Чехия снова на орбите

Проект Magion

Всего в рамках программы Magion, по словам директора Чешской космической канцелярии, было выпущено пять спутников. Первым из них стал спутник Magion 1 (само название составлено из чешских слов «MAGnetosféra» и «IONosféra), который был выпущен в космос 24 октября 1978 года вместе с советским спутником Interkosmos 18 в рамках программы IMS. И ионосфера, и магнитосфера Земли являются оболочками с очень быстро меняющимися параметрами, так что если бы измерение производил только один спутник, то учёным было бы тяжело зафиксировать пространственные и временные изменения и отличить их друг от друга. Парная работа спутников, которые осуществляли одни и те же измерения в разных точках, гарантировала эффективность результатов.

Миссия проходила без осложнений, так что 14 ноября 1978 года чешский спутник отделился от советского собрата. Зонд имел форму блока размером 30х30х16 см и весил около 15 кг. Поверхность спутника была покрыта солнечными панелями и датчиками.

Magion 1 пробыл в космосе вплоть до 10 сентября 1981 года, после чего сгорел в атмосфере. Через восемь лет в космос отправился новый спутник – Magion 2, на этот раз в компании советского аппарата Interkosmos 24 в рамках программы ACTIVE. Запуск Magion 3 состоялся 18 декабря 1991 года (программа APEX), следующим стал зонд Magion 4 (программа Interball). Миссия Magion 5 оказалась наименее успешной из всех: после старта в конце августа 1996 года спутник отозвался на сигналы с Земли лишь спустя 20 месяцев. Учёные до сих пор не знают точной причины неполадок, наиболее вероятной версией считается повреждение солнечных панелей.

Что же касается Magion 4, то он, хоть и завершил миссию в 1997 году, до сих пор находится в космосе. По мнению Яна Коларжа, эта группа спутников была уникальным проектом во всём мире.

Проект MIMOSA

После целой серии запусков в рамках программы Magion наступило некоторое затишье. Следующий чешский спутник оказался в космосе только в 2003 году, в рамках проекта MIMOSA (от англ. MicroMeasurements Of Satellite Accelerations)

Спутник был изготовлен чешской компанией Space Devices специально для Астрономического института Академии наук Чешской республики. На палубе спутника находился чувствительный прибор для измерения сопротивления атмосферы, давления прямого и отражённого солнечного излучения, теплового излучения Земли и негравитационных ускорений – микроакселерометр MACEK. Подобный прибор уже побывал на борту американской ракеты Atlantis в 1996 году, так что осложнения не предполагались. Однако сразу после старта с космодрома в Плесецке, который состоялся 30 июня 2003 года, выяснилось, что спутник не может выполнить свою исследовательскую задачу: акселерометр оказался заблокированным. Управление аппаратом осуществлялось со станции в местечке Панска Вес (чеш. Pánská Ves) в Северной Чехии. В декабре 2011 года спутник упал в Атлантический океан.

Проект VZLUSat-1

Новым многообещающим проектом чешской космонавтики стал проект VZLUSat-1, который проводится Исследовательским испытательным авиационным институтом в сотрудничестве с рядом фирм и учебных заведений.

Работа над проектом, по словам сотрудника института, космического инженера Владимира Даниэля, была начата около шести лет назад. Аппарат cтал первым т.н. технологическим спутником, разработанным в Чехии. Его задача – служить нуждам промышленности и тестировать новые продукты и технологии коммерческих фирм на орбите Земли.

«После года подготовительных работ мы обратились к ряду фирм и начали работу в рамках первого проекта. Речь шла об экспериментах касательно экранирования космического излучения и разработке радиационных экранов для спутника, - рассказал Даниэль. – Следующий проект и следующий этап экспериментов были посвящены рентгеновскому телескопу (ещё одна важная задача спутника – измерение концентрации кислорода в атмосфере при помощи прибора FIPEX – прим. ред.). Оба проекта подошли к концу в декабре минувшего года (2017 – прим. ред.), так что на данный момент мы просто осуществляем техническое обслуживание спутника. Планировалось, что мы будем располагать финансами ещё на один год исследований, когда спутник будет уже полноценно функционировать в атмосфере. Однако мы запоздали с запуском в связи с неоднократным переносом старта ракеты».

Перенос старта ракеты, как и её выбор, по словам инженера, был обусловлен, в том числе, политическими причинами.

Однако кое-что пошло не плану в хорошем смысле этого слова.

«Никто не ожидал, что спутник продержится в космосе так долго, - смеётся Даниэль. – Первоначально предполагаемый срок был три месяца, была поставлена планка в полгода, и мы её успешно выполнили. Мы даём ему в среднем ещё год, но есть и более оптимистичные точки зрения».

Точный прогноз дать сложно.

«Мы знаем на настоящий момент то, что спутник наш постепенно стареет и умирает. Мы способны лишь наблюдать за теми событиями, которые происходят в космосе, но мы не можем на них никоим образом повлиять. Больше всего спутнику вредит космическое радиация, которая постепенно уничтожает хранилище данных, причём сравнительно быстро», - объясняет инженер.

Маленькие размеры спутника (параметры VZLUSat-1 – 20х10х10 см при весе 2 кг) и кажущийся маленьким объём хранилища данных – всего 4 мегабайта не мешает ему накапливать весьма существенные объёмы информации.

«Четыре мегабайта – это очень много, – говорит инженер Даниэль. – Мы осуществляем контакт со спутником каждые 12 часов и стараемся очень осторожно и быстро скачивать часть данных. Поскольку их очень много, то мы ведём специальную обработку, у фотографий, например, скачиваем только мета-данные, после чего выбираем самые интересные и только после этого скачиваем их в полноценном формате». Контакт со спутником осуществляется со станции в г. Плзень, обработкой полученной информации занимается команда исследователей из Чешского технического университета в Праге.

«Благодаря сбору и статистической обработке данных можно исследовать карты радиационной среды, то есть зависимость измеренной интенсивности излучения от положения спутника, - объясняет один из членов команды исследователей Роберт Филгас. – На таких картах чётко видны пояса радиации вокруг полюсов и так называемая юго-атлантическая аномалия. В этих областях количество заряженных частиц является самым высоким из-за формы магнитного поля Земли. В течение жизни спутника можно наблюдать динамическое развитие радиационной среды в результате геомагнитных бурь или солнечных извержений. Непрерывный мониторинг магнитной оболочки Земли позволяет получить информацию о составе, потоке, спектре и направлении поступления энергетических частиц, включая их изменение во времени и пространстве. В дополнение к научным исследованиям эти данные дают очень ценную информацию о воздействии опасных космических лучей на приборы спутников и условия посадки космических аппаратов».

Спутник VZLUSat-1 был выпущен в космос 23 июня 2017 года утром с индийского космодрома Satish Dhawan Space Centre, находящегося на острове в Бенгальском заливе. Эксперимент с прибором FIPEX является частью международной миссии QB50, которая поддерживается Европейской комиссией в рамках проекта ЕС.