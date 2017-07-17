Первым в зале пражского аэропорта им. Вацлава Гавела появился улыбающийся Даниэль Тромбик.

– Вы самый старший из чешской группы, отправившейся в детский центр «Орленок». Каковы ваши впечатления от поездки?

– В «Орленке» мне очень понравилось, я поехал туда в качестве сопровождающего лица и переводчика для детей из Чехии. Самые первые ощущения были, можно сказать, смешанные, однако вскоре мы уже освоились и, должен сказать, эти три недели мы еще долго будем вспоминать. Всего нас, включая меня, было одиннадцать человек.

– Как вы попали в группу чешских детей, направляющихся в «Орленок»?

– Изначально предполагалось, что туда поедет моя знакомая, но, в итоге, планы изменились, и она предложила эту возможность мне. Времени на размышление было совсем немного, но все-таки я решил составить им компанию, поскольку люблю Россию, детские лагеря и приключения. И сейчас я об этом, разумеется, не жалею.

– По какому принципу происходил отбор конкретных детей?

– В группу попали те дети, чьи родители работают в чешской компании «Арако» в городе Опава, которая принадлежит российскому холдингу «Атомэнергомаш», являющемуся машиностроительным дивизионом государственной корпорации «Росатом», – поделился с нами отдохнувший и загоревший Даниэль Тромбик.

Чем Россия баловала чешских детей

Сейчас навстречу встречающим их родителям вышли и первые дети, которые, как видно невооруженным глазом, успели не только развлечься за это время, но и подружиться. Веселую чешскую группу с увесистыми чемоданами и рюкзаками, которая наконец-таки прибыла на родную землю, было сложно не заметить. Сначала к нам подошла 15-летняя Наталия.

– Поделитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями о российском детском лагере.

– Мне там неимоверно понравилось: в первую очередь, окружающая нас атмосфера и времяпрепровождение с новыми друзьями. Еще мы неоднократно выбирались в различные походы, например, в Сочи и в горы, где разбивали палатки прямо в лесу. Также мы побывали в аквапарке и дельфинарии. Словом, программа была очень насыщенной. Мне будет сильно не хватать всех тех, с кем я успела познакомиться.

– Участвовала ли ваша группа в каких-то спортивных мероприятиях?

– В течение последней недели прошло спортивное соревнование, по итогам которого было присуждено звание «Звездный ребенок лагеря». Здесь были представлены различные дисциплины легкой атлетики, в том числе эстафета.

– С кем вы на черноморском побережье успели познакомиться? Были ли это исключительно россияне, или же и приезжие из других стран?

– В «Орленке» вместе с нами жили болгары и венгры. Общую спальню мы разделили с двенадцатью девочками из России (я думаю, что жилые помещения «Орленка» по уровню сопоставимы с нашими чешскими детскими лагерями). Когда настало время уезжать из лагеря, нам было очень грустно. Мы, конечно же, обменялись контактами и пообещали друг другу, что если они когда-нибудь приедут в Чехию, мы обязательно их навестим.

– Пришлась ли вам по вкусу русская кухня?

– Поначалу, на протяжении всей первой недели, она нам показалась довольно непривычной, все блюда отличались от чешских, к которым мы уже привыкли. Но потом, уже ближе к концу нашей поездки, русская еда нам стала больше нравиться. На завтрак нам давали омлет с хлебом и сосисками, и практически на каждый обед – запеканку с сушеными фруктами и традиционные русские супы со свеклой и прочими овощами (надо сказать, моими любимыми). На ужин часто была запеченная рыба с морковью и рисом.

– В России вы были впервые? Не собираетесь ли вы ее снова навестить в ближайшее время?

– Да, в России я сейчас была в первый раз, и я бы с удовольствием туда опять отправилась вместе со своими родителями. Что касается детского лагеря, я была бы очень рада, если бы туда поехали и мои лучшие друзья, – поделилась своими впечатлениями и наиболее запомнившимися моментами проживания на берегу Черного моря Наталия Скацелова.

Дружба с помощью языка жестов

Улыбка с лица 15-летнего Лукаша Фрыча не сходила на протяжении всей нашей беседы с Наталией. Было видно, что и ему есть чем с нами поделиться…

– А как вам понравилась ваша трехнедельная остановка в российском «Орленке»?

– Это было потрясающе! Сначала, сразу по приезду, мы думали, что русские не захотят с нами дружить – но это было лишь ложное впечатление, потому что по отношению к нам они вели себя просто отлично.

– Вы тоже в России до этого никогда не были? Собираетесь ли вы туда поехать вновь?

– Несомненно! И не один раз! Больше всего мне понравились русские люди. Я понял для себя, что разница между русским и чехом заключается в том, что с русским, не зная английского и русского языков, вы можете беседовать гораздо дольше, чем, скажем, с представителями других народов. Лично я по-русски пока не говорю, поэтому все мое общение сводилось к жестикуляциям руками и ногами, фразам на английском, иногда я прибегал и к помощи нашего переводчика.

– Что вас больше всего заинтересовало в «Орленке», чем он не похож на аналогичные чешские детские лагеря?

– Можно сказать, что меня немного удивила организация всего процесса, так как еда подавалась не в то время, к которому мы привыкли у нас в Чехии: обед был чуть позже, в час дня, а завтрак раньше – в девять часов...

– Какие мероприятия вас больше всего привлекли?

– Их была масса, но особенно мне приглянулись настольный теннис и шахматы, в которые я играл с россиянами. Еще мы много плавали!, – рассказал Лукаш Фрыч, только что сошедший с борта самолета, прилетевшего из Москвы в Прагу.

Шумная и довольная толпа детей, которые то и дело попадались в крепкие объятия своих знакомых и родственников, постепенно удалилась – им еще предстоит долгая дорога в Опаву, находящуюся чуть ли не на самом востоке страны…