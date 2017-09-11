К юбилею Чехословакии: О русских режиссерах и забытых киношедеврах

Курсы чешского языка для любителей и будущих студентов

Курсы чешского языка, организованные Чешским центром, пользуются неизменной популярностью у тех, кто отдает предпочтение изучению славянских языков и у потенциальных студентов, которые обдумывают поступление в чешские вузы и получение образование на бесплатной основе.

– Два года назад началась интенсивная проработка методики языковых курсов. Год назад в Россию приехала чешская методистка, которая одновременно является преподавателем Российского государственного гуманитарного университета. Началась реализация новой программы разговорной практики с носителем языка. Особая категория курсистов – будущие студенты, стремящиеся к поступлению в чешские вузы. Им предназначены интенсивные языковые курсы, проводимые совместно с чешским Институтом языковой и специализированной подготовки Карлова университета в Праге (ÚJOP UK). В рамках этой программы можно в течение 1 семестра изучать язык в Чешском центре (400 занятий), и после сдачи экзамена, соответствующего уровню В1, отправляться продолжать обучение в Праге.