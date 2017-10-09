Из Петербурга в Прагу без пересадки

Сегодня обитатели невских берегов путешествуют по всему миру – от Бангладеш до дебрей Амазонки, но есть место, где вы встретите их наверняка. Это Чехия, куда, кажется, всегда готов отправиться любой житель Петербурга.
Поскольку вот уже почти два десятилетия компания «Злата Прага» остается верна своему названию, то кому как не ей знать, чем именно Чехия так привлекательна для жителей Северо-Запада России.
О заботах и радостях туристического бизнеса с чешским акцентом «Радио Прага» беседует с исполнительным директором компании Петром Лихачевым и директором по развитию и рекламе Виктором Андреевым.
– Вашу компанию можно назвать старожилом российского туристического рынка. Как изменился за эти годы российский путешественник?
Петр Лихачев: Туристы стали лучше знать, что они хотят. Если первое время их желанием было: «Сделайте, чтобы мне было хорошо», то теперь люди знают, что им нужно. Если это лечебный тур, они заранее выясняют, что и где лечат. То есть в чем-то работать легче, а в чем-то сложнее – если раньше можно было продать все, что угодно, сегодня это уже не так.
– Если нарисовать некий обобщенный портрет петербуржца, который отправляется в Прагу, каким он будет? Кого больше – женщин или мужчин? Какого возраста? Рода занятий?
Петр Лихачев: Если это экскурсионная программа, то на нее, в основном, отправляются люди от 25 до 50 лет.
Виктор Андреев: Если это молодежь, то они любят быстро собраться, что-то забронировать, причем это может быть и хостел. Особый сервис им не нужен, они предпочитают бюджетный вариант, поскольку получить определенные эмоции для них важнее. Люди постарше уже задумываются о качестве, сервисе, комфорте – они весь год работают и хотят получить удовольствие от поездки. Это происходит, когда появляется семья, дети, то есть лет в 35. Они хотят лететь прямым рейсом в Прагу, а не ждать полдня в аэропорту пересадки в Хельсинки или Риге. Отель должен быть не на окраине Праги, а в центре, чтобы выйти и сразу окунуться в сказочную атмосферу чешской столицы. Им уже требуется интересная, и даже необычная, экскурсионная программа, например, о мистической Праге и т.д. Их интересует не только пиво – они готовы отправиться в замок на дегустацию моравских вин.
Мы часто подсказываем своим туристом, что можно посмотреть помимо экскурсий, причем не только в Праге, но и в других городах – жемчужинах Чехии, находящихся под охраной ЮНЕСКО. К этой категории туристов относятся семейные пары и пары с детьми, или друзья, отправляющиеся компанией. Люди постарше часто хотят вспомнить, как они когда-то ездили еще в Чехословакию.
Вообще, в Чехию едут, во-первых, потому что это очень интересно и красиво, а, во-вторых, потому что это один из самых недорогих вариантов путешествия в Европу.
Мы стараемся ломать стереотипы, показывая разные стороны Чехии
– К вам часто возвращаются, чтобы снова попасть в Чехию, посмотреть там что-то еще?
Виктор Андреев: Приоткрывая коммерческую тайну, могу сказать, что больше половины наших туристов – постоянные клиенты или те, кто услышал от друзей, насколько это интересно. Поэтому мы стараемся не делать экскурсионную поездку в Прагу «одноразовым продуктом», стремимся показать, насколько Чехия многогранна, что достаточно взглянуть под иным углом зрения, и ты увидишь другую Прагу, другую Чешскую Республику.
– То есть сначала едут с обычными стереотипами: пиво, Карлов мост?..
Виктор Андреев: Да, пиво, «свиное колено», Карловы Вары. Сейчас диапазон несколько расширился – люди уже слышали про Чешский Крумлов, могут назвать замков. Круг знаний увеличивается, но очень медленно. Например, про восток страны, про Моравию, где тоже много интересного, знают очень мало – этот бренд мало «раскручен».
– По какому принципу вы выбираете экскурсоводов?
Виктор Андреев: Обязательное требование – правильный и хороший русский язык. Петр Лихачев: У нас есть пара исключений, когда экскурсоводы являются чехами, но лишь те, кто очень хорошо говорит на русском языке, с легким акцентом.
У экскурсовода должен быть прекрасный русский язык
Виктор Андреев: Акцент может быть лишь неким приятным дополнением, но не настолько сильным, чтобы приходилось напрягаться, пытаясь уловить смысл, – тогда экскурсия окажется смазанной.
– На вашем сайте указано такое интересное предложение как «охота в Чешской Республике». Конечно, охота – распространенный вид проведения досуга в Чехии. На кого вы охотитесь?
Петр Лихачев: Охота – это всегда индивидуальный заказ. Среди наших партнеров есть люди, которые сами «болеют» охотой, и если у нас есть желающие, они делают это для нас. На каких животных охотятся? Помню, оленя завалили…
Виктор Андреев: Все делается строго по правилам, с оформлением документов. К тому же должен решаться вопрос с оружием – либо везут свое, либо организуют на месте. К тому же, как и рыбалка, охота – это процесс. Едут на несколько дней, с проживанием, с дополнительноВиктор Андреевй программой, то есть все – очень индивидуально.
– Как проходят в Чехии свадьбы, и что может ожидать тех, кто решил связать себя узами брака в Праге или в одном из чешских замков?
Свадьба под куранты и аплодисменты
Виктор Андреев: Свадьбе предшествует большой подготовительный период, поскольку каждый хочет, чтобы это было запоминающимся моментом жизни. Мы объясняем, насколько это интересно, доступно и красиво. В Праге есть просто уникальные места – летом это могут быть сады Пражского Града. Проводятся бракосочетания и в ратуше Старого Города – когда распахиваются ворота, и из них выходят молодожены, туристы, собравшиеся посмотреть на куранты, начинают аплодировать. Это может быть один из чешских замков… Вроде бы свадьба – один и тот же «продукт», но каждый раз разный.
– Как это регулируется с точки зрения оформления документов? Свидетельство о браке признается в России?
Петр Лихачев: Между Чешской Республикой и Российской Федерацией подписан договор о признании соответствующих документов. Единственное условие – часть документов приходится переводить на чешский, а часть – на русский язык, но механизм уже давно полностью отработан.
– Еще одно направление вашей деятельности – языковой туризм. Несколько неожиданно, что вы предлагаете изучать в Праге английский.
Петр Лихачев: Мой старший сын как раз летом ездил на эти курсы, потому что мы все тестируем на себе. Он вернулся в восторге – во-первых – английский, во-вторых – чешский, плюс самостоятельная жизнь в Праге. Занятия ведут носители языка – американцы или англичане.
Прага для свободы и английского
– Вы не задумывались над тем, чтобы предложить клиентам чешский? Или к этому языку нет интереса?
Петр Лихачев: Чешский не очень востребован, и когда я искал языковые курсы в Петербурге, сделать это оказалось достаточно сложно. Английский – на каждом углу, ведь спектр его использования гораздо шире. Чешский пользуется спросом у родителей, которые собираются отправить ребенка учиться в Чехию – в Карлов или Масариков университет. Это сначала предполагает языковой лагерь, а теперь наш первый клиент едет на годичную подготовку перед поступлением. Просто язык ради языка обычно не учат.
– Как известно, россиянам для поездок в Чехию необходима виза. Как вам работается с Генеральным консульством ЧР в Санкт-Петербурге.
Петр Лихачев: Очень хорошо! Если что-то нужно организовать, нам всегда идут навстречу. Там работают интересные и достойные люди.
Виктор Андреев: Консулы часто меняются, и мы ждем каждый раз с некоторым трепетом, кто же приедет. Новый консул Карл Кюнл – очень быстро во все вникает и идет навстречу, если это интересно для российско-чешских отношений. Например, недавно мы привозили партнеров с чешского курорта, и они совместно с нами в чешском консульстве делали презентацию для представителей турфирм и врачей – рассказывали об особенностях курортного лечения.
– Вы задумывались о том, чтобы привозить чешских туристов в Петербург?
Петр Лихачев: К сожалению, желающих приехать сюда очень мало. За сезон туристов бывает всего около 50 человек. Конечно, еще есть поток деловых поездок, но это уже – вне нашей компетенции. Возможно, интерес существует, но, полагаю, тут отрицательную роль играет стоимость – поехать из Праги в Петербург – существенно дороже, чем съездить из Петербурга в Прагу, учитывая цены на отели. К тому же в Европе – большой выбор поездок, без всяких виз. Плюс по-прежнему бытует мнение, что Петербург – не очень безопасный город.
Косые взгляды, когда Россия забивает в чешские ворота
Виктор Андреев: В 2014 году Прага разорвала партнерские отношения с Петербургом: «С Петербургом не хотим, мы будем лучше с Киевом». Хотя не думаю, что это реально повлияло. 2013 г. был очень хорошим с точки зрения туризма, в 2014 г. произошло падение, в 2015 г. была стагнация. Сейчас понемногу все оживает.
– Падение рубля было значительным – ведь поездки подорожали в два раза.
Петр Лихачев: Помимо падения, свою роль играла риторика в отношении России. Люди опасались, как к ним отнесутся, не будет ли проблем на границе. Однако мне о таких случаях ничего не известно.
– Все же ни для кого не секрет, что исторически отношение к россиянам в Чехии, еще задолго до аннексии Крыма, было настороженным. Вы сталкивались с подобным отношением?
– Все зависит от конкретного человека. Иногда бывают различные случаи, даже курьезные. Года три назад мои друзья возвращаются из Праги и заявляют: «Чехи нас не любят! Мы заказали в ресторане еду, а нам принесли сырой фарш. Они даже не удосужились его поджарить!» Я спросил: «Это был татарский бифштекс – tatarský biftek? Так это и есть сырой фарш!» «Нет, нас не любят! Там косились, когда мы говорили по-русски» Я спросил: «А куда вы зашли?» Оказалось, что в спортивный бар, когда шел матч Россия – Чехия, и Россия реально забивала один за другим. Я говорю своим приятелям: «А вы придите на матч «ЦСК» – «Зенит» в московский бар – вы оттуда живыми не уйдете! А на вас просто косились». Однако они до сих пор считают, что чехи не любят русских.
– У каждого из вас, по-видимому, есть личный «роман» с этой страной. Что возникает в вашем воображении, когда вы слышите слово «Чехия»?
Петр Лихачев: Я узнал Чехию благодаря своей жене, с которой она меня знакомила, так что это очень личное чувство. Меня там привлекает, прежде всего, природа – мне очень нравится Чешский Рай, Моравский Крас.
Виктор Андреев: Первый раз я попал в Чехию лет 14–15 лет назад. На меня сильное впечатление произвела Прага – какой-то своей легкостью и теплотой. Ты понимаешь, что ты там не в гостях, а дома. Эти улыбающиеся лица, красота, легкий ареол мистики, рыжие черепичные крыши, яркость, солнечность, искренность – это покоряет сразу и навсегда.