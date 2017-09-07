Посол Чехии в Белоруссии: Курс на сближение, курс на права человека

Как складываются сегодня отношения двух стран? С этим вопросом «Радио Прага» обратилось к Милану Экерту, чья профессиональная судьба уже более трех лет связана с Белоруссией – в январе 2014 г. он вступил в должность посла Чешской Республики в этой стране. За плечами дипломата – работа в Европейском парламенте и в палате депутатов чешского парламента. Сегодня большую часть времени Милан Экерт проводит в Минске.

– Наш разговор мы могли бы начать с экономической ситуации. В июне в Праге побывал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. В связи с этим визитом МИД Чехии вновь подтвердил готовность развивать отношения с этой страной в рамках Восточного партнерства и укреплять экономическое сотрудничество. Белоруссия входит в число государств, с которыми Чехия планирует интенсивно развивать именно экономические отношения. Как далеко продвинулась здесь Чешская Республика?

– Прежде всего, я хочу напомнить, что по-прежнему действуют инструменты, созданные 9 лет назад, – Смешанная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работала даже в тот период, когда не развивались политические отношения. Важно отметить, что после событий в Украине 2014 г. контакты между Евросоюзом и Белоруссией расширились. После того как были освобождены белорусские политзаключенные, между сторонами начался более интенсивный диалог. Это было связано как с позицией Белоруссии по отношению к кризису в Украине, так и с общим резким потеплением европейско-белорусских отношений. Разумеется, остаются требования, на выполнении которых настаивает как в целом ЕС, так и Чешская Республика. Существует список вопросов, подготовленных Брюсселем, от решения которых зависит улучшение двусторонних отношений. Сейчас мы переживаем интересный период отношений, когда наряду с налаживанием диалога мы ожидаем от Республики Беларусь определенных шагов.

– Вы могли бы назвать конкретные претензии, которые существуют у Евросоюза и, в том числе, у Чешской Республики, по отношению к Республике Беларусь? Известно, что политические заключенные в стране еще остаются. Мы помним о мартовских событиях, когда в ходе протестных выступлений были столкновения с властями, – это вызвало резкую реакцию со стороны министра иностранных дел Чехии. На повестке дня остается и сохранение в Белоруссии смертной казни. Какие еще политические аспекты важны для Чехии при выстраивании отношений с Белоруссией?

– Разумеется, это вопрос свободы прессы и свободы собраний – возможности граждан выражать свое мнение. Здесь мы ожидаем потепления со стороны белорусских властей. Я очень рад, что начался интенсивный диалог, касающийся прав человека, диалог о модернизации Республики Беларусь в рамках Восточного партнерства. Очень важно, чтобы это шаг за шагом отражалось в конкретных действиях. Полагаю, обе стороны ожидают друг от друга усилий, необходимых для постепенного сближения.

Минск остается единственной площадкой для попыток разрешения российско-украинского кризиса

– В 2016 г. Чешская Республика поддержала отмену санкций в отношении Белоруссии. Что сыграло роль в решении об их отмене? Попытка Минская выступить в роли миротворца в конфликте между Украиной и Россией?

– Думаю, важным фактором здесь стала та позиция, которую белорусские власти заняли после возникновения конфликта, – Минск стал площадкой, позволившей Нормандской четверке встретиться для принятия соглашений «Минск-2». За этим последовали встречи Минской контактной группы, правда, не совсем удачные, однако это – единственный формат, который работает при попытках разрешения российско-украинского кризиса.

Важную роль играет вопрос белорусских политзаключенных. Когда в августе 2015 г. они были освобождены, это дало толчок к изменению позиции Евросоюза, и в настоящее время уже ведутся на постоянной основе переговоры с Брюсселем, переговоры на высшем уровне, в МИД, с президентом Республики Беларусь. Хотя в некоторых вопросах я чувствую недопонимание, однако я здесь сохраняю оптимизм и ожидаю, что какие-то конкретные действия еще впереди.

На приемах в чешском посольстве общаются белорусские оппозиционеры и представители власти

Свою сегодняшнюю работу в дипломатической миссии я считаю очень интересной – думаю, моему приемнику на этом посту будет значительно легче работать, потому что сейчас уже налаживаются двусторонние отношения. Мы встречаемся с обеими сторонами – как с белорусской оппозицией, так и с так называемой «позицией». Интересный факт – когда мы проводим приемы в дни государственных праздников, то приглашаем туда представителей как оппозиции, так и властей, и они у нас встречаются и даже способны общаться.

– Пытается ли белорусская оппозиция искать у вас более активной поддержки?

– Да, и такая помощь, безусловно, существует, поскольку Чешская Республика очень активно поддерживает неправительственные организации, занимающиеся правами человека, отменой смертной казни. Это также касается свободы «Еврорадио», передающего информацию о Белоруссии.

– Если вернуться к началу нашего разговора – к экономике, то какие чешско-белорусские проекты вы бы сейчас назвали ключевыми?

– Торговый оборот между нашими странами составляет около 300 млн долларов. В течение двух последних лет наблюдается спад, связанный с кризисными явлениями в белорусской экономике, вызванных, в частности, потерей части рынков сбыта, прежде всего, в Украине, а также сложностями, появившимися после введения Евросоюзом антироссийских санкций, – белорусская экономика очень зависима от российского рынка. Однако после спада, начавшегося в 2014 г., мы уже чувствуем небольшой подъем. Позиция Чехии здесь очень проста: мы хотим поддерживать модернизацию промышленности Республики Беларусь. Прежде всего это касается инвестиций в оборудование крупных предприятий. Мы хотим поднять конкурентоспособность и экспортный потенциал белорусской экономики. Для наших компаний здесь открывается большой рынок Евразийского экономического союза.

Чехия хочет помочь Белоруссии в модернизации промышленности

Смешанная межправительственная комиссия проводит встречи каждый год в начале мая, – в 2018 г. состоится юбилейное 10-е заседание. В рамках комиссии действуют рабочие группы, интенсивно занимающиеся сотрудничеством в сфере энергетики, сельского хозяйства, химической промышленности. В настоящее время число совместных предприятий достигает примерно 200, а когда я приехал на работу в Белоруссию, их было в два раза меньше, так что этот показатель стремительно растет. Например, компания «Глинка» занимается производством торфяных субстратов, которые продаются и в Чехии. Можно также назвать совместную компанию, работающую под Полоцком, – она производит очень чистые сорта чая. Также тут следует вспомнить предприятие, занимающееся электрификацией белорусской железной дороги, компанию по производству софтвера в Новополоцке. Metrostav закончил строительство двух логистических центров и сейчас занимается водоочистными сооружениями Бреста. Bauer technics занимается строительством крупных высокотехнологичных комплексов. Компания Mavel возвела первую в стране ГЭС под Гродно. Есть надежда, что похожую станцию будут строить в районе Витебска.

Здесь я вижу большие перспективы для чешских компаний, имеющих хорошую репутацию надежных поставщиков. Например, Mavel в этом году менял оборудование для ГЭС производства другой компании из третьей страны, которое оказалось некачественным.

– Пока из ваших слов складывается идеальная картина. Однако и в Чехии иностранные инвесторы нередко жалуются на коррупцию и бюрократию. Неужели с подобными проблемами не сталкиваются чешские компании на белорусском рынке?

– Проблемы есть везде и всегда. Однако, например, в Белоруссии, в отличие от других государств, не было проблем в сегменте экспортного финансирования – государственные гарантии выполняются. Однако, несмотря на очевидный прогресс, кризисные явления в белорусской экономике отражаются на инвесторах, в частности, недостаток денежных средств, когда затягиваются сроки оплаты или вдруг появляются жалобы на качество. Но это – единичные явления. При этом не следует считать, что в Белоруссии не умеют считать деньги, так что и чешским компаниям там не следует ожидать от своих проектов сверхприбыли.

Ровно 500 лет назад Франциск Скорина напечатал в Праге «Псалтырь»

– Нас всегда интересуют культурные связи между странами. На каком уровне находится культурное сотрудничество?

– Республика Беларусь остается одним из немногих государств, которые еще не подписали рамочный договор о сотрудничестве в сфере культуры и образования. Однако всегда остается возможность работать без договоров и формальных рамок. Хочу напомнить, что 2017 год является знаковым – 6 июля исполнилось ровно 500 лет с того дня, когда Франциск Скорина напечатал в Праге «Псалтырь» – первый перевод Библии на литературный белорусский язык. Для посла страны всегда очень приятно, когда есть такие точки пересечения культур, и я считаю Скорину нашим общим героем. Перевод с латинского на белорусский Скорина делал в Праге, и когда ему не хватало слов, он использовал некоторые выражения старочешского языка. Так что в белорусском могли остаться слова, связанные с чешским.

В Белоруссии живут и потомки чехов, эмигрировавших в XIX веке, однако их связи с исторической родиной достаточно слабые, и встречу с ними в посольстве пока организовать не удалось.

Образ св. Вацлава в Полоцке – единственное изображение покровителя Чехии в православном храме

Белоруссия для нас уникальна еще и тем, что в 2011 г. в Полоцке обнаружили фреску, которая признана самым восточным изображением покровителя Чешских земель св. Вацлава. Это – единственный образ св. Вацлава, находящийся в православном храме.

Могу сказать и о запомнившихся мне мероприятиях. Так, мы организовали концерт популярной чешской группы «Градиште», который прошел в храме в центре Минска. На него пришло очень много зрителей, вероятно, чувствующих близость к фольклорным корням этой музыки.

Большой успех имела передвижная выставка «Белорусская Прага» – поскольку в чешской столице жило много выдающихся белорусов, писателей, ученых, певцов, мы хотели показать в Минске и в других городах те связи, которые между нами существуют. Мы выделили три интересных аспекта: «Прага глазами белоруса», «Скорина», «Белорусы в Праге в 1920-30-е гг.».

Обращаясь к истории, следует вспомнить, что в июле 1917 г. батальон чехословацких легионеров в Бобруйске посетил Т. Г. Масарик, который присутствовал на проходивших там учениях. Штаб-квартира этого подразделения находилась в Могилеве. Мы уже три года пытаемся поставить памятник нашим легионерам, но поскольку администрация Бобруйска постоянно меняется, нам пока не удалось добиться успеха. Надеюсь, что в течение срока моей службы мне удастся довести это начинание до конца.

– В России установка памятников чехословацким легионерам – например, в Самаре – вызывает протесты. В Белоруссии такого нет?

– Никакого негативного отношения я не почувствовал. Был случай, когда власти Витебска отменили выставку, посвященную Сергею Войцеховскому, сказав, что «это лишнее». Однако сейчас, когда мы снимали небольшой фильм о его жизни, то уже не почувствовали никакого противодействия.

– Хотелось бы спросить вас о ваших личных впечатлениях о стране. Что вас удивило?

– Меня обрадовало, что в Минске открыли курсы чешского языка. Огромный интерес к языку существует и в государственном университете. Белорусские студенты могут сдавать сертифицированный экзамен по чешскому языку, чтобы продолжать обучение в Чехии.

Не знаю, что буду делать без березового сока.

Меня очень радует, что после многолетней паузы прошли визиты на уровне министров, открылись программы по региональному сотрудничеству. Замечательные отношения между нашими народами можно видеть на примере обычных людей – это огромное богатство для обеих сторон.

– Чего вам больше всего будет не хватать, когда вы уедете из Минска?

– Не знаю, как я буду обходиться без березового сока. Увы, в Чехии наладить его производство вряд ли кому-то удастся – экологи не позволят. Клюква у нас занесена в Красную книгу, так что клюквенного морса я тоже лишусь. Молочные продукты здесь тоже отличаются от чешских, поскольку не подпадают под нормы ЕС; очень вкусные йогурты. Природа Белоруссии – просто жемчужина. Я хочу еще раз выразить Белоруссии благодарность за то, что она отменила краткосрочные визы, и теперь граждане ЕС свободно въезжают на 5 дней, так что они могут увидеть Беловежскую пущу…