Должность представителя CzechTrade в Украине Оксанa Антоненко занимает с 2011 года.

– Вместе с торговым советником посольства Чехии в Украине мы попытались составить список чешских фирм, работающих на украинском рынке. В результате нам удалось выйти на 200 компаний. Необходимо сказать, что не все эти компании представлены на рынке равномерно. Большинство из них сотрудничает с украинскими компаниями, которые являются их импортерами (иногда речь идет и о компании с эксклюзивными правами на импорт определенной продукции); у некоторых в Киеве, во Львове или в других крупных городах имеется собственный офис. Я также не исключаю, что на украинском рынке чешских компаний может быть гораздо больше, например, таких, чьи поставки нерегулярны.

Стабилизация украинского рынка

– В течение прошлого года CzechTrade зафиксировала повышение интереса украинских фирм относительно потенциального сотрудничества со своими чешскими коллегами в сфере сельского хозяйства, поставок энергосберегающих технологий и оборудования для промышленного и коммунального секторов.

– Статистика указывает на стабилизацию украинского рынка и небольшой подъем экономики, что не могло не отразиться на чешско-украинских торговых связях: в Украине зафиксирован значительный рост чешского экспорта. Необходимо вспомнить, что в 2014 году этот показатель сильно упал, и тот скачок, который мы могли наблюдать в прошлом году, все равно не достиг уровня до 2014 года. Как бы там ни было, такая динамика является позитивной, и обусловлена она, помимо прочего, стабилизацией украинской денежной единицы. Что касается сельского хозяйства, оно является основой украинской экономики, и поэтому политическая элита высылает своеобразные «сигналы» на международных рынках, говоря о том, что все вложения в данную отрасль имеют перспективу.

Реестр экономических субъектов Украины

– Тем не менее, несмотря на стабилизацию экономики, по-прежнему остается целый ряд политических и макроэкономических барьеров для чешских предпринимателей в Украине. Каким образом украинский филиал CzechTrade способен им помочь?

– Главная проблема – это, безусловно, коррупция и недостатки в работе судебной системы – все то, с чем Украине необходимо бороться для выполнения своих международных и финансовых обязательств. Эти же требования выдвигаются и международными кредиторами. Посредством реестра экономических субъектов Украины CzechTrade помогает найти и проверить информацию о конкретной компании. Реестр составлен на украинском языке, что для чехов может оказаться непреодолимым препятствием. Также часто возникают вопросы по поводу законодательства – оно сейчас развивается и изменяется очень бурно. Даже мне, как уроженке Украины, не всегда легко разобраться во всех законодательных актах, так как те нередко содержат различные дополнительные акты, и чтобы правильно оценить ситуацию в том или ином вопросе, нужно ознакомиться сразу с несколькими документами... CzechTrade также помогает выяснить, какой вид деятельности сейчас подлежит лицензированию, а какой – нет. В этой области постоянно что-то меняется, поскольку Украина подписала соглашение об ассоциации, и постепенно должна будет гармонизировать всю свою систему.

Несмотря на то, что у большинства товаров при ввозе их на территорию Украины была отменена таможенная пошлина, в каких-то случаях она снижается постепенно. Таким образом, каждый год ситуация меняется. В данном вопросе очень компетентной является информационная база Европейского Союза.

Кроме того, CzechTrade готова предоставить все необходимые сведения о рыночной перспективе конкретного продукта. Нередко бывают случаи, когда компании даже не подозревают, что может продаваться на украинском рынке, а что нет. Так, поскольку Украина является сельскохозяйственным государством, не следует ожидать высокого спроса на обычные продукты питания. Иными словами, если мы рассматриваем продуктовую нишу, сюда должны привозиться какие-то более эксклюзивные и экзотические товары. Также наши сотрудники готовы проинформировать своих клиентов о том, какие отрасли в настоящий момент финансируются международными организациями. Я бы сказала, что CzechTrade помогает предпринимателю сориентироваться и дает, можно сказать, пищу для дальнейшего размышления.

Потенциал энергосберегающих технологий

– В чем вы видите потенциал для чешских экспортеров?

– Перспективными по-прежнему остаются ноу-хау и инновационные технологии в области сельского хозяйства. Постепенно укрепляется такая тенденция: предприниматели, занятые сельским хозяйством, ищут пути для увеличения добавленной стоимости и сокращения расходов по обработке земли. Я считаю, что чешские компании способны им многое предложить. Вторая крупнейшая перспективная сфера затрагивает энергоэффективные технологии, ведь Украина, равно как и республики бывшего Советского Союза, унаследовала энергозатратный коммунальный сектор, и еще до недавнего времени этот вопрос практически не решался. Только сейчас он, можно сказать, достиг "точки кипения", эта проблема должна быть срочно устранена. Украинский Парламент утвердил несколько актов, которые поспособствуют развитию и внедрению энергоэффективных технологий в коммунальном секторе. В этом отношении идет и финансовая поддержка со стороны международных организаций. Таким образом, потенциал для предпринимательской деятельности здесь колоссальный.