Чешский художник, россиянка и детская порнография

На сигнал отреагировала полиция, которая уже побывала в «Галерее искусств Карловы Вары», где проходит выставка работ Милана Книжака «Жить иначе». В 60-летней творческой биографии знаменитого художника – занесение в список «врагов государства» и аресты во времена ЧССР, перформансы, участие в арт-движении «Флуксус», посты президента Академии изобразительных искусств и директора Национальной галереи, престижные премии, громкие неоднозначные заявления, конфликты с коллегами. Однако в изготовлении детской порнографии его еще не обвиняли.

«В застекленных витринах этой галереи выставлены произведения этого автора, содержащие крайне безвкусные, аморальные и отталкивающие коллажи, изображающие (помимо прочего) младенцев и детей в неподобающих сексуальных позах», – говорится в заявлении, составленном адвокатом Оксаны Гунгер, переехавшей в Чехию из Новосибирска.

«Мне бы не пришло в голову жаловаться на галерею в Сочи»

По мнению Милана Книжака, некоторые из россиян просто «страдают имперским комплексом». Впрочем, подобные черты он отмечает и у американцев.

– Прежде всего, хочу сказать, что это была посетительница из России, которая говорила только по-русски. Я ее никогда не видел – об этом я знаю со слов директора галереи. Это, конечно, странно – мне бы никогда не пришло в голову, приехав, например, на курорт в Сочи, жаловаться на то, что там экспонируют. В заявлении она указывает на мои иллюстрации к работе «Новая Библия» – эту серию я сделал в 1990 году. На коллажах изображены сцены катастроф, самолеты – в общем, атмосфера войны, и там возникает новая жизнь, символом которой я сделал младенцев – детские игрушки, купленные мною в Германии. Их я поместил в эротические позы, чтобы показать рождение новой жизни, которая продолжается и в хаосе войны,

– так объяснил Милан Книжак в интервью «Чешскому Радио» творческий замысел цикла «Мутанты», который Оксана Гунгер сочла детской порнографией.

«Там ходят дети»

Как известно, одно из определений порнографии звучит как «эротическое вне художественного». За комментариями мы обратились к адвокату Лубомиру Камзде, который подал заявление о нарушении закона от имени гражданки России.

– Что касается заявления в полицию, то оно было подано в связи с проведением выставки, где в витрине, находящейся в публичном пространстве, помещены весьма неоднозначные изображения, которые могут рассматриваться (это, разумеется, решат правоохранительные органы) как демонстрация детской порнографии, поскольку их содержанием являются дети, занимающиеся сексом, в том числе и с животным – с собакой. И мою клиентку, и другое лицо – гражданина Чехии это задело, и они подали заявление о нарушении закона, поскольку там ходят дети, недалеко распложена школа. Моя клиентка не понимает, почему эти изображения хотя бы не помещены внутрь галереи, почему они выставлены на всеобщее обозрение,

– пояснил юрист в интервью «Радио Прага», отметив, что если бы экспонаты находились внутри, это не вызвало бы подобной реакции у его доверительницы, «поскольку она понимает, что такое свобода творчества». По словам адвоката, Оксана Гунгер увидела витрину совершенно случайно, прогуливаясь со своей матерью по Карловым Варам, куда она приехала ненадолго из Праги.

«Покушение на культурную целостность Чехии»

В письме на имя гетмана края Милан Книжак выражает свое категорическое несогласие с поданной жалобой: «Я считаю абсурдным, что гражданка другого государства позволяет себе определять шкалу наших ценностей. Это выглядит особо бесцеремонно, если вспомнить, что сейчас происходит в России… Я считаю беспрецедентную ситуацию, созданную россиянкой, грубым нарушением своей личной свободы, личным оскорблением и покушением на культурную целостность нашего государства». Адвокат Оксаны Гунгер считает такую постановку вопроса «отвлечением внимания о сути проблемы».

«Гражданство не имеет значения»

– Вместо того чтобы выяснять, насколько это изображение переходит границы свободы творчества, со стороны господина Милана Книжака звучит лишь один аргумент – что моя клиентка является иностранкой, и пусть она занимается своими делами и не вмешивается в чешские вопросы. На то, что моя клиентка и ее муж живут в Чехии, полагаю, уже более десяти лет, укоренились здесь, никто не обращает внимания. Также игнорируется тот факт, что выставка не нравится и ряду чешских граждан, а не только «иностранке с российским гражданством». Эта дискуссия перешла на какой-то политический уровень, когда на мою клиентку нападают за то, что она русская, а не за то, что она позволила себе высказать свое мнение о работах, которые вызывают у нее отторжение. И здесь уже встает вопрос – не атакуют ли мою клиентку из-за ее национальной принадлежности, не подвергается ли она дискриминации из-за своего российского гражданства. Вместо конструктивной реакции на критику от господина Книжака она получила лишь один ответ – что «она, будучи русской, не смеет ничего комментировать». Ведь это абсурд!

– считает Лубомир Казда, который также сообщил в ходе беседы, что Оксана Гунгер «очень хорошо владеет чешским языком», на котором он и общается со своей доверительницей.

28-летние «Мутанты»

Визит полиции на основании заявления о нарушении закона стал полным сюрпризом для директора «Галереи искусств Карловы Вары» Яна Самеца – ни с чем подобным здесь раньше не сталкивались.

– Сначала я в это просто не поверил. Госпожа Гунгер сообщила через своего адвоката, что подаст на нас заявление – думаю, чешского она не знает, а наша молодая куратор, находившаяся в галерее, не владеет русским языком. Я, по правде говоря, не знаю, на кого она подала заявление – на галерею, на автора, или на нас обоих. Спустя несколько дней пришла полиция, чтобы, так сказать, расследовать дело прямо на месте, – сообщил «Радио Прага» Ян Самец.

– Какие перспективы у этого дела? Чем грозит подобное заявление в полицию?

– Я надеюсь, что полиция вызовет экспертов в данной области, и они дадут свое заключение. Я полагаю, что эксперты – сексолог или специалист по изобразительному искусству – укажут, что эти работы не являются детской порнографией и не могут использоваться с подобной целью. Я не способен представить, что подобные изображения способны кого-то возбуждать.

Иного мнения придерживается адвокат Лубомир Казда, который считает, что закон был нарушен.

– В законе указано, что изображение и несуществующего ребенка является преступлением, если оно подается таким образом, что может восприниматься как сексуально эксплицитное. Сейчас я говорю очень упрощенно. Согласно Уголовному кодексу, параграф 330/2011, «детской порнографией считается изображение, показывающее ребенка, и преступное деяние может быть совершено и в случае реалистичного изображения несуществующего ребенка».

– Насколько эти изображения вызывают неприятие более широкого круга зрителей?

– Посетители нашей галереи ни о чем таком не говорили. Не знаю, по инициативе ли госпожи Гунгер или кого-то другого, но против нас была начата кампания и составлена петиция, под которой было собрано около двух сотен подписей. Появилась петиция и в нашу защиту – за свободу демонстрации произведений искусства, и под ней поставлено несколько сотен подписей. Я исхожу из того, что эти произведения существуют вот уже 28 лет. За это время они неоднократно экспонировались, как в Чехии – в Праге, в Брно, так и за границей, и никто никогда не называл это детской порнографией, – объясняет директор Ян Самец.

Выставка нон-конформистов, которых преследовали в СССР

– Не прослеживается ли здесь определенные аналогии с ситуацией в России, где давно в порядке вещей подавать заявления в полицию на выставки и художников, а иногда и выражать свое несогласие более радикальными способами?

– Интересно, что следующая выставка, которую мы готовим, посвящена русским нон-конформистам, которые в 1960-е, 70-е, 80-е за свое искусство подвергались преследованиям в СССР, – мы будем выставлять работы из частной коллекции. На примере этой выставке видно, какие проблемы со свободой самовыражения испытывали художники в прошлом веке, тем более если там присутствовал некий эротический подтекст. Мне сложно судить, что сейчас происходит в России, поскольку у меня об этом нет точных сведений. Кстати, мой дед был русским эмигрантом, уехавшим из России в 1918 году…

– заключает Ян Самец, который не может вспомнить другого подобного случая подачи заявления в полицию на художественную выставку в современной истории Чехии.