Электронный учет выручки на марше

Система электронного учета выручки (ЭУВ) работает уже девять месяцев, и Генеральное финансовое управление ЧР отчиталось о первых итогах ее работы. Напомним, что закон о введении системы был утвержден в первой половине 2016 года.

Автор закона, экс-глава Минфина Андрей Бабиш уверен, что введение новой системы приведет к повышению сбора НДС и сокращению доли теневой экономики. Бабиш высказал предположение, что в 2017 году в результате внедрения ЭУВ доходы государственного бюджета вырастут на 4,3 млрд крон, а в 2018-м – на 18 млрд крон.

Внедрение учета выручки разделено на четыре главных этапа: с 1 декабря 2016 г. по новой системе начали работу предприятия гостиничного бизнеса и общепита; с 1 марта 2017 г. к системе ЭУВ присоединились компании, работающие в сфере оптовой и розничной торговли; с 1 марта 2018 г. ЭУВ будет подлежать выручка, полученная от других видов деятельности, за исключением входящих в 4-й этап, в частности, свободные профессии, транспорт и сельское хозяйство; с 1 июня 2018 г. – учету будет подлежать выручка, полученная от любой деятельности.

Тяжелый старт

За время работы системы электронного учета выручки каждая пятая компания не прошла проверку Финансового или Таможенного управления ЧР. Хуже всего обстоят дела в Карловарском, Южночешском, Краловоградецком и Пардубицком крае – здесь в каждой седьмой компании были найдены нарушения. Меньше всего их было зафиксировано в Центральночешском крае – в данном регионе проверку не прошли лишь 9,1% предпринимателей.

В период с декабря 2016 года по август 2017 года оба ведомства наложили 2 241 штраф на общую сумму 18 773 800 крон. «Самый низкий штраф за нарушение положений Закона о ЭУВ составил 100 крон, самый высокий – 150 тысяч», – сообщила в интервью iROZHLAS.cz пресс-секретарь Генерального финансового управления Габриэла Штепаниова.

Она также обратила внимание на то, что статистика нарушений лучше у компаний, работающих в сфере оптовой и розничной торговли, чем у предприятий гостиничного бизнеса и общепита: «Предприниматели, которые присоединились к системе электронного учета выручки на втором этапе, не выполняют положения закона значительно реже. Судя по всему, им помогает опыт, который приобрели их коллеги на первом этапе внедрения ЭУВ».

По словам представителя Генерального финансового управления, чаще всего были зафиксированы такие нарушения, как невыдача квитанции об оплате, отказ от передачи данных в центральный реестр Финансового управления или отправки налоговому администратору сообщения, содержащее данные о принятой выручке. Эти проступки послужили основанием для закрытия нескольких магазинов и фирм.

«С момента запуска системы работники Финансового и Таможенного управления ЧР закрыли 8 объектов в Праге, Оломоуце, Пардубице, Злине, Ческе Будеевице, Славкове и Вышкове. Их владельцы не имели устройства для электронного учета выручки, а двое до сих пор не зарегистрировались в системе ЭУВ», – пояснила Штепаниова.

Впрочем, закрытие магазинов является временной мерой, пока их владельцы не исправят ошибки. После этого их фирма сможет продолжить работу. Это подтвердили «Радио Прага» в пресс-службе Генерального управления таможенных сборов. «Один из объектов уже возобновил работу. Речь идет о компании в Пардубицком крае», – сообщили в ведомстве. Тем не менее, там не исключили, что в ближайшее время будет закрыто еще несколько объектов: «Но работники Генерального управления таможенных сборов всегда действуют по ситуации. Если обстоятельства позволяют избежать принятия крайних мер, то предпринимателю выносится предупреждение».

Бизнес против

Необходимо отметить, что ряд аналитиков и представители предпринимательского сообщества продолжают настаивать на том, что система электронного учета выручки неэффективна и является источником дополнительных расходов для бизнеса. В качестве своей приоритетной задачи ее отмену назвала Гражданско-демократическая партия.

«У государства есть все необходимые средства для того, чтобы эффективно собирать налоги. То, что это не удается сдeлaть – не вина малого и среднего бизнеса», - говорит, в частности, предсeдатель Ассоциации предпринимaтeлей и менеджeров Радомир Бабек. Согласен с ним экономист Давид Хаас.

«Уклонение от налoгoв – это неизбежный прoцесс, характeрный для всeх стран мира. Однако существует реальная возможность уменьшения масштабов данного явления. Для этого не нужнo регулировать экономичecкие процеccы, наоборот, необходимо комплексное применение мер по совершенствованию законодательства, усилению контроля и воспитанию налоговой культуры населения», - пояснил эксперт.

Между тем, Минфин продолжает работу по популяризации системы ЭУВ. В середине августа было объявлено о запуске государственной лотереи по номерам кассовых чеков (účtenková loterie). Принять участие в розыгрыше ценных призов сможет каждый житель Чехии.

1 октября на сайте www.uctenkovka.cz и в мобильном приложении, разработка которого еще не закончена, начнется регистрация чеков. В течение суток участник сможет зарегистрировать по одному чеку от каждого продавца. Первый розыгрыш состоится 15 ноября. Ежегодно ведомство будет разыгрывать денежные и материальные призы на общую сумму 65 млн крон (около 2,7 млн евро).