заседает немало разумных людей, с которыми мы способны найти общий язык, однако есть и те, кто ставит свои личные интересы выше интересов народа, и с ними надо бороться».

После выхода на свободу офицер Вооруженных сил Украины стремится помочь освобождению других украинцев, как взятых в плен сепаратистами, так и находящихся в заключении в России. Депутат Верховной Рады считает, что ей удалось внести свой вклад в освобождение троих украинцев в обмен на 15 сепаратистов. В случае появления шанса на начало активного этапа обмена пленными, она готова встретиться с лидерами сепаратистов в Донбассе Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Списки пропавших без вести

Савченко подверглась критике в связи с тем, что она вопреки предупреждениям СБУ опубликовала списки украинцев, попавших в плен либо считающихся пропавшими без вести на территории Донбасса и в России. Народная избранница на пражском пресс-конференции заверила, что среди критиков ее инициативы нет родственников исчезнувших солдат, и близкие пропавших, наоборот, обращаются непосредственно к ней с просьбой о помощи. Списки, подчеркивает Савченко, также должны напомнить украинскому государству, что оно обязано позаботиться о своих собственных гражданах. В пятницу состоялась встреча народного депутата Украины с чешскими законодателями и представителями фракции оппозиционной партии ТОР 09, на которой обсуждалось положение украинских пленных, к поддержке которых Савченко призвала чешских политиков.

Постоянная миссия ЕС с программой поддержки борьбы с коррупцией в Украине

– Каким образом Европарламент сотрудничает с представителями Украины в преодолении кризиса в Донбассе – вопрос европарламентарию от чешской партии христианских демократов Павлу Свободе.

«Eвропейский парламент сотрудничает как с правительством, так и с Верховной радой Украины на постоянной основе с проведением визитов официальных делегаций, в том числе и членов нашего Комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, так как это входит в нашу компетенцию. Это континуальный процесс на протяжении длительного периода времени, который, видимо, будет продолжаться».

– Были ли, по вашему мнению, в рамках данного сотрудничества приняты эффективные меры, которые повлияли бы, помимо прочего, на большее самоосмысление внутри украинского общества и, в частности, помогли бы скорейшему завершению вооруженного конфликта?

«Это сложно измерить. Однако в любом случае, полагаю, визиты этих официальных делегаций являются определенным видом дружеского давления. То, что делегация нашего комитета была принята президентом П. Порошенко и целым рядом украинских государственных представителей, дает мне основания верить, что в Украине всерьез относятся к сотрудничеству с ЕП и понимают, что оно должно быть подкреплено конкретными результатами. В Украине начала работу постоянная консультативная миссия ЕС по вопросам юстиции, с программой поддержки борьбы с коррупцией, которая проводит мониторинг ситуации в Украине. Это еще один рычаг воздействия».

– Возвращаясь к визиту приглашенной вами Н. Савченко – является ли народный депутат, на ваш взгляд, личностью, способной объединять украинцев?

состояние такой раздвоенности украинского общества предоставляет определенное пространство Наде Савченко

общества предоставляет определенное пространство Наде Савченко «Думаю, что для ответа на данный вопрос нам придется еще немного подождать, так как основанная Савченко гражданская платформа относительно нова. Это попытка проведения «неполитической политики». По чешскому опыту мы знаем, что развитие таких инициатив требует времени. Я лично одобряю многие меры украинских органов, направленные на реформу, однако с другой стороны у меня есть множество друзей в Украине, которые живут обычной жизнью рядовых граждан и они говорят, что особых результатов реформирования системы они не чувствуют. Для меня это дилемма, связанная с получением информации из нескольких источников, и понимаю, что состояние такой раздвоенности украинского общества предоставляет определенное пространство Наде Савченко»,

– заключает Павел Свобода в интервью Русской редакции «Радио Прага» .