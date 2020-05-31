Курить нельзя запретить

Факты медицины уже не первый год свидетельствуют о пагубном влиянии табачного дыма на здоровье человека. Вред наносит не только активное курение, но и пассивное, то есть вдыхание сигаретного дыма, и так называемое «курение из третьих рук». Это относительно новое понятие, описывающее воздействие дымовых, часто радиоактивных, частиц, осевших в прокуренном помещении. Очистить пространство от них – дело почти невозможное.

«Обычные средства уборки от этих частиц никотина в прокуренных помещениях попросту не избавят. Никто ежедневно не опрыскивает стены и потолки, не стирает текстиль, который находится в этих помещениях», - напоминает врач Пневмологической клиники второго медицинского факультета и университетской больницы Мотол Соня Сцемиова.

Воздействие дымовых частиц может спровоцировать развитие целого ряда заболеваний.

«К ним относятся: группа онкологических заболеваний, группа кардиоваскулярных заболеваний и группа болезней легких, не относящихся к онкологическим. Разумеется, это примерный расклад, потому что не существует область медицины, которой бы не касалось курение, и не существует орган в человеческом теле, которому бы курение не могло навредить», - объяснила доктор Сцемиова.

Не стоит также обманываться и насчет электронных сигарет: для здоровья человека они тоже не являются безвредными.

«Это менее вредно, чем употребление обычных сигарет, однако реальные последствия курения электронных сигарет можно оценивать спустя 20-30 лет, когда проявится воздействие разогретого никотина на организм. Мы пока что знаем только, как воздействует на организм горящий никотин, в случае же электронных сигарет речь идет о его нагревании. В наполнителях электронных сигарет были обнаружены канцерогены, и уже известны случаи, когда курильщик умер вследствие использования электронной сигареты», - рассказала доктор Сцемиова.

Закону – да!

Хотя глобальные выводы о том, как отразился запрет на курение на здоровье чешского общества в целом, делать еще рановато, первые позитивные сигналы, по словам специалистов, уже имеются.

«Я думаю, что оценивать то, какое влияние оказывает действие закона на здоровье населения, пока преждевременно. С другой стороны, если говорить о влиянии закона на статистику по некоторым острым заболеваниям, будь то респираторные заболевания, такие как астма, острый инфаркт миокард и некоторые другие кардиоваскулярные заболевания, то здесь мы были приятно удивлены. По данным статистики видно, что менее чем за год было зафиксировано на 10 тысяч меньше случаев госпитализации. Так что это, определенно, хороший сигнал того, что нужно продолжать двигаться тем же путем», – рассказала заместитель министра здравоохранения Чешской Республики Алена Штефлова.

Позитивные изменения видны и в другой области: статистика центров лечения зависимости гласит, что за год возросло количество желающих распрощаться с такой вредной привычкой как курение. Кроме того, положительные результаты европейских соседей позволяют рассчитывать на аналогичную картину в будущем и в Чехии.

«Опыт стран, в которых этот закон действует дольше, показывает, что эффект, действительно, есть. Так, например, в Великобритании спустя 10 лет доля курящего населения снизилась с 24% до 17%», - добавила замминистра.

По словам Алены Штефловой, путь к запрету на курение в общественных местах был достаточно продолжительным. Несмотря на то, что законодательные нормы по защите здоровья некурящего населения в Чехии существовали всегда, они постепенно устарели и перестали отвечать всем требуемым международным стандартам. В 2016 году был принят новый закон, который вступил в силу 31 мая 2017 года.

Одним из пунктов, который до сих пор вызывает немало споров, является запрет на курение в деревенских кабачках и пивных. Существует мнение, что эта мера не только повлияла на количество постоянных посетителей, но и вообще поставила под угрозу существование некоторых маленьких пивных как таковых.

В связи с этим в марте и в апреле 2018 года в правительстве обсуждались варианты поправок к закону и его смягчения. Произойдет ли это на самом деле, однако, до сих пор неизвестно.

В Чехии не слишком благосклонная атмосфера по отношению к этому запрету, у нас имеется табачная промышленность, кроме того, и само население относится к курению очень толерантно.

«Увидим, что будет дальше, в настоящее время все еще идут дискуссии по этому поводу, был выдвинут ряд предложений по изменению закона. Это касается, прежде всего, маленьких ресторанчиков площадью до 80 квадратных метров. Что же касается больших заведений общественного питания, то там бы могла идти речь о введении помещений для курения, где бы не подавали при этом еду», – сообщила Алена Штефлова.

Хотя в правительстве мнения расходятся, Министерство здравоохранения, однако, настроено решительно придерживаться взятого курса. По мнению заместителя министра здравоохранения, создать в ресторане отдельную зону для курящих посетителей и при этом не подвергать риску здоровье остальных просто невозможно.

«Мы считаем, что этого делать нельзя, это подтверждает, в том числе, и опыт других стран. Невозможно создать чистое пространство в закрытом помещении, где люди перемещаются, общаются, где открываются двери. И технические возможности не позволяют этого сделать, так что я думаю, что это был бы огромный шаг назад, и мы это не поддерживаем», – уверена Алена Штефлова.

Риск сокращения количества постоянных посетителей, по мнению Алены Штефловой, также не является причиной для каких-либо послаблений в законе, тем более, что имеющиеся данные свидетельствуют – на посещаемости заведений общественного питания его принятие сказалось скорее положительно, чем отрицательно: возросло количество некурящих посетителей, которые прежде приходили в рестораны редко или не приходили вовсе.

Что же касается предложений по смягчению закона, то тут, по ее словам, сыграла роль совокупность факторов, в частности, введение ряда других запретительных законодательных мер приблизительно в одно и то же время (например, запрет на игровые автоматы).

«Хочу сказать, что последствия, а возможно, и повышенная нервозность и эмоции, которые сопровождали принятие этого закона, были вызваны совокупностью ряда других мер, которые не были напрямую связаны с защитой некурящей части общества. Просто все совпало, и, возможно, именно отсюда и берет начало сильное лоббирование в пользу изменения закона», – заключила Алена Штефлова.