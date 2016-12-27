27-12-2016 15:14 | Лорета Вашкова

Рождественские праздники были омрачены вестью о крушении 25 декабря самолета Ту-154, на борту которого находилось 92 человека, включая 64 члена ансамбля им. Александрова. Коллектив регулярно гастролировал в Чехии, с 2003 г. каждые два года. «Огромной человеческой трагедией» назвали произшедшее чешские политики, ряд известных деятелей культуры.

Как сообщила ČTK пресс-секретарь Карела Готта, «короля чешской поп-музыки», неоднократно выступавшего с хором им. Александрова, до глубины души поразило сообщение о катастрофе российского самолета. Свои глубокие соболезнования родственникам погибших выразила также певица Гелена Вондрачкова, планировавшая в 2017 г. с российским коллективом совместное турне по Словакии.

«Последние события, связанные с «Александровцами», я воспринимаю как огромную человеческую драму и потерю для мира искусства. В чешском обществе сложилось в определенной степени амбивалентное отношение как к самой России, так и к русским ансамблям, однако я лично полагаю, что эта огромная трагедия, случившаяся в Черном море, должна нивелировать эту двойственность. Оставим за скобками определенный исторический фон и контекст, связанный с этим ансамблем до 1990 года и позже. Совершенно очевидным является высокий профессионализм и художественный уровень этого коллектива», – подчеркивает музыкальный редактор радиостанции «Чешского Радио Влтава» Либор Држевиковский.

Это огромная человеческая драма и потеря для мирового искусства

Глава Чешской ассоциации русистов Иржи Клапка связался по телефону с ведущим солистом хора Вадимом Ананьевым, сообщившим, что известных певцов Валерия Гавва и Бориса Дьякова не было на борту разбившегося лайнера. Иржи Клапка предоставил интервью русской редакции Радио Прага, в котором выразил глобокое сожаление в связи с катастрофой 25 декабря и вспомнил не только о первом опыте своего сотрудничества с «Александровцами». Ведущим концертной программы ансамбля им. Александрова, приехавшего в 2003 г. в Прагу, он стал неожиданно для себя. В день концерта Клапке позвонила атташе по культуре российского посольства и предложила выступить в данной роли в Конгресс-центре. С той поры он каждый второй год берет на себя обязанности конферансье во время гастролей ансамбля в Чехии.

Иржи Клапка:

«Выяснилось, что проехал ансамбль Александрова, но никто не обсудил заранее, кто будет ведущим программы и не посоветовал им, какой репертуар они должны представить. Мы договорились о программе – там присутствовали дирижер и хормейстер, господин Коробко и господин Ухов, что все знают, как они поют «Калинку», «Подмосковные вечера» или «Эй, ухнем», но лишь немногие слушали их западный репертуар. Я попросил их показать что-нибудь из этого репертуара, мы обо всем договорились, и я стал ведущим этого первого концерта».

Ни для кого из тех, кто живет в Чехии, не секрет, что гастроли этого ансамбля воспринимались чехами противоречиво. Некоторые даже высказывались в том духе, что те, кто посещает концерты «Александровцев», являются сторонниками аннексии Крыма. Вам приходилось сталкиваться с такого рода реакцией?

«Да, но мне смешно. Мне позвонили с радио и сообщили, что перед спортивной ареной, где был концерт «Александровцев», проходит демонстрация. Я вышел на улицу, увидел, что там стоят восемь человек и спросил: «О чем вы хотите вести репортаж – об этих восьмерых или о десяти тысячах, которые аплодируют стоя?». Или приходил какой-то человек, который спросил, почему поются песни про оружие. А когда я спросил, какое оружие он имеет в виду, он ответил, что Катюши и признался, что не понимает по-русски. И я ему сказал: «Если бы вы понимали по-русски, вы узнали бы, что это песня про девушку Катюшу, которая поет о своем милом. Вот такие противоречия были. Те, кто приходит на концерты, очень довольны. Музыканты и певцы, которые разбираются в этом, оценивают эти выступления. Карел Готт, Эва Урбанова, Гелена Вондрачкова, скрипач Шпорцл – все их оценивают и если есть возможность, то с ними с удовольствием и выступают».

Учителем Александра Александрова был чешский дирижер

Наверное, немногие знают, что учителем Александра Васильевича Александрова был известный чешский дирижер, а также хормейстер Большого театра Олдржих Гавранек…

«Да, в России он работал под именем Ульрих Авранек».

Вы собираетесь издать научную работу, которая также посвящена этой личности?

«Да, да, у меня на столе лежит рукопись (научная работа «Чешские музыканты в России на протяжении более двухсот лет» - прим. ред.). В России работали сотни чешских музыкантов. Первые из них пришли по приглашению Петра Великого. Первый песенник сочинил в 1790 году тоже чех. Первые романсы на слова Пушкина писали также чехи, оперу на слова Екатерины Второй – опять чехи. Например, главный дирижер Мариинского театра Эдуард Направник занимал эту должность на протяжении 50 лет. В Большом театре работал Ваша Сук, его хормейстером был Олдржих Гавранек. Работа будет напечатана в начале мая, чтобы можно было ее представить на концерте в мае».

Тем самым мы можем подтвердить, что майский концерт ансамбля им. Александрова в Праге все-таки состоится?

«Мы очень на это надеемся».

После выступления в Крыму стало ясно, что хор вновь решает пропагандистские задачи

«С 1990-х годов коллектив сохранял свою популярность, однако отношение к нему все же было двойственным. Часть общества питала к ансамблю сентиментальные чувства: вместе с «Александровцами» выступали самые известные чешские певцы, в том числе Гелена Вондрачкова. И со стороны самого хора были предприняты шаги для изменения своего имиджа – подготовка более современных номеров, уход от образа военного хора, стремление, чтобы концерты воспринимались просто как художественный спектакль. Я не отрицаю, что выступление этого огромного хора производит сильное впечатление, однако после аннексии Крыма, после того как «Александровцы» выступали в Крыму именно как военный хор, символизировавший на полуострове российскую государственную мощь, стало бесспорным, что они возвращаются к своим, скажем так, пропагандистским задачам. И их поддержка в чешском обществе вновь начала приобретать политический характер. Конечно, последние события – это человеческая трагедия, но нельзя изменить тот факт, что они летели в Сирию и должны были выступить в очередной раз как представители военной силы и мощи, как военный хор. Поддержка, которую они получали в чешском обществе, сливается с политическими настроениями этого общества, которое ищет свой путь и свое решение внутренних проблем», – считает научный сотрудник пражского Института Т. Г. Масарика, историк Вратислав Доубек.