Инаугурация под колокольный звон и орудийные залпы

В любой стране вступление в должность главы государства бывает достаточно торжественным. Само слово «инаугурация» от латинского inauguro – «посвящаю» намекает на коронацию монарха. В Чехии эта церемония тоже имеет определенный «королевский» оттенок – ведь она пройдет под звон колоколов собора св. Вита и орудийный салют.

Однако в этом году это торжество все же будет отсылать не столько к истории Чешского королевства, сколько к прошлому республики. И здесь очень важны детали и символы, призванные напоминать о такой значимой дате как 100-летие образования независимой Чехословакии, которое отмечается в этом году.

Присяга за столом Масарика

Милош Земан подпишет президентскую присягу во Владиславском зале Пражского Града, за столом, за которым некогда сидел Томаш Гарриг Масарик, и в его кресле. Эта мебель сделана по эскизам знаменитого архитектора Йоже Плечника, занимавшегося в 1920-е гг. перестройкой Пражского Града, который из провинциального замка должен был превратиться в величественную резиденцию главы независимого государства. Как сообщил в интервью «Чешскому Радио» начальник протокола Пражского Града Владимир Крулиш, стол и кресла для проведения церемонии будут принесены из помещения библиотеки Масарика, находящейся в также на территории Града.

Официально инаугурация начнется в 14 ч, во Владиславском зале, где соберется около 700 приглашенных, в том числе депутаты Нижней палаты, сенаторы, дипломаты, государственные и общественные деятели.

В сопровождении «Гуситского хорала» знаменосцы внесут в зал знамена – старинные флаги и президентский штандарт. Это призвано напомнить о том, что президент республики является одновременно и главнокомандующим Чешской армии.

Чехословацкие легионеры – память о Первой республике

Также в зал будет доставлен текст Конституции Чешской Республики в кожаном переплете. А поскольку в этом году отмечается 100-летие Чехословакии, то военные, облаченные в старинную форму чехословацких легионеров, внесут во Владиславский зал Учредительный документ страны, составленный в 1920 г.

В зале будет вывешен оригинал президентского штандарта Масарика, на котором изображен большой герб Чехословацкой республики, состоящий из древних гербов Чехии, Словакии, Подкарпатской Руси, Моравии, Силезии и земель Тешина, Опавы и Ратиборжа.

К присутствующим на специальных подушках вынесут высшие награды страны – орден Белого льва 1-й степени и орден Томаша Гаррига Масарика 1-й степени. «Оба этих ордена каждый чешский президент получает во временное пользование на период своего нахождения в должности главы государства», – сообщил в интервью «Чешскому Радио» глава протокола Пражского Града Владимир Крулиш.

Милош Земан войдет во Владиславский зал в сопровождении супруги под музыку фанфар Валентина Гауссманна. Пока не известно, примет ли участие в церемонии дочь Земана Катержина, которая находится за границей.

Под фанфары из оперы Бедржиха Сметаны

Как это принято в большинстве стран, президент произнесет присягу, положив руку на Конституцию. Затем он пожмет руку председателю Сената Милану Штеху и уже после этого сядет за стол Масарика, чтобы подписать документ.

Из зала президент выйдет под музыку Бедржиха Сметаны из оперы «Либуше». Также Милош Земан произнесет инаугурационную речь. Как и на прошлых церемониях, прозвучит гимн Чехии, и будет дан 21 залп из орудий, установленных напротив Пражского Града, но холме Петршин. Появление традиции давать именно 21 залп не известно. Возможно, она уходит корнями в морские обычаи, когда корабли, входившие в порт с мирными намерениям, давали 7 залпов, на которые отвечала тремя выстрелами каждая из пушек на берегу. Вероятно поэтому в XVIII веке Британский королевский флот давал 21 залп в момент подписания важных документов.

Ватрушки от Первой леди

Все действо будет из Владиславского зала транслироваться на огромный экран, который установят на Градчанской площади. Собравшимся будут бесплатно наливать чай, что, конечно, необходимо, с учетом необычных для марта холодов. Кроме того, уже сегодня супруга президента Ивана вместе с поварами замка Ланы печет ватрушки, которые также будут раздавать всем желающим.

Как и в прошлые годы, президент под звон колоколов проследует между рядами почетного караула в храм св. Вита, куда войдет через Золотые ворота. В этот момент Милоша Земана смогут поприветствовать граждане, которые всегда собираются в Пражском Граде в этот торжественный день. В соборе Милош Земан с супругой поклонятся мощам святого Вацлава – небесного покровителя Чехии и возложат цветы к его черепу. В храме главу государства поприветствует кардинал Доминик Дука, который также прочитает политву.

Как сообщает главный церемониймейстер, в этот раз больше людей сможет попасть на третий двор Пражского Града – для желающих будет отведена почти вся его территория. Разумеется, перед входом будет проводиться досмотр с целью обеспечения безопасности, так что зрителей призывают приходить загодя. Однако, как подчеркивает церемонимейстер, прийти на инаугурацию может любой желающий.

В этом году не будет проводиться военный смотр, который ранее проходил на первом дворе Пражского Града. Кроме того, в этот раз Милош Земан не будет лично возлагать цветы к памятнику первому президенту Масарику, который находится перед главными воротами в Пражский Град. Вместо этого сегодня Милош Земан в сопровождении премьера Андрея Бабиша и председателя Сената Милана Штеха возлагает венок на могилу Т. Г. Масарика в Ланах.

Бокал вина в Испанском зале

Во время инаугурации переизбранный глава государства, в целом, будет меньше передвигаться и по территории Града. Еще одно отличие – при своем первом вступлении в должность Милош Земан давал обед, на который были приглашены ведущие политики. Теперь он даст для них фуршет в Испанском зале, где собравшиеся смогут поднять бокал вина за нового президента.

Кстати, будет отличаться и время формального вступления в должность. Если 5 лет назад власть официально перешла от предыдущего главы государства Вацлава Клауса к Милошу Земану в полночь с 7 на 8 марта, то в этом году президент произнесет и подпишет клятву за несколько часов до окончания своего предыдущего пребывания в должности. Формально его первый срок завершается только в полночь с 8 на 9 марта.

При смене глав Чешской Республики символически спускается и вновь поднимается президентский штандарт, однако в этот раз такого не произойдет – стяг президента будет во время всей церемонии развеваться над Пражским Градом.