Налог на церковные реституции – компартия ставит условия

Сейчас вопрос стоит на повестке дня на фоне правительственного кризиса – если правящие партии не поднимут руки за введение налога на имущество церкви, возвращенного по реституции, коммунисты не поддержит свежесформированный кабинет. Без фракции коммунистов провести в парламенте правительство нового состава будет очень проблематично, так что компартия Чехии и Моравии может в полной мере давить на рычаг своего возросшего влияния.

«Обложение налогом церковного имущества, полученного в рамках реституции, ревизия приобретенной собственности и исправление ошибок – отношение к данному вопросу со стороны компартии было всегда ясным и определенным. Мы лишь еще раз подчеркиваем, что это – одно из наших программных и принципиальных требований. И если оно будет удовлетворено, то все в порядке, если нет, это будет представлять проблему, потому что и члены нашей партии, и наши избиратели считают данное требование одним из главных», – сообщил «Чешскому Радио» глава парламентской фракции коммунистов Павел Ковачек.

ANO и социал-демократы не видят препятствий

Впрочем, и ANO, и ЧСДП уже голосовали за соответствующую поправку к закону в первом и втором чтениях. 4 июня премьер в отставке Андрей Бабиш подтвердил свою поддержку введению налога.

«Я получал сведения о том, что, возможно, церкви передается имущество, которое не должно являться предметом реституции», – сообщил глава кабинета в отставке. Социал-демократы также выступают за введение налога, указывая, что не собирались и не собираются менять свое мнение по этому вопросу. В поддержку поправки выступает и партия «Свобода и прямая демократия» Томио Окамуры.

В первом чтении против налога на денежные компенсации за невозвращенное имущество выступили христианские демократы, ТОР-09, «Старосты и независимые», «Пираты» и гражданские демократы.

«Облагать налогом возврат украденной собственности»?

Зампредседателя фракции гражданских демократов Ян Скопечек объясняет, почему их партия не поддерживает изменение сложившегося статус-кво: «Решение было принято, отдельными церковными организациями были подписаны договоры, на основании которых началась передача имущества. Вмешиваться в этот процесс, с моей точки зрения, является незаконным. Это в итоге приведет к судебным разбирательствам. Если кто-то с кем-то заключает договор, то его следует соблюдать. Мы можем рассуждать на тему, оптимальными или нет были его условия, однако соглашение было подписано, и ставить его под сомнение – лишь увеличивать число исков против государства».

Политик добавляет: «Когда что-то было украдено, – а именно это сделало государство в отношении церкви, было бы странным облагать налогом собственность возвращенную владельцу».

Церкви – а это касается не только чешской католической церкви, а 17-ти религиозных организаций разных конфессий, со своей стороны, обещали в случае принятия закона опротестовать его в Конституционном суде. «Нас это не удивляет, это такая «вечнозеленая» тема, которая при необходимости снова выносится на первый план. Позиция церкви здесь не меняется – мы считаем это юридически абсурдным. Посмотрим, как будут развиваться события, но кажется, это и практически невозможно осуществить», – комментирует ситуацию генеральный секретарь Чешской епископской конференции Станислав Пршибил.

В 2017 г. церкви и церковные организации получили в рамках реституции более 3,6 млрд крон (141 млн евро), что на 140 млн крон (5,5 млн евро) больше, чем годом ранее. Около двух миллиардов они получили в качестве компенсации за имущество, которое им вернуть не смогли. Возмещение в такой форме церковь получает начиная с 2013 г. Однако параллельно с проведением реституции государство снижает дотации на деятельность церкви. В прошлом году они составили 1,3 млрд крон (51 млн евро), а к 2030 году будут сведены у нулю.

Финансовый вопрос как переоценка гонений на церковь

Однако, как подчеркивает церковь, тема введения налога – значительно шире ее финансовой составляющей.

«Для нас это, скорее, вопрос принципа, чем конкретных финансовых средств, поскольку цель и смысл закона о реституции – это, во-первых, исправить произошедшую в прошлом несправедливость, а во-вторых, урегулировать имущественные отношения между государством и 17 церквями и религиозными объединениями таким образом, чтобы они в будущем были друг от друга экономически независимы, чтобы церкви могли свободно работать на пользу общества, в том числе и с экономической точки зрения», – подчеркнул генеральный секретарь епископской конференции Станислав Пршибил в интервью «Чешскому Радио». Он считает, что пересмотр закона ставит под сомнение оценку, которую современное чешское общество дает тем преследованиям, которым подвергалась церковь в годы социализма.

«Это угрожает смыслу закона о реституции, относящийся к прошлому, потому что если мы посмотрим на то, что пришлось тогда церквям и ее представителям пережить в период тоталитаризма, то, я думаю, это стало бы пощечиной этим людям и их судьбам». Как подчеркивает Станислав Пршибил, человеческую жизнь и уважение человека к человеку невозможно измерить деньгами, однако обложение налогом возвращенного имущества будет, по его мнению, неверным посылом со стороны государства, который имеет также символическое значение.

При этом генсек епископской конференции считает, что вопрос о налоге на церковные реституции – в большей степени элемент политических игр, чем реальная угроза финансовому положению церквей.

«Закон о церковной реституции составлен таким образом, что сделать это просто невозможно, – его содержание заранее исключает подобную вероятность. Так что если мы живем в правовом государстве, процесс введения налога должен быть в какой-то момент остановлен. Слишком много шагов нужно предпринять для того, чтобы он был введен, и пока что я не считаю это реальным».

«Примитивный антиклерикализм находит отклик в обществе»

Вопрос налогообложения церковных реституций поднимался и раньше, а теперь был вынесен на первый план компартией на фоне проблемы поддержки нового кабинета. Однако само по себе присутствие в повестке этой темы является достаточно показательным. С этим согласен и Станислав Пршибил.

«Наше общество всегда интуитивно прислушивается к тому, что я называю "примитивным антиклерикализмом". То есть всегда, когда этот вопрос достают как кролика из цилиндра, восклицая: "Поглядите на эту церковь! ", это вызывает в обществе резонанс. При этом политики даже не дают себе труда уточнить, что речь идет не только о христианских церквях, но, например, и об объединении еврейских общин. Такие действия на непродолжительное время дают им политический капитал, который можно использовать где угодно».