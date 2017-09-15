Наблюдатель в еврозоне и «наиболее разумный» представитель V4

Что даст Чехии статус наблюдателя в еврозоне

Статус наблюдателя является обычным делом во многих областях сотрудничества с Европейским союзом. По мнению чешского премьера Богуслава Соботки, после Brexit еврозона станет подвижной, потому Чешская Республика не должна утратить с ней контакт, а наблюдательский статус мог бы помочь сближению Чехии с зоной обращения единой европейской валюты. На вопрос, что именно принесет Чешской Республике статус наблюдателя, отвечает государственный секретарь по европейским вопросам Алеш Хмеларж:

«Основной принцип статуса наблюдателя – повышение доверия между государствами, входящими в еврозону, и находящимися за ее пределами. Мы должны организовать этот процесс таким образом, чтобы он придерживался того направления, о котором государства, не входящие в еврозону, хорошо информированы. Для этого были созданы заключения Римской декларации, а также ряда Европейских советов о том, что процесс будущего расширения еврозоны будет инклюзивным и будет включать в себя эти государства. Статус наблюдателя – это один из инструментов, который бы помог этим странам лучше понять направление движения Евросоюза».

Таким образом, Чешская Республика, приобретя статус наблюдателя, могла бы присутствовать на заседаниях стран еврозоны. Однако, данный статус, по словам Алеша Хмеларжа, не предоставит ей право принимать участие в голосованиях.

«Право голосования государству со статусом наблюдателя не предоставляется. Сегодня проходят неформальные встречи министров финансов Еврогруппы – неформального образования. В данном формате существует возможность кого-либо пригласить, не меняя при этом права и не формализуя Еврогруппу. Сегодня министры финансов еврозоны встречаются отдельно, но ничто не препятствует тому, чтобы пригласить на эти встречи и других министров финансов», - продолжает Алеш Хмеларж.

«Франция и Германия будут стремиться к большей интеграции и укреплению сотрудничества еврозоны в целом ряде областей», - подчеркнул премьер-министр Соботка. «Поэтому Чехия должна внимательно наблюдать за проходящими дискуссиями и не допустить того, чтобы в еврозоне принимались решения, которые бы оказали на нее влияние, в то время как она не будет иметь возможности с этим ничего поделать», - подчеркнул глава правительства. Итак, можно ли рассматривать получение статуса наблюдателя как первый непосредственный шаг к принятию единой европейской валюты?

«Мы считаемся с принятием евро, поскольку на нас уже лежит юридическая обязанность ввести в оборот единую европейскую валюту. За последние полтора года ситуация значительным образом поменялась. Сегодня, со стратегической точки зрения, оставаться вне еврозоны является более рискованным. Если Великобритания, в самом деле, покинет ЕС, это пространство действительно сузится. Этот факт несет определенные риски, которые могут ускорить наше принятие решения, но, прежде всего, он должен ускорить само обсуждение данного вопроса».

«Токсичная V4»

В беседе с Алешем Хмеларжем «Радио Прага» не могло не затронуть и еще одну актуальную тему, а именно – положение Вышеградской четверки, в состав которой входят Чехия, Словакия, Венгрия и Польша в Евросоюзе. В последнее время в европейской прессе стали появляться такие выражения как «токсичная V4» и тому подобное. Не является ли Вышеградская группа в действительности наиболее проблематическим образованием в рамках ЕС?

«С момента своего появления в 1991 году Вышеградская четверка выполняла разные задачи. Первой было вступление государств-членов в Североатлантический альянс, второй – координированный подход в переговорах к вступлению в Европейский союз в 2004 году. Затем V4 сосредотачивалась на темах, которые ее объединяют, в прошлом их было больше, потому было больше поводов проводить встречи. В этом формате, самом по себе, нет ничего токсичного. Это четыре государства, которые объединяет общая часть истории, они имеют подобную экономическую структуру, и, благодаря этому, - подобное мнение в ряде вопросов. Этот формат дает маленькой Чешской Республике с 10-милионным населением говорить устами 65 миллионов человек. А это уже нельзя оставить без внимания, поскольку это уже размер Франции».

Тем не менее, может показаться, что, в особенности в последнее время, различие во взглядах на ряд вопросов между государствами V4 и остальными странами-членами ЕС продолжают углубляться.

«Вышеградская четверка не является и никогда не была неким целостным, гомогенным образованием, в котором совпадают все мнения. Далеко не во всем мы едины. Можно говорить о различии взглядов в V4 с остальными странами ЕС в ряде конкретных случаев, где четверка достигла полного внутреннего согласия, например, в вопросе миграции. Однако, я полагаю, что целый ряд государств-членов ЕС осознает проблемы, с которыми мы столкнулись при решении миграционного кризиса. В большой мере, V4 – это лишь вершина айсберга дебаты, которая проходит между государствами, входящими в состав Европейского союза».

- Бытует мнение, что в западных государствах Чешская Республика часто воспринимается как наиболее «разумный» или же более всего идущий навстречу представитель данного региона.

«Чешская Республика находится в центре Европы, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы споры между Востоком и Западом, если так можно выразиться, решались последовательно, чтобы не происходило «баррикадирования» на определенной позиции. В этом смысле мы предназначены, - не из каких-то идеологических соображений, а из весьма прагматических, - инициировать этот диалог и стараться эти стороны объединять. Я думаю, что наша роль должна быть такова и в будущем, потому что из этого мы извлекаем и практические выгоды. Мы не можем позволить, чтобы здесь возникали границы как во взглядах, так и в реальности в Европе, потому что нам бы это нанесло принципиальный вред».

Процесс против Чехии и решение миграционного вопроса

В заключение «Радио Прага» поинтересовалось у Алеша Хмеларжа одним из животрепещущих вопросов в ЕС в отношении Чешской Республики – жалобой, поданной из-за нежелания принимать беженцев на территории страны. Каковы шансы, что этот процесс в отношении Чехии будет прекращен?

«Данная жалоба – это процесс, который, в сущности, уже почти начался. Ввиду того, что он имеет под собой правовые основания, я полагаю, что этот процесс будет продолжаться. Если же говорить о фактах, были ли мы солидарны с другими государствами ЕС и вели ли себя порядочно, то, надеюсь, это найдет отражение в новом проекте иммиграционной политики и будет более консенсуально со всеми государствами-членами, а также будет устраивать и саму Чешскую Республику. Это один вопрос. Другой состоит в том, чтобы было найдено решение миграционного вопроса. И мне кажется, до сих пор еще не было большего желания это решение найти, и надеюсь, это произойдет в ближайшие месяцы».