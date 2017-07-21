История проекта

Напомним, что Верхне-Нарынский каскад ГЭС – это гидроэнергетический комплекс, включающий в себя 4 гидроэлектростанции в верхнем течении реки Нарын, у города Нарына. Строительство каскада велось с 2013 по 2015 гг. в соответствии с межправительственным соглашением между Кыргызстаном и Россией от 20 сентября 2012 года паритетным совместным предприятием «Русгидро» и кыргызстанских «Электрических станций». Пуск первого гидроагрегата был намечен на 2016 год, завершить строительство планировалось в 2019 году.

Все финансирование предоставляла Россия: 50% – в виде бюджетного взноса в «Русгидро», 50% – через организацию кредита на льготных условиях LIBOR + 1,5% в адрес исполнителя. Однако в январе 2016 года Кыргызстан денонсировала соглашение с РФ, объяснив это решение спадом в российской экономике и снижением цен на нефть. Затраты «РусГидро» на строительство каскада составили 37 млн долларов на строительство городка для сотрудников будущей ГЭС.

Россия потребовала компенсации за расторжение договора в одностороннем порядке. Кыргызстан, в свою очередь, заявила о намерении найти других инвесторов для достройки каскада. В этих целях был проведен тендер на право строительства ГЭС. По условиям конкурса, победитель должен построить 10 электростанций в течение двух лет, работники ГЭС на 90% должны быть местными жителями, все необходимые материалы для строительства и прочие товары необходимо закупать в Кыргызстане.

30 июня Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана объявил его результаты: право на возведение получила чешская компания Liglass Trading CZ. Соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС и малых гидроэлектростанций было подписано уже 10 июня. Подписи под документом поставили председатель Госкомитета Дуйшенбек Зилалиев и директор компании Liglass Trading Михаэл Смелик.

Документ о строительстве малых ГЭС предусматривает финансирование, разработку технико-экономических обоснований, строительство, ввод и эксплуатацию малых гидроэлектростанций «Орто-Токой-1», «Орто-Токой-2», «Папан», «Чон-Аксуу», «Кировская», «Кара-Суулевая-1», «Кара-Суулевая-2» до 30 декабря 2019 года, а также строительство и ввод в эксплуатацию малых ГЭС «Сандык-1», «Сандык-2» и «Сандык-3» до конца 2020-го. Соглашение также предусматривает инвестиции чешской компанией в размере 37 млн долларов в уставный капитал ЗАО «Верхне-Нарынские гидроэлектростанции» для запуска процедуры передачи российской доли в размере 50% акций компании Liglass Trading CZ.

Президент Атамбаев в этой связи отметил, что приход крупных частных инвестиций из Европы послужит «мощным сигналом для потенциальных инвесторов со всего мира, подтверждающим готовность Кыргызстана к созданию всех необходимых условий для ведения бизнеса и эффективной реализации взаимовыгодных совместных проектов».

СМИ уполномочены заявить…

Однако в течение следующей недели сразу несколько чешских изданий сообщили, что фирма Liglass Trading CZ, которая выиграла тендер, неизвестна в стране и фактически является банкротом. Что собой представляет эта компания?

По данным Торгового реестра, она была основана в 2003 году. Согласно учредительным документам, компания занималась арендой недвижимости, производством стекла, фарфора, пластиковых и резиновых изделий, оптического и фотографического оборудования, оказывала брокерские услуги и т.д.

Согласно данным, полученным благодаря архивной службе web.archive.org, на официальном сайте Liglass Trading CZ было указано, что она занимается созданием солнечных электростанций и ГЭС (в частности, в Армении, Италии, Чехии, Сербии и России). Единственным владельцем компании указан Михаэл Смелик, генеральным директором – Иржи Войтеховский. В 2014 году, когда в последний раз был опубликован отчет о деятельности фирмы, оборот Liglass Trading составил 345 тыс. крон, убытки достигли 1 млн. О том, что компания с уставным капиталом в 200 тыс. крон не способна профинансировать миллиардный проект, первым обратил внимание сервер Aktuálně.cz. Свои сомнения высказал и известный журналист Ондржей Соукуп. «Мы начали выяснять, что это за компания, звонить в Министерство промышленности, Чешский экспортный банк. Везде нам сказали, что никто ничего не знает, никогда не слышал, не в курсе... Больше всего насторожило то, что Чешский экспортный банк об этом ничего не знает, так как оговаривается действительно немаленькая для Чехии сумма. В банке сказали, что вообще не слышали о Liglass Trading CZ. Никто, никогда с ними такой сделки не обсуждал», - сказал он в интервью «Азаттыку». О том, что ему неизвестна такая компания позже заявил министр промышленности и торговли Чехии Иржи Гавличек. В пресс-службе Минпромторга, однако, от комментариев отказались. В Министерстве иностранных дел Чехии о Liglass Trading CZ также ничего не знают. Петр Юрчик, возглавляющий региональный офис CzechTrade, сообщил, что впервые услышал о Liglass Trading CZ три недели назад.

Представители компаний, по заказу которых, по данным веб-сайта, Liglass Trading CZ строила электростанции, признались, что в совместных проектах они не участвовали. «Мы с ними не работали. У нас с данной компанией был заключен договор о предоставлении консалтинговых услуг. Но эти услуги предоставляли мы, а не они», - заявил, в частности, Мариан Шебеста, генеральный директор Povodí Labe. Подобным образом высказались и в Чешском политехническом институте, а также ČEZ.

Высокая поддержка

В понедельник, 17 июля, стало известно, что МИД Кыргызстана рекомендовало Нацэнергохолдингу и Минэкономики страны не продолжать сотрудничество с чешской компанией, «учитывая судебные разбирательства о банкротстве и отсутствие информации о ее деловой репутации». Почетный консул Чехии в Кыргызстане Марат Джанбаев сообщил, что впервые о чешской фирме узнал осенью 2016 года, когда о ней спросили люди из администрации президента Кыргызстана (именно Джанбаев совместно с послом ЧР в Астане организовал там встречу президентов Чехии и Кыргызстана на открытии выставки Экспо-2017, на которой обсуждалась компания Liglass Trading CZ).

«Они также показали рекомендательное письмо от главы канцелярии президента Чехии Вратислава Мынаржа, где говорилось, что Liglass – достойная компания и заинтересована в сотрудничестве», - сказал Джанбаев. Данное письмо также попало в распоряжение издания Neovlivní.cz. В нем Мынарж действительно рекомендует руководителю аппарата президента Кыргызстана Сапару Исакову компанию Liglass Trading CZ. «Эта компания хорошо зарекомендовала себя не только на чешском, но и на европейском рынке. Мы надеемся, что вы будете стабильными и долгосрочными партнерами», - приводит выдержку из письма Мынаржа Neovlivní.cz. Вратислав Мынарж подтвердил, что оказывал компании поддержку как чешской фирме, однако отверг предположения в своей личной заинтересованности.

Особого внимания заслуживает личность главы Liglass Trading CZ Михаэла Смелика, ранее занимавшего пост председателя наблюдательного совета обанкротившейся компании Liglass, a.s. Как удалось выяснить изданию Hospodářské Noviny, все люди, которые связаны с компанией Liglass, тем или иным образом причастны к деятельности адвокатского бюро Драгомира Шахты, подозреваемого в организации различных коррупционных схем. К тому же офис Liglass находится в доме, который принадлежит одному из владельцев этого адвокатского бюро.

Примечательно, что Смелик и Иржи Войтеховский в январе 2017 года основали Чешско-кыргызстанскую торговую палату, Войтеховский также является учредителем бишкекской фирмы City Food.

Как сообщает сервер fergananews.com, в Кыргызстане было известно о том, что контракт на строительство Верхненарынского каскада ГЭС получит Liglass Trading CZ. «Причем есть информация, что тендер проводился не по стандартной процедуре, а под него была создана специальная тендерная комиссия со специально подобранными людьми», - утверждает сервер. Тем не менее, Госкомитет энергетики Кыргызстана сообщил, что не намерен прекращать сотрудничество с Liglass Trading CZ. Пресс-секретарь ведомства Рыспек Токтоналиев сказал Kloop.kg, что компания имеет 383 млн евро на счету в банке UniCredit и пока не нарушила подписанное соглашение о строительстве ГЭС. По его словам, чешская компания уже внесла гарантийные взносы в размере 1 млн 150 тыс. долларов, а также 30 тыс. долларов за участие в тендере.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров сообщил, что госорганы проверяют информацию о Liglass Trading CZ, появившуюся в чешских СМИ. «Я уверен, что те, кто прорабатывал данное соглашение, изучил все стороны вопроса», - сказал он. В Отделе информационного обеспечения Правительства Кыргызстана на запрос «Радио Прага» не ответили.

В махинациях не замечены

В самой Liglass Trading CZ от обвинений со стороны масс-медиа открещиваются. 19 июля фирма впервые за долгое время обновила свой официальный сайт и разместила на нем официальное заявление по проекту в Кыргызстане. «Прежде всего хотим выразить недоумение и некоторую грусть по поводу того, что вместо гордости за чешскую компанию, которая добилась успеха в открытом международном тендере, имеют место поиски и намеки на существование каких-то конспиративных теорий, которые могут нанести ущерб компании и целому проекту», - говорится в сообщении.

«Краеугольным камнем успеха был и остается факт, что компания LTD CZ уверена в стабильной бизнес-среде в Кыргызстане, полностью доверяет его политическому руководству и верит, что принятые обязательства будут исполнены в соответствии с документацией к сделке. Поэтому LTD CZ стремилась получить этот престижный контракт и инвестировала в подготовку к тендеру много сил и значительные финансовые средства. Этой уверенности и доверия наверняка не хватило иным хозяйствующим субъектам, государственным или частным, которые не приняли участие в тендере и теперь пытаются изменить ситуацию», - считает Liglass Trading CZ. Тем не менее, об источниках финансирования компания не сообщает, поскольку она «обязана сохранять конфиденциальность в отношении договоров о финансировании».

Новые заявления сделали также Михаэл Смелик и Иржи Войтеховский. Войтеховский 18 июля прибыл на место строительства Верхне-Нарынского каскада и вновь повторил, что компания располагает необходимыми финансовыми возможностями для реализации крупных гидроэнергетических проектов в Кыргызстане.

«Компания готова инвестировать в строительство четырех ГЭС Верхне-Нарынского каскада примерно 500 млн. долларов. В рамках первого этапа будут построены Ак-Булунская и Верхне-Нарынская ГЭС-1. Чехи – серьезные инвесторы и мы никогда кыргызский народ не подведем», - отметил Иржи Войтеховский.

Смелик предоставил интервью сразу нескольким чешским СМИ. «Я гражданин Чехии, налогоплательщик, я участвовал в реализации крупных проектов, работал во многих фирмах, и удивлен тем огромным интересом к моей личности и компаниям, которые мне принадлежат», - заявил он, в частности, «Чешскому Радио».

Он также опроверг предположения, появившиеся в некоторых средствах массовой информации, что Liglass Trading CZ – подставная фирма, необходимая президенту ЧР Милошу Земану и главе Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву для того, чтобы, включив в процесс инвестиций своего посредника, скрыть, откуда придут деньги на финансирования проекта на самом деле. Слова своего руководителя в беседе с «Радио Прага» подтвердил и директор по инвестициям Liglass Trading CZ Юрай Павол. Подробности проекта, впрочем, он комментировать отказался, сославшись на коммерческую тайну. С Михаэлом Смеликом на момент публикации материала связаться не удалось.