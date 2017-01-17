17-01-2017 15:51 | Ольга Васинкевич

В этих школах нет классических учителей, а есть проводники. Там нет обычного расписания, зато дети открыты внешнему миру. Их учат самостоятельно учиться и стремиться к приобретению новых знаний. Это scio-школы, в одной из которых мы побывали, а их основатель Ондржей Штеффл рассказал нам, как они функционируют на деле.

В scio-школе начинается урок английского языка для ребят в возрасте примерно 10 лет. На их лицах живой интерес – что же сегодня придумал учитель?

«Мы очень много работаем с заинтересованностью детей. Например, в нашей недавно открытой школе у ребят есть программа, которая называется «Вызовы». Она представляет собой задание для детей, - сложный вопрос или же необходимость что-то сделать, - которое им предложили проводники или же они придумали сами. Людей, которые работают в школах, мы называем «проводники», поскольку они, скорее, сопровождают ребенка в процессе обучения, нежели передают ему какие-то знания. Итак, ребенок выбрал собственный «вызов», над которым самостоятельно или же в группе одноклассников работает. Я как раз недавно был в этой школе, так, например, где-то пятеро ребят готовили еду. У нас там есть небольшая кухня, так они по очереди стояли у плиты. Готовили они как раз курицу по-индийски, которой потом меня и накормили. А один мальчик, пока я там был, все время сидел у компьютера и писал или же просматривал видеозаписи театральных представлений. Его «вызовом» была драма, и он решил, что напишет сценарий. И скажите после этого, что это хуже урока чешского. Если дети во что-то погружаются и чем-то заинтересованы, то они способны уделить этому уйму времени и старания, и при этом всегда научатся массе вещей», - рассказывает о процессе обучения в scio-школах Ондржей Штеффл.

12-летний ученик пражской scio-школы Алексей рассказывает о том, как проходит процесс обучения:

«Из обычных предметов у нас математика, английский и физкультура. На проектах у нас всегда есть часть, когда мы учим чешский язык, и мы можем выбирать эти проекты. Например, я из 7-го класса, и 7-й всегда учится с 6-ым классом, и все проекты у нас проходят вместе. Мы можем выбрать один из двух проектов, а затем у нас всегда неделя, где мы обсуждаем то, что мы там делали, и у нас проходят разные презентации».

Я спросила Алексея, знает ли он в свои 12 лет что-нибудь из иных областей, нежели так называемые «обязательные» предметы? Говорит ли ему о чем-то название предмета Физика?

«Например, у нас был проект «Сила». Там мы изучали разные силы. Например, если что-то маленькое будет пытаться оттолкнуть что-то большое, что оно оттолкнется само, потому что у вещи побольше больше силы».

Конечно, то, что в scio-школах полностью отсутствует расписание, не совсем верно. Время занятий всегда структурировано. Например, с утра у ребят могут быть уроки английского и математики, потом отводится время на занятия «Вызовами». Затем некоторое время посвящается физической активности. Во второй половине дня у ребят различные кружки, которые проходят иным образом, нежели уроки. В одной из двух пражских школ, как рассказал Ондржей Штеффл, с нового учебного года был введен и один свободный день в неделю, когда дети, в сущности, могут заниматься чем угодно. Однако и в это время ведется некая хронология того, что они делают.

«Мне кажется, что сегодня, как минимум, в Чехии, чем дальше, тем больше недооценивается то, что детям необходимо достаточное количество неструктурированного времени. Сегодня зачастую происходит так, что утром ребенок идет в школу, потом его мама забирает, везет на один кружок, затем отводит на другой, потом ему нужно делать домашнее задание. После этого он недолго смотрит телевизор и идет спать. Между тем, исследования, проводимые психологами, говорят о том, что ребенку для здорового развития необходимо время, когда ничего не происходит. Ребенок должен структурировать это время сам. Например, когда я был маленький, после школы мы носились по двору, бегали между домов, лазили по деревьям и занимались всякой ерундой, которой сейчас и не упомнить. Поэтому в наших школах мы стараемся и для самых маленьких отвести такое временное пространство, когда они могут, в сущности, ничего не делать».

Отсутствуют в scio-школах и классы в традиционном понимании. Дети часто группируются в зависимости от того, чем они занимаются. Что-то они делают в больших, что-то – в маленьких группах. Таким образом, в одной группе могут оказаться ребята, к примеру, двух-трех разных возрастов. Как подчеркнул Ондржей Штеффл, разделение по возрасту в классических школах кажется ему неестественным, поскольку в повседневной жизни мало где такое может повстречаться. В настоящее время в пражских scio-школах обучается порядка 100 детей. Максимальная их вместимость – до 150 человек, и при такой наполненности на них приходится 12 проводников.

«Например, у старших учеников уже есть какие-то интересы, они умеют читать, поэтому младшие хотят как можно скорее достичь уровня старших, это мотивирует их к тому, чтобы научиться чему-то. Старшие часто помогают младшим, и речь уж точно не идет ни о какой дедовщине. Напротив, дедовщина гораздо проще возникает в гомогенной среде, поскольку там должна возникнуть некая иерархия между детьми, которые изначально равны. Ну, а если равенства нет изначально, то нет и нужды создавать иерархию. У старших нет нужды бить малышей, чтобы доказать свою силу, ведь это и так понятно. У старших наоборот проявляется роль защитника. Так что масса вещей в таких коллективах решается сама собой».

И, безусловно, вопрос, который заинтересует каждого – будет ли способен ребенок, окончивший scio-школу сдать вступительные экзамены в ВУЗ? Здесь, как говорит Ондржей Штеффл, существует парадокс, поскольку, как правило, на вступительных экзаменах абитуриент должен сообщить такие вещи, которые впоследствии никогда и никому не потребуются.

«У наших детей из scio-школ есть тот навык, который мы считаем невероятно важным – развитие обучающей независимости, то есть способности самостоятельно выучить что-либо, когда они захотят, и в этом будет необходимость. Так что, если наши дети захотят поступить в университет, то они смогут самостоятельно подготовиться к экзамену по любому предмету. 25 лет назад я основал школу PORG, и именно этот вопрос нам тогда задавали родители: будем ли мы готовить детей к вступительным экзаменам в ВУЗы. И я отвечал – не будем, если они захотят, то подготовятся сами. И сейчас я уже знаю, что так и произошло – все дети поступили во все ВУЗы, которые они выбрали».

Ну, а чтобы у колеблющихся не оставалось сомнений – scio-школы являются зарегистрированным в Министерстве образования Чешской Республики учебными заведениями и там соблюдаются все необходимые предписания.