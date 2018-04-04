Дело Никулина как вопрос политической ориентации Чехии

Адвокат Евгения Никулина Мартин Садилек, по его словам, узнал об экстрадиции своего клиента из прессы – незадолго до этого ему удалось добиться вердикта Конституционного суда, которое могло бы притормозить процесс выдачи.

Российский МИД заявил, что Чехия «руководствовалась не правовыми нормами, а стремлением в очередной раз продемонстрировать союзническую лояльность». Сомнения в правомерности экстрадиции выразил и Пражский Град – президент Земан не скрывал, что предпочитает выдать Никулина России. Соединенные Штаты в лице своего диппредставительства, со своей стороны, приветствовали действия Минюста, подчеркнув, что высоко оценивают сотрудничество с Чехией в правовой сфере.

В Соединенных Штатах Никулин обвиняется в хакерских атаках на социальные сети – в октябре 2016 года он был задержан в Праге по запросу США. Также в прессе циркулируют слухи о возможной причастности 30-летнего подозреваемого к вмешательству России в американские президентские выборы.

Почему решение о выдаче «русского хакера», как его называли чешские СМИ, было принято стремительно и до вынесения судебного вердикта по поданной апелляции? Никулин через своих адвокатов пытался опротестовать отказ в предоставлении убежища в Чехии. Однако, как подчеркивает глава Минюста, в чьей компетенции находилось принятие решения, закон не препятствует проведению в этой ситуации экстрадиции.

«Пребывание Никулина в Чехии представляло опасность»

«Я ждал, пока будут выполнены все установленные законом условия для вынесения моего решения. А они уже были выполнены. Я считаю, что господин Никулин и его интересы были полностью защищены, ведь даже Конституционный суд пересмотрел порядок ведения процесса и признал его правильным и законным. Поэтому не было причин дальше ждать. Кроме того, необходимо сказать, что присутствие господина Никулина на нашей территории в том положении, в котором он находился, оценивалось нашими спецслужбами как большой риск с точки зрения безопасности. Поэтому я не хотел затягивать дело дольше необходимого», – так ответил на вопрос журналистки «Чешского Радио» Кристины Новотной министр Роберт Пеликан, сказавший также, что не может сообщить все детали, касающиеся этой потенциальной опасности. «Существовала большая заинтересованность в том, чтобы выдача в США была сорвана», – сообщил Роберт Пеликан.

Министр также подчеркнул, что принял решение несколько недель назад и ждал лишь завершения всех судебных процедур, так что отправка Никулина в США накануне пасхальных праздников стала просто совпадением.

«Об отправке Никулина в аэропорт должен был знать минимальный круг лиц»

Почему о доставке Евгения Никулина на борт самолета не был оповещен его адвокат? «Он представитель интересов клиента перед законом, а не его опекун и не то лицо, у кого мы должны спрашивать разрешение перед тем, как предпринять какие-либо действия, на которые имеем право. Так что его не было необходимости ставить в известность. Кроме того, из соображений безопасности было необходимо, что бы об отправке господина Никулина в аэропорт знало как можно меньшее число людей».

Адвокат Никулина Мартин Садилек не согласен, что министр действовал полностью в соответствии с законом: «Я считаю, что решение должно было быть сначала вручено мне, поскольку против вердикта господина министра может быть подан иск в Конституционный суд, и таким образом, он помешал судебному пересмотру решения, что я не считаю стандартными действиями, не все прошло правильно».

Также защитник комментирует, какие шаги может предпринять его клиент, находясь на территории США. «Господин Никулин может подать индивидуальную жалобу в Европейский суд по правам человека по поводу экстрадиции как таковой. И, разумеется, против решения министра юстиции можно подать иск в Конституционный суд».

«В Чехию Никулина уже не вернут»

При этом, однако, Мартин Садилек не верит, что США вернут подозреваемого в Чехию: «Даже если суд констатирует наличие ошибки или нарушение законов, как чешских, так и международных, с моей точки зрения, Соединенные Штаты скажут: "Это – ваша ответственность и ваши ошибочные действия, мы сделали запрос, и вы нам его отдали", и у них нет причин возвращать назад моего клиента».

Ранее Роберт Пеликан указывал на объективно более сильные позиции США, которые первыми потребовали выдачи Никулина на основании серьезных обвигнений. При этом многие связывают окончательную точку в чешском деле «русского хакера» с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Пола Райана, который 27 марта побывал в Праге и выразил надежду на то, что Чехия экстрадирует Евгения Никулина именно в США. Роберт Пеликан при этом настаивает, что его решение было принято задолго до визита американского политика, с которым он даже не встречался.

«Господин Райан ко мне не обращался, так что лоббировать это не мог. Я знаю, что российский посол хотел со мной встретиться по этому делу, но из-за плотности графика я не мог это сделать. Однако не думаю, что эти обстоятельства заслуживают какого-то особого внимания», – сообщил в интервью «Чешскому Радио» министр юстиции.

Посольство России сомневается в непредвзятости Чехии и американском правосудии

Российское диппредставительство, однако, продолжает протестовать против принятого Минюстом решения. На пресс-конференции 4 апреля посол Российской Федерации Александр Змеевский затронул, в том числе, и вопрос экстрадиции российского гражданина в США.

Александр Змеевский суммировал реакцию российских властей на экстрадицию Евгения Никулина, которая была опубликована Департаментом информации МИД России 2 апреля. Осуществленный Чехией шаг, по словам российского дипломата, «вызвал возмущение и разочарование».

«Принимавшие решение о выдаче поставили во главу угла пресловутые союзнические отношения и не учли всех факторов и обстоятельств этого дела. Прискорбно, что не все юридические возможности были использованы, а возведенная в ранг абсолютного приоритета союзническая лояльность взяла верх над правовыми обязательствами. Был проигнорирован официальный запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Никулина в Россию. Остались без внимания наши неоднократные призывы учитывать, что в условиях развернутой в США антироссийской истерии наш гражданин в этой стране не может рассчитывать на беспристрастный и справедливый суд. Это – не голословные утверждения, примеров тому много – достаточно вспомнить Ярошенко и Бута».

«Самолет Минюста США стоял наготове»

Александр Змеевский также обратил внимание на то, что в пражском аэропорту для отправки Никулина уже был подготовлен американский самолет. «Характерно, что за несколько дней до принятия решения в Конституционном суде Чешской Республики в пражском аэропорту уже ождал специальный борт министерства юстиции США. Видимо, западные партнеры были заранее проинформированы о готовящемся решении Конституционного суда и последующем вердикте министра юстиции Чехии», – предполагает Александр Змеевский.

Как заявил посол, ночная отправка Евгения Никулина в США без уведомления об этом адвоката и российской стороны «напоминает операцию спецслужб».

Глава российского диппредставительства также остановился на том, как менялся озвучиваемый срок заключения, грозящий предполагаемому хакеру, – сначала 54 года, потом 16 лет, а когда Никулин находился в чешском СИЗО, то последней озвученной цифрой стало 30 лет заключения.

Лакмусовая бумажка

«Случившееся мы расцениваем как осознанный, политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв сотрудничества с Россий», – повторил посол заявление, сделанное ранее МИД РФ.

Ранее Министерство иностранных дел ЧР сообщило, что негативная реакция России на экстрадицию из Чехии в США Евгения Никулина была вполне ожидаемой и «не стала сюрпризом». Внешнеполитическое ведомство ЧР также напоминает, что вердикт об осуществлении экстрадиции стало суверенным решением Чешской Республики.

«Колебания в вопросе выдачи были не только внешнеполитической, но и внутренней проблемой Чехии. Достаточно посмотреть, кто поддерживал экстрадицию Никулина в Россию, а кто – в США, чтобы понять, что этот спор имеет и идеологический, и внешнеполитический подтекст. Дело Никулина превратилось в символический вопрос о том, куда эта страна относится – к Востоку или Западу», – указывает бывший посол Чехии в США и России Петр Коларж, который считает, что обещанные Россией ответные меры будут носить достаточно локальный характер, поскольку РФ не является для Чехии сверхважным экономическим партнером.

«Это может негативно повлиять на то, как в Москве будут рассматривать возможности Земана влиять на события внутри Чешской Республики, но я бы не переоценивал возможные последствия этого дела», – считает дипломат.