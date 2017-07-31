– Когда вы приняли решение приехать в Чехию, и какое время уже здесь находитесь?

– В Чехии я полгода — сначала побыл три месяца, потом съездил домой и вернулся. Сейчас работаю здесь, у пани Яны.

– В каком регионе Украины вы живете?

– В Самборском районе Львовской области.

– Почему вы выбрали именно Чехи как место, где вы хотите подрабатывать?

– Я хотел ехать в Польшу, но мне позвонил друг и сообщил, что здесь есть работа, так что я поехал к нему. Я приехал по польской рабочей визе – сделать чешскую у меня не получилось.

– А почему вам не удалось сделать чешскую визу?

– Что-то случилось… Я спрашивал, но никто не знает.

– На каком этапе произошел сбой? Вы не смогли подать документы?

– Я не мог встать в очередь на подачу документов. Потом позвонил друг и сказал, что уже делает другую визу.

– Вы знаете, что Евросоюз отменил необходимость получения краткосрочных виз для граждан Украины, имеющих биометрический паспорт. Это как-то сказалось на вашей жизни?

– Да, мне сказали, что друзья уже приехали таким образом, и все хорошо, они работают.

– А вы знаете, что люди, приезжая подобным образом, не имеют права работать? Вероятно, на практике дело обстоит иначе? То есть ваши друзья работают, не имея на то разрешения?

– Работают. А что делать? У нас зарплаты – три-четыре тысячи гривен, максимум пять, и то приходится работать с семи утра до десяти вечера...

– Какие места находят ваши знакомые в Чехии, чтобы подработать?

– Работают на стройке, а также где-то упаковывают ящики, в общем, разные виды работы...

– Вероятно, их работодатели – чешские фирмы знают, что люди здесь трудятся, не имея на то разрешения. Их это не смущает?

– Многие здесь уже десять-пятнадцать лет, так что у них уже есть документы, и они работают официально. Другие подрабатывают просто так...

– По-видимому, у многих украинцев, устроившихся здесь, нет медицинской страховки. Что они делают, если заболевают? Возвращаются домой?

– Да, они едут домой и там обращаются в больницу. Здесь для этого нужно слишком много денег...

– Ваш заработок сопоставим с заработками чешских граждан? Я даже не имею в виду лично вас, а ваших знакомых, работающими грузчиками или на упаковке товаров. Вы знаете, они получают столько же, сколько местные работники?

– Я не спрашивал. Я слышал, сколько получают ребята, а сколько за это получают чехи, не знаю...

– Вероятно, все же существует причина, по которой чешские фирмы предпочитают нанимать на работу именно украинцев. Как вы считаете, почему это происходит?

– Украинцы работают, а чехи — так... ленивые немножко...

– Возможно, не всякая работа интересна чешскому гражданину?

– Да, а украинцы все умеют делать.

– С каким отношением к себе вы здесь сталкивались?

– Отношение хорошее. Я здесь работаю уже полгода и на хорошем счету. До этого десять лет проработал в России — там тоже люди хорошие...

– Не изменилось ли за последнее время то, как воспринимают украинцев?

– Я это не отслеживал. Украинцы, какие были, такие и остались.

– После отмены виз сюда больше стало приезжать ваших знакомых, вы не спрашивали?

– Да, спрашивал – сейчас больше едут работать в Чехию и Польшу. В Россию больше не ездят, а 25% едет сюда.

– Вы пытаетесь учить чешский язык, или довольствуетесь тем, что украинский и чешский – близкородственные языки? Как проходит ваше общение с местным населением?

– Когда я приехал, то вообще не знал, как говорить с пани Яной, благо она немного знает по-русски. Однако спустя полгода я уже ее понимаю и сам немного научился говорить.

– Однако ваш родной язык – украинский, на нем вы говорите дома. Русский вы специально учили?

– Я его не учил, а просто поехал в Россию работать, когда мне было шестнадцать лет, там я русский и выучил. Где я побывал в России? В Одинцово, в Подольске. Где-то полтора года работал в Москве, затем на одной даче у хороших людей...

– Как вы оцениваете ситуацию в Украине? Почему все-таки у вас на родине нет работы?

– Я не знаю... Это какой-то бандитизм... У нас были крупные заводы, на которых можно было работать. Все теперь — металлолом.

– Как вы относились к событиям на Майдане? К бегству Януковича?

– Когда Янукович был президентом, было как-то лучше, можно было деньги зарабатывать. Сейчас пришло плохое время.

– Однако из вашей области, вероятно, многие ездили поддерживать революцию Достоинства? Как вы относились к этим событиям?

– Да, многие ездили. Как я относился?.. Раньше был Майдан, сейчас был Майдан... Так как-то...

– А как вы восприняли бегство Януковича?

– Убежал и убежал. Всегда тот, кто много денег наворует, потом убегает.

– За кого вы голосовали на последних президентских выборах, если не секрет?

– Не секрет – за Порошенко. Мы думали, что при нем все будет хорошо, что он что-то сделает для Украины, а он только воюет и воюет.

– Все же Порошено добился отмены визового режима с Евросоюзом, а приехав в Польшу с биометрическим паспортом и без визы даже можно оформить прямо на месте разрешение на работу. В какие еще страны едут на работу граждане Украины?

– Сейчас это, в основном, Чехия, Польша Германия. Из Львовской области, насколько я знаю, многие поехали в Англию.

– Но ведь Великобритания даже не отменила визовый режим для граждан Украины. Как туда оформляют визу?

– Покупают турпутевку, а уезжают на два-три года. Потом, при возвращении домой им ставят штамп «депортация».

– Часто ли проверяли в Чехии документы у вас и ваших знакомых? В газетах нередко сообщают о настоящих облавах, которые чешская полиция проводит в местах, где украинцы работают без соответствующего разрешения.

– Сам я с проверками не сталкивался. Мои друзья из Закарпатья работают в Праге, но у них все в порядке – есть разрешение на работу.

– Какие у вас планы? Вы хотите продолжать работать в Чехии?

– Да, я хочу съездить домой, оформить биометрический паспорт и разрешение на работу. Будет работа – буду работать здесь.