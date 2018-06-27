Чешский флаг на ЧМ-2018 в России

«Изо всех законов, изданных Хаммурапи, самые главные – пенальти и угловой». Трудно не согласиться с этой максимой, сформулированной поэтом задолго до того как летом 2018 года Петербург погрузится в чемпионат мира по футболу. Сейчас, как и ожидалось, политические конфликты отодвинулись на задний план, и Россия смогла показать свою «витрину» – радушие населения и уровень организации. Хотя чешская национальная сборная не прошла отбор, чешские футбольные болельщики следят за чемпионатом как у себя дома, так и непосредственно на российских стадионах, в том числе в Санкт-Петербурге, который чехи традиционно называют Петроградом. «Радио Прага» удалось связаться с предпринимателем Ваврженецом Печинкой, который побывал 19 июня на матче между Россией и Египтом.
– Что вы можете сказать об атмосфере в Петербурге в дни проведения чемпионата?
– Я приехал в Петербург из Москвы поездом, на «Сапсане», и уже в этом вагоне атмосфера была совершенно фантастической – вместе с нами ехали египетские болельщики, так что я мог начинать болеть еще на вокзале в Москве. Так что и настроение, и впечатления – просто отличные. Некоторые сложности во время матча были вызваны погодой, которая резко менялась, пошел ливень, подул сильный ветер, но атмосфера на стадионе была просто превосходная – мы все этим просто наслаждались, и нам было очень весело.
– Одним из опасений, которые неизбежно – в том числе и в связи с Россией – появляются перед такими мероприятиями, – это вопрос безопасности. Как она обеспечивалась на стадионе в Петербурге?
– Думаю, меры по обеспечению безопасности соответствовали уровню мероприятия. С организационной стороны я не заметил никаких проблем – все было прекрасно организовано.
– Вы давно работаете с Россией и хорошо знаете страну. Как изменился Петербург во время чемпионата по сравнению с обычной жизнью?
– Я езжу в Россию в среднем пятнадцать раз в год, проводя там от трех до пяти дней, так что, полагаю, неплохо знаю страну. Сейчас атмосфера в Петербурге стала более свободной, там стало больше воздуха. Я полагаю, что и штат сил правопорядка подбирался с тем расчетом, чтобы там действовали люди, которые понимают суть этого мероприятия, люди с другим менталитетом.
– На стадионе с вами были другие болельщики из Чехии? Сколько всего чехов, по вашим оценкам, можно обнаружить на трибунах российских стадионов?
– Сложно сказать, поскольку я отправился в Петербург со своими русскими друзьями, так что находился в окружении российских коллег. Однако на стадионе я видел чешских флаг, на котором по-русски было написано «Острава», так что чехи там точно присутствовали, хотя я никого из них не встретил.
– За кого вы болеете на этом чемпионате, куда Чехии пробиться не удалось?
– Я болею за обычных европейских фаворитов – я буду рад, если титул чемпиона останется в Европе, у Англии или Испании, однако не расстроюсь, если Кубок получит Бразилия или другое государство с глубокими футбольными традициями. Что касается России, то, поскольку я тесно связан с этой страной, то в матче с Египтом я от чистого сердца болел за нее и радовался ее успеху. Я желаю России обыграть Испанию – думаю, она заслуживает поднять еще на одну ступень выше, потому что для этого чемпионата сделала действительно очень много.
– Поскольку, как вы сказали, вы тесно связаны с Россией, то, конечно, знаете, что звучали голоса, призывающие перенести ЧМ-2018 из России в другую страну в связи с политической ситуацией, агрессией в отношении Украины, что повлекло за собой западные санкции. Вы не считаете, что Европе следовало бойкотировать этот чемпионат?
– Я лично считаю, что общаться с Россией в форме бойкота – не слишком мудрая позиция, и русским просто иногда требуется несколько больше времени, чтобы прореагировать на происходящее. Это большая страна, это держава, так что она реагирует с опозданием, но если дать русским больше времени, с ними всегда можно договориться.
– Как известно, лишь небольшая часть граждан России путешествует по миру. Приезд такого большого числа иностранцев поможет усилению демократических процессов в стране?
– Вне всякого сомнения, чемпионат стал огромным шоком для местного населения, которое по разным причинам живет в изоляции, не имея возможности ездить за границу. Русские болельщики настроены просто невероятно позитивно, для них это – серьезная встряска, и, думаю, эти настроения принесут российскому обществу большую свободу и в дальнейшем.
– Как вы оцениваете то, что Россия отменила визы на время чемпионата? Не следует ли российским властям сохранить такой порядок и в дальнейшем, чтобы привлечь в страну больше иностранных туристов?
– Это было бы просто фантастикой, однако нам пришлось бы, со своей стороны, предпринять подобные встречные шаги, и я не уверен, что мы к этому готовы. Однако не вызывает сомнения, что подобные препоны создают большие сложности для всех, кто хочет путешествовать и видеть другие страны.
– По вашему мнению, Петербург может заинтересовать иностранных гостей? И чем вы занимаетесь в России?
– Петербург всегда волшебен и великолепен! Возможно, это самый красивый город в Европе. А размах строительства в России нельзя сравнить ни с одной другой европейской страной. Я работаю со своей командой в России с 2009 г., и история, как мы туда попали, совершенно невероятная. Мы занимаемся поставками оборудования для металлообработки.
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