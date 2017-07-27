– Прибывшие из Украины расселяются более или менее равномерно по Чехии, или в выборе места жительства преобладают какие-то края?

– Сейчас география их расселения уже очень расширилась. Это не только Тахов или Прага, но и Табор, Собеслав, Зноймо, Сланы, Карловы Вары, Ирков, Хомутов – много городов.

– На протяжении какого времени с момента переселения у вас собираются сведения о том, как репатрианты устроились, как у них продвигаются дела?

– Мы тесно работаем с нашими клиентами во время пребывания в гостинице, первые два - три месяца, пока люди адаптируются, так как они еще всего боятся, не приспособлены к местной жизни, уточняют разные тонкости и содержание правовых норм. Когда они уже становятся на ноги и чувствуют себя уверенно, то к нам за помощью обращаются уже редко.

Больной вопрос – воссоединение семьи

– С какими проблемами чаще всего сталкиваются в процессе адаптации после переселения этнические чехи?

– Пенсионеров, прежде всего, волнует, вопрос их пенсионного обеспечения, имеют ли они право на получение чешской пенсии. Очень много вопросов задают молодые мамы, находящиеся в декретном отпуске, спрашивают, как им поступать и оформлять заявление на Биржу труда и заявление с целью получения социального пособия по уходу за ребенком. Возникают вопросы также у студентов по поводу медицинской страховки, так как у нас есть еще студенты, которые учатся в Украине и хотят там закончить вузы. Много вопросов задают в связи с перевозкой автомобилей, затем больной вопрос для тех, кто уехал один, а семья осталась в Украине – воссоединение семьи: какие документы и когда подавать, как долго длится процесс оформления.

– Быстро ли, по вашему мнению, удается решить проблемы, которые препятствуют социальной адаптации и социальной защите репатриантов? И являются ли принимаемые решения достаточно удовлетворительными?

– Всякое бывает, иногда все решается очень быстро, в некоторых случаях это требует времени, дополнения документов, дополнительных консультаций. Я думаю, что вопрос решается месяца два или три.

–То есть можно сказать, что за два-три месяца дела конкретной семьи или отдельных граждан улаживаются?

– Да, я могу это подтвердить. Немного дольше длится процесс воссоединения семьи: полгода или дольше.

– Квартиры в некоторых городах очень подорожали, в Праге, например, в межгодовом сравнении – на 15 %. Как решается вопрос с обеспечением жилья?

– В основном, это съем жилья, но среди прибывших в рамках первой волны переселения уже есть и несколько человек, которые оформили ипотечный кредит и купили собственную квартиру.

– Вы с мужем и четверо ваших детей проживаете уже в Праге?

– Да, мы проживаем Праге по тому же адресу, как и проживали, сняли две квартиры в одном доме у одного хозяина, разделились на две группы. Живем вместе и одновременно отдельно.

Прием документов на 2019-й год

– Уезжая из Украины, вы говорили, что много ваших земляков тоже подумывают о переезде или же решились переехать. Сохранились ли у вас связи с ними, известно ли вам, сколько примерно этнических чехов еще собираются воспользоваться возможностями программы репатриации?

– Часть родственников или знакомых, которых я знала, уже переехали, часть еще ждет ответа из Министерства внутренних дел. О других не знаю, не все открывают свои планы, но знаю точно, что в консульстве в Украине есть очередь на запись для приема документов на 2019-й год.

– Насколько многочисленна эта очередь?

– К сожалению, не знаю.

Хочу ли я таких изменений?

– За два года у вас накопился некоторый рабочий опыт, как и опыт общения. Что вас больше всего порадовало за это время, а что, возможно, принесло какое-то разочарование или просто стало неожиданностью?

– Порадовало меня то, что люди возвращаются на землю своих предков, находят себе здесь работу, жилье. Самое главное – они верят в то, что здесь будет хорошо, прежде всего, их детям. Разочаровало меня то, что некоторые наши земляки не очень хорошо представляют себе жизнь в Чехии, мало изучают, что их здесь ожидает, и по приезде их ждет стресс, им приходится помогать.

– Что бы вы посоветовали тем, кто еще, возможно, взвешивает, решаться ли им на переезд или нет?

– Прежде всего, хорошо представить себе всю картину и дать себе ответ на вопрос, чего я хочу в этой жизни, хочу ли я изменений. Чтобы не получилось так, что чешское государство потратит деньги, причем огромные, на переезд семьи в Чешскую Республику, а семья потом посмотрит … и передумает. Мне кажется, что если человек этого хорошо не обдумал, то это легкомысленность, и в таком случае этого не стоит делать, потому что это огромнейшие затраты и ко всему травма для самого человека, который переехав сюда, не знает, оставаться ли ему здесь или возвращаться в Украину. Поэтому очень хорошо все надо взвесить все «за» и «против». Я всегда говорю – возьмите чистый листик, поделите его пополам, ставьте плюсы и минусы и потом решайте, ехать ли вам или нет.

Невзирая на ряд сложностей, с которыми при решении проблем переселенцев приходится сталкиваться, Людмила Бобровская признается, что работа ее очень радует.

– Я всегда работала с людьми, как с маленькими детьми, так и с родителями, бабушками, дедушками, поэтому работа с людьми – моя стихия. Я веду переписку с нашими земляками перед их приездом, отвечаю на волнующие их вопросы в плане переезда: сколько брать вещей, какие документы. В мои обязанности входит также встречать клиентов на вокзале, вводить их в курс, что их ждет в первые три недели. Время от времени мы ездим в гостиницу, где переселенцы живут вначале, консультируем их, помогаем им искать квартиры, работу, школы, врачей. То есть работы очень много, мне она нравится.