К юбилею Чехословакии: О русских режиссерах и забытых киношедеврах

Антон Каймаков
11-09-2017
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Чешский центр в Москве подготовил обширную культурную программу к осеннему сезону и грядущему 100-летию Чехословакии. В российскую столицу приедут режиссер-документалист Гелена Тржештикова и скрипач Павел Шпорцл, состоятся фестивали старых и современных фильмов, а также пройдет выставка, посвященная первому президенту Чехословакии Т. Г. Масарику и теме отношений с Россией. На вопросы Радио Прага отвечал директор Чешского центра в Москве Марек Гавличек.

Курсы чешского языка для любителей и будущих студентов

Марек Гавличек, Фото: Антон Каймаков, Чешское радио - Радио ПрагаМарек Гавличек, Фото: Антон Каймаков, Чешское радио - Радио Прага Курсы чешского языка, организованные Чешским центром, пользуются неизменной популярностью у тех, кто отдает предпочтение изучению славянских языков и у потенциальных студентов, которые обдумывают поступление в чешские вузы и получение образование на бесплатной основе.

– Два года назад началась интенсивная проработка методики языковых курсов. Год назад в Россию приехала чешская методистка, которая одновременно является преподавателем Российского государственного гуманитарного университета. Началась реализация новой программы разговорной практики с носителем языка. Особая категория курсистов – будущие студенты, стремящиеся к поступлению в чешские вузы. Им предназначены интенсивные языковые курсы, проводимые совместно с чешским Институтом языковой и специализированной подготовки Карлова университета в Праге (ÚJOP UK). В рамках этой программы можно в течение 1 семестра изучать язык в Чешском центре (400 занятий), и после сдачи экзамена, соответствующего уровню В1, отправляться продолжать обучение в Праге.

Антон Каймаков
11-09-2017
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