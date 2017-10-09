Из Петербурга в Прагу без пересадки

Поскольку вот уже почти два десятилетия компания «Злата Прага» остается верна своему названию, то кому как не ей знать, чем именно Чехия так привлекательна для жителей Северо-Запада России.

О заботах и радостях туристического бизнеса с чешским акцентом «Радио Прага» беседует с исполнительным директором компании Петром Лихачевым и директором по развитию и рекламе Виктором Андреевым.

– Вашу компанию можно назвать старожилом российского туристического рынка. Как изменился за эти годы российский путешественник?

Петр Лихачев: Туристы стали лучше знать, что они хотят. Если первое время их желанием было: «Сделайте, чтобы мне было хорошо», то теперь люди знают, что им нужно. Если это лечебный тур, они заранее выясняют, что и где лечат. То есть в чем-то работать легче, а в чем-то сложнее – если раньше можно было продать все, что угодно, сегодня это уже не так.

– Если нарисовать некий обобщенный портрет петербуржца, который отправляется в Прагу, каким он будет? Кого больше – женщин или мужчин? Какого возраста? Рода занятий?

Петр Лихачев: Если это экскурсионная программа, то на нее, в основном, отправляются люди от 25 до 50 лет.

Виктор Андреев: Если это молодежь, то они любят быстро собраться, что-то забронировать, причем это может быть и хостел. Особый сервис им не нужен, они предпочитают бюджетный вариант, поскольку получить определенные эмоции для них важнее. Люди постарше уже задумываются о качестве, сервисе, комфорте – они весь год работают и хотят получить удовольствие от поездки. Это происходит, когда появляется семья, дети, то есть лет в 35. Они хотят лететь прямым рейсом в Прагу, а не ждать полдня в аэропорту пересадки в Хельсинки или Риге. Отель должен быть не на окраине Праги, а в центре, чтобы выйти и сразу окунуться в сказочную атмосферу чешской столицы. Им уже требуется интересная, и даже необычная, экскурсионная программа, например, о мистической Праге и т.д. Их интересует не только пиво – они готовы отправиться в замок на дегустацию моравских вин.

Мы часто подсказываем своим туристом, что можно посмотреть помимо экскурсий, причем не только в Праге, но и в других городах – жемчужинах Чехии, находящихся под охраной ЮНЕСКО. К этой категории туристов относятся семейные пары и пары с детьми, или друзья, отправляющиеся компанией. Люди постарше часто хотят вспомнить, как они когда-то ездили еще в Чехословакию.

Вообще, в Чехию едут, во-первых, потому что это очень интересно и красиво, а, во-вторых, потому что это один из самых недорогих вариантов путешествия в Европу.

Мы стараемся ломать стереотипы, показывая разные стороны Чехии

– К вам часто возвращаются, чтобы снова попасть в Чехию, посмотреть там что-то еще?

Виктор Андреев: Приоткрывая коммерческую тайну, могу сказать, что больше половины наших туристов – постоянные клиенты или те, кто услышал от друзей, насколько это интересно. Поэтому мы стараемся не делать экскурсионную поездку в Прагу «одноразовым продуктом», стремимся показать, насколько Чехия многогранна, что достаточно взглянуть под иным углом зрения, и ты увидишь другую Прагу, другую Чешскую Республику.

– То есть сначала едут с обычными стереотипами: пиво, Карлов мост?..

Виктор Андреев: Да, пиво, «свиное колено», Карловы Вары. Сейчас диапазон несколько расширился – люди уже слышали про Чешский Крумлов, могут назвать замков. Круг знаний увеличивается, но очень медленно. Например, про восток страны, про Моравию, где тоже много интересного, знают очень мало – этот бренд мало «раскручен».

– По какому принципу вы выбираете экскурсоводов?

Виктор Андреев: Обязательное требование – правильный и хороший русский язык. Петр Лихачев: У нас есть пара исключений, когда экскурсоводы являются чехами, но лишь те, кто очень хорошо говорит на русском языке, с легким акцентом.

У экскурсовода должен быть прекрасный русский язык

Виктор Андреев: Акцент может быть лишь неким приятным дополнением, но не настолько сильным, чтобы приходилось напрягаться, пытаясь уловить смысл, – тогда экскурсия окажется смазанной.

– На вашем сайте указано такое интересное предложение как «охота в Чешской Республике». Конечно, охота – распространенный вид проведения досуга в Чехии. На кого вы охотитесь?

Петр Лихачев: Охота – это всегда индивидуальный заказ. Среди наших партнеров есть люди, которые сами «болеют» охотой, и если у нас есть желающие, они делают это для нас. На каких животных охотятся? Помню, оленя завалили…

Виктор Андреев: Все делается строго по правилам, с оформлением документов. К тому же должен решаться вопрос с оружием – либо везут свое, либо организуют на месте. К тому же, как и рыбалка, охота – это процесс. Едут на несколько дней, с проживанием, с дополнительноВиктор Андреевй программой, то есть все – очень индивидуально.

– Как проходят в Чехии свадьбы, и что может ожидать тех, кто решил связать себя узами брака в Праге или в одном из чешских замков?

Свадьба под куранты и аплодисменты

Виктор Андреев: Свадьбе предшествует большой подготовительный период, поскольку каждый хочет, чтобы это было запоминающимся моментом жизни. Мы объясняем, насколько это интересно, доступно и красиво. В Праге есть просто уникальные места – летом это могут быть сады Пражского Града. Проводятся бракосочетания и в ратуше Старого Города – когда распахиваются ворота, и из них выходят молодожены, туристы, собравшиеся посмотреть на куранты, начинают аплодировать. Это может быть один из чешских замков… Вроде бы свадьба – один и тот же «продукт», но каждый раз разный.

– Как это регулируется с точки зрения оформления документов? Свидетельство о браке признается в России?

Петр Лихачев: Между Чешской Республикой и Российской Федерацией подписан договор о признании соответствующих документов. Единственное условие – часть документов приходится переводить на чешский, а часть – на русский язык, но механизм уже давно полностью отработан.

– Еще одно направление вашей деятельности – языковой туризм. Несколько неожиданно, что вы предлагаете изучать в Праге английский.

Петр Лихачев: Мой старший сын как раз летом ездил на эти курсы, потому что мы все тестируем на себе. Он вернулся в восторге – во-первых – английский, во-вторых – чешский, плюс самостоятельная жизнь в Праге. Занятия ведут носители языка – американцы или англичане.

Прага для свободы и английского

– Вы не задумывались над тем, чтобы предложить клиентам чешский? Или к этому языку нет интереса?

Петр Лихачев: Чешский не очень востребован, и когда я искал языковые курсы в Петербурге, сделать это оказалось достаточно сложно. Английский – на каждом углу, ведь спектр его использования гораздо шире. Чешский пользуется спросом у родителей, которые собираются отправить ребенка учиться в Чехию – в Карлов или Масариков университет. Это сначала предполагает языковой лагерь, а теперь наш первый клиент едет на годичную подготовку перед поступлением. Просто язык ради языка обычно не учат.

– Как известно, россиянам для поездок в Чехию необходима виза. Как вам работается с Генеральным консульством ЧР в Санкт-Петербурге.

Петр Лихачев: Очень хорошо! Если что-то нужно организовать, нам всегда идут навстречу. Там работают интересные и достойные люди.

Виктор Андреев: Консулы часто меняются, и мы ждем каждый раз с некоторым трепетом, кто же приедет. Новый консул Карл Кюнл – очень быстро во все вникает и идет навстречу, если это интересно для российско-чешских отношений. Например, недавно мы привозили партнеров с чешского курорта, и они совместно с нами в чешском консульстве делали презентацию для представителей турфирм и врачей – рассказывали об особенностях курортного лечения.

– Вы задумывались о том, чтобы привозить чешских туристов в Петербург?

Петр Лихачев: К сожалению, желающих приехать сюда очень мало. За сезон туристов бывает всего около 50 человек. Конечно, еще есть поток деловых поездок, но это уже – вне нашей компетенции. Возможно, интерес существует, но, полагаю, тут отрицательную роль играет стоимость – поехать из Праги в Петербург – существенно дороже, чем съездить из Петербурга в Прагу, учитывая цены на отели. К тому же в Европе – большой выбор поездок, без всяких виз. Плюс по-прежнему бытует мнение, что Петербург – не очень безопасный город.

Косые взгляды, когда Россия забивает в чешские ворота

Виктор Андреев: В 2014 году Прага разорвала партнерские отношения с Петербургом: «С Петербургом не хотим, мы будем лучше с Киевом». Хотя не думаю, что это реально повлияло. 2013 г. был очень хорошим с точки зрения туризма, в 2014 г. произошло падение, в 2015 г. была стагнация. Сейчас понемногу все оживает.

– Падение рубля было значительным – ведь поездки подорожали в два раза.

Петр Лихачев: Помимо падения, свою роль играла риторика в отношении России. Люди опасались, как к ним отнесутся, не будет ли проблем на границе. Однако мне о таких случаях ничего не известно.

– Все же ни для кого не секрет, что исторически отношение к россиянам в Чехии, еще задолго до аннексии Крыма, было настороженным. Вы сталкивались с подобным отношением?

– Все зависит от конкретного человека. Иногда бывают различные случаи, даже курьезные. Года три назад мои друзья возвращаются из Праги и заявляют: «Чехи нас не любят! Мы заказали в ресторане еду, а нам принесли сырой фарш. Они даже не удосужились его поджарить!» Я спросил: «Это был татарский бифштекс – tatarský biftek? Так это и есть сырой фарш!» «Нет, нас не любят! Там косились, когда мы говорили по-русски» Я спросил: «А куда вы зашли?» Оказалось, что в спортивный бар, когда шел матч Россия – Чехия, и Россия реально забивала один за другим. Я говорю своим приятелям: «А вы придите на матч «ЦСК» – «Зенит» в московский бар – вы оттуда живыми не уйдете! А на вас просто косились». Однако они до сих пор считают, что чехи не любят русских.

– У каждого из вас, по-видимому, есть личный «роман» с этой страной. Что возникает в вашем воображении, когда вы слышите слово «Чехия»?

Петр Лихачев: Я узнал Чехию благодаря своей жене, с которой она меня знакомила, так что это очень личное чувство. Меня там привлекает, прежде всего, природа – мне очень нравится Чешский Рай, Моравский Крас.

Виктор Андреев: Первый раз я попал в Чехию лет 14–15 лет назад. На меня сильное впечатление произвела Прага – какой-то своей легкостью и теплотой. Ты понимаешь, что ты там не в гостях, а дома. Эти улыбающиеся лица, красота, легкий ареол мистики, рыжие черепичные крыши, яркость, солнечность, искренность – это покоряет сразу и навсегда.