Чешское образование, говорящее по-английски

Нью-Йоркский университет в Праге – одно из немногих учебных заведений, ведущих преподавание исключительно на английском. Подробнее об этом «Радио Прага» рассказал его ректор Андреас Антонопоулос.

«У нас обучается менее тысячи студентов, точное число зависит от того, как учитывать тех, кто участвует в международных программах. По сравнении с государственными университетами Чехии, наш вуз сравнительно небольшой, но при этом, насколько я знаю, мы являемся самым крупным учебным заведением в стране, ведущим преподавание на английском языке. Что касается того, откуда приезжают наши студенты, то здесь – настоящий мультикультурный рай. У нас учатся молодые люди из 65 стран мира, и при этом нельзя выделить какие-то основные регионы, за исключением, конечно, Чешской Республики. Однако число местных студентов теряется на фоне остального разнообразия и составляет около 30 процентов от общего числа».

Прага – город студентов со всего мира

Поясняя, почему Нью-Йоркский университет в Праге, который в этом году отметил свое двадцатилетие, возник именно здесь, ректор добавляет: «Прага – это удобное, безопасное и, безусловно, одно из лучших мест для учебы. Говоря конкретнее, стоит отметить уровень жизни, международный характер города, широкие возможности для поиска работы после окончания и, безопасность, которая важна как для студентов, так и для их родителей».

Большой популярностью среди студентов сейчас пользуются, в основном, специальности, связанные с бизнесом, но некоторые, такие как Владислав Куликов, выбирают иные направления. «Я студент факультета психологии, учусь здесь уже четвертый год, но еще не решил, буду ли продолжать тут обучение в магистратуре. Из частных университетов в Праге Нью-Йоркский университет – один из лучших вариантов. По мнению многих, преподавание здесь ведется на более высоком уровне. Хотя мне кажется, это не совсем так, потому что гораздо большее внимание уделяется, в основном, факультетам по бизнес-специальностям. Большинство наших преподавателей – чехи, но встречаются среди них и американцы. Некоторые преподаватели из Америки приезжают только летом, чтобы провести несколько семинаров».

Целый поток студентов-медиков проходит обучение на английском языке в Карловом университете. Подробнее об этой программе «Радио Прага» рассказал заместитель декана профессор Давид Седмера. «Граждане других государств, которые владеют чешским языком, конечно, могут обучаться по чешской программе. Однако бывает и, наоборот. Например, сейчас на английском отделении у нас есть трое студентов-чехов, которые оканчивали школу за рубежом или жили там какое-то время с родителями, а потому не могли бы обучаться на чешском из-за своего ограниченного словарного запаса».

Причины, по которым студенты выбирают изучение медицины в Чехии, разняться. Где-то это происходит из-за малого количества учебных заведений и сложности вступительных экзаменов, а где-то благодаря развитой сети программ по выделению стипендий. «На "английском" потоке у нас учатся студенты из 62 государств мира. Из числа стран, которые представляют около 50% наших студентов, на первом месте находится Израиль, за ним следует Великобритания, потом Германия, а на четвертом месте – Индия».

Всего в этом году в Чехию обучаться по этой программе приехало 720 студентов. Первый медицинский факультет Карлова университета, обладает репутацией, признанной во всем мире, напоминает проректор.

Для работы в Чехии врачом придется учить чешский

«Диплом об образовании на английском полностью соответствует чешской системе обучения, но в случае, если эти специалисты захотят практиковать у нас, им необходимо будет предоставить сертификат о владении чешским языком на уровне С1. Когда студенты меня спрашивают, где после окончания они могут работать, я отвечаю: "Где угодно в ЕС, только вам придется выучить язык той страны, в которой вы решите работать"».

Учиться дома на английском гораздо удобнее, отмечают многие чешские студенты, тем не менее, не все из них делают выбор в пользу таких программ. Главным препятствием является то, что такое обучение, за редким исключением, является платным, а обучение на родном языке предоставляется совершенно бесплатно. Поэтому многие выбирают альтернативное решение – писать дипломную работу на английском языке или обучаться по чешской программе с большим количеством предметов, которые преподаются на английском. Студентка Кати Мегрелишвили, которая оказалась в ряду таких студентов и совсем недавно получила титул магистра по экономике, поделилась своим опытом.

«Я училась в Карловом университете на факультете социальных наук (FSV) при финансовом и экономическом институте. Вообще, это была чешская программа, но почти все предметы там преподавались на английском языке, и девяносто процентов студентов составляли чехи. Мне очень нравились наши лекторы, но при этом учиться было очень трудно».

Учитывая, что обучение велось на английском языке, было ли достаточно программ по обмену? «Да, программы у нас были, но на них был очень большой конкурс, который нужно было выиграть, чтобы куда-то поехать».

Широкий набор программ на английском языке предлагает и Высшая школа экономики, однако и там есть возможность выбора языка при написании итоговой работы, вне зависимости от того, как ведется преподавание. Тамар Балиашвили, недавно успешно защитившая магистерскую работу на английском языке, так поясняет свой выбор: «Я выбрала написание дипломной на английском, так как думаю, что это поможет мне при учебе в докторантуре и в моей будущей карьере. Я сама обратилась с таким предложением на факультет. Дело в том, что год или два назад там ужесточились правила. Если студент обучается по чешской программе и при этом хочет писать диплом на английском, он должен опубликовать свою статью в рецензированном иностранном журнале, отвечающем необходимым критериям, или научный руководитель его дипломной работы должен быть иностранцем, который работает в Чехии. Написание диплома у руководителя, проживающего за границей, связано с дополнительными процедурами. Таким образом, по этому пути пойдет не каждый студент. Могу сказать, что политика нашего факультета не поддерживает написание подобных работ».