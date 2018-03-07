Инаугурация под колокольный звон и орудийные залпы

Каждое такое событие, которое происходит раз в пять лет, можно назвать историческим. 8 марта 2018 г. в должность президента Чешской республики вступает Милош Земан – он был переизбран на второй срок и остается хозяином Пражского Града.
В любой стране вступление в должность главы государства бывает достаточно торжественным. Само слово «инаугурация» от латинского inauguro – «посвящаю» намекает на коронацию монарха. В Чехии эта церемония тоже имеет определенный «королевский» оттенок – ведь она пройдет под звон колоколов собора св. Вита и орудийный салют.
Однако в этом году это торжество все же будет отсылать не столько к истории Чешского королевства, сколько к прошлому республики. И здесь очень важны детали и символы, призванные напоминать о такой значимой дате как 100-летие образования независимой Чехословакии, которое отмечается в этом году.
Милош Земан подпишет президентскую присягу во Владиславском зале Пражского Града, за столом, за которым некогда сидел Томаш Гарриг Масарик, и в его кресле. Эта мебель сделана по эскизам знаменитого архитектора Йоже Плечника, занимавшегося в 1920-е гг. перестройкой Пражского Града, который из провинциального замка должен был превратиться в величественную резиденцию главы независимого государства. Как сообщил в интервью «Чешскому Радио» начальник протокола Пражского Града Владимир Крулиш, стол и кресла для проведения церемонии будут принесены из помещения библиотеки Масарика, находящейся в также на территории Града.
Официально инаугурация начнется в 14 ч, во Владиславском зале, где соберется около 700 приглашенных, в том числе депутаты Нижней палаты, сенаторы, дипломаты, государственные и общественные деятели.
В сопровождении «Гуситского хорала» знаменосцы внесут в зал знамена – старинные флаги и президентский штандарт. Это призвано напомнить о том, что президент республики является одновременно и главнокомандующим Чешской армии.
Также в зал будет доставлен текст Конституции Чешской Республики в кожаном переплете. А поскольку в этом году отмечается 100-летие Чехословакии, то военные, облаченные в старинную форму чехословацких легионеров, внесут во Владиславский зал Учредительный документ страны, составленный в 1920 г.
В зале будет вывешен оригинал президентского штандарта Масарика, на котором изображен большой герб Чехословацкой республики, состоящий из древних гербов Чехии, Словакии, Подкарпатской Руси, Моравии, Силезии и земель Тешина, Опавы и Ратиборжа.
К присутствующим на специальных подушках вынесут высшие награды страны – орден Белого льва 1-й степени и орден Томаша Гаррига Масарика 1-й степени. «Оба этих ордена каждый чешский президент получает во временное пользование на период своего нахождения в должности главы государства», – сообщил в интервью «Чешскому Радио» глава протокола Пражского Града Владимир Крулиш.
Милош Земан войдет во Владиславский зал в сопровождении супруги под музыку фанфар Валентина Гауссманна. Пока не известно, примет ли участие в церемонии дочь Земана Катержина, которая находится за границей.
Как это принято в большинстве стран, президент произнесет присягу, положив руку на Конституцию. Затем он пожмет руку председателю Сената Милану Штеху и уже после этого сядет за стол Масарика, чтобы подписать документ.
Из зала президент выйдет под музыку Бедржиха Сметаны из оперы «Либуше». Также Милош Земан произнесет инаугурационную речь. Как и на прошлых церемониях, прозвучит гимн Чехии, и будет дан 21 залп из орудий, установленных напротив Пражского Града, но холме Петршин. Появление традиции давать именно 21 залп не известно. Возможно, она уходит корнями в морские обычаи, когда корабли, входившие в порт с мирными намерениям, давали 7 залпов, на которые отвечала тремя выстрелами каждая из пушек на берегу. Вероятно поэтому в XVIII веке Британский королевский флот давал 21 залп в момент подписания важных документов.
Все действо будет из Владиславского зала транслироваться на огромный экран, который установят на Градчанской площади. Собравшимся будут бесплатно наливать чай, что, конечно, необходимо, с учетом необычных для марта холодов. Кроме того, уже сегодня супруга президента Ивана вместе с поварами замка Ланы печет ватрушки, которые также будут раздавать всем желающим.
Как и в прошлые годы, президент под звон колоколов проследует между рядами почетного караула в храм св. Вита, куда войдет через Золотые ворота. В этот момент Милоша Земана смогут поприветствовать граждане, которые всегда собираются в Пражском Граде в этот торжественный день. В соборе Милош Земан с супругой поклонятся мощам святого Вацлава – небесного покровителя Чехии и возложат цветы к его черепу. В храме главу государства поприветствует кардинал Доминик Дука, который также прочитает политву.
Как сообщает главный церемониймейстер, в этот раз больше людей сможет попасть на третий двор Пражского Града – для желающих будет отведена почти вся его территория. Разумеется, перед входом будет проводиться досмотр с целью обеспечения безопасности, так что зрителей призывают приходить загодя. Однако, как подчеркивает церемонимейстер, прийти на инаугурацию может любой желающий.
В этом году не будет проводиться военный смотр, который ранее проходил на первом дворе Пражского Града. Кроме того, в этот раз Милош Земан не будет лично возлагать цветы к памятнику первому президенту Масарику, который находится перед главными воротами в Пражский Град. Вместо этого сегодня Милош Земан в сопровождении премьера Андрея Бабиша и председателя Сената Милана Штеха возлагает венок на могилу Т. Г. Масарика в Ланах.
Во время инаугурации переизбранный глава государства, в целом, будет меньше передвигаться и по территории Града. Еще одно отличие – при своем первом вступлении в должность Милош Земан давал обед, на который были приглашены ведущие политики. Теперь он даст для них фуршет в Испанском зале, где собравшиеся смогут поднять бокал вина за нового президента.
Кстати, будет отличаться и время формального вступления в должность. Если 5 лет назад власть официально перешла от предыдущего главы государства Вацлава Клауса к Милошу Земану в полночь с 7 на 8 марта, то в этом году президент произнесет и подпишет клятву за несколько часов до окончания своего предыдущего пребывания в должности. Формально его первый срок завершается только в полночь с 8 на 9 марта.
При смене глав Чешской Республики символически спускается и вновь поднимается президентский штандарт, однако в этот раз такого не произойдет – стяг президента будет во время всей церемонии развеваться над Пражским Градом.