Чешский флаг на ЧМ-2018 в России

– Что вы можете сказать об атмосфере в Петербурге в дни проведения чемпионата?

– Я приехал в Петербург из Москвы поездом, на «Сапсане», и уже в этом вагоне атмосфера была совершенно фантастической – вместе с нами ехали египетские болельщики, так что я мог начинать болеть еще на вокзале в Москве. Так что и настроение, и впечатления – просто отличные. Некоторые сложности во время матча были вызваны погодой, которая резко менялась, пошел ливень, подул сильный ветер, но атмосфера на стадионе была просто превосходная – мы все этим просто наслаждались, и нам было очень весело.

– Одним из опасений, которые неизбежно – в том числе и в связи с Россией – появляются перед такими мероприятиями, – это вопрос безопасности. Как она обеспечивалась на стадионе в Петербурге?

– Думаю, меры по обеспечению безопасности соответствовали уровню мероприятия. С организационной стороны я не заметил никаких проблем – все было прекрасно организовано.

– Вы давно работаете с Россией и хорошо знаете страну. Как изменился Петербург во время чемпионата по сравнению с обычной жизнью?

– Я езжу в Россию в среднем пятнадцать раз в год, проводя там от трех до пяти дней, так что, полагаю, неплохо знаю страну. Сейчас атмосфера в Петербурге стала более свободной, там стало больше воздуха. Я полагаю, что и штат сил правопорядка подбирался с тем расчетом, чтобы там действовали люди, которые понимают суть этого мероприятия, люди с другим менталитетом.

– На стадионе с вами были другие болельщики из Чехии? Сколько всего чехов, по вашим оценкам, можно обнаружить на трибунах российских стадионов?

– Сложно сказать, поскольку я отправился в Петербург со своими русскими друзьями, так что находился в окружении российских коллег. Однако на стадионе я видел чешских флаг, на котором по-русски было написано «Острава», так что чехи там точно присутствовали, хотя я никого из них не встретил.

– За кого вы болеете на этом чемпионате, куда Чехии пробиться не удалось?

– Я болею за обычных европейских фаворитов – я буду рад, если титул чемпиона останется в Европе, у Англии или Испании, однако не расстроюсь, если Кубок получит Бразилия или другое государство с глубокими футбольными традициями. Что касается России, то, поскольку я тесно связан с этой страной, то в матче с Египтом я от чистого сердца болел за нее и радовался ее успеху. Я желаю России обыграть Испанию – думаю, она заслуживает поднять еще на одну ступень выше, потому что для этого чемпионата сделала действительно очень много.

– Поскольку, как вы сказали, вы тесно связаны с Россией, то, конечно, знаете, что звучали голоса, призывающие перенести ЧМ-2018 из России в другую страну в связи с политической ситуацией, агрессией в отношении Украины, что повлекло за собой западные санкции. Вы не считаете, что Европе следовало бойкотировать этот чемпионат?

– Я лично считаю, что общаться с Россией в форме бойкота – не слишком мудрая позиция, и русским просто иногда требуется несколько больше времени, чтобы прореагировать на происходящее. Это большая страна, это держава, так что она реагирует с опозданием, но если дать русским больше времени, с ними всегда можно договориться.

– Как известно, лишь небольшая часть граждан России путешествует по миру. Приезд такого большого числа иностранцев поможет усилению демократических процессов в стране?

– Вне всякого сомнения, чемпионат стал огромным шоком для местного населения, которое по разным причинам живет в изоляции, не имея возможности ездить за границу. Русские болельщики настроены просто невероятно позитивно, для них это – серьезная встряска, и, думаю, эти настроения принесут российскому обществу большую свободу и в дальнейшем.

– Как вы оцениваете то, что Россия отменила визы на время чемпионата? Не следует ли российским властям сохранить такой порядок и в дальнейшем, чтобы привлечь в страну больше иностранных туристов?

– Это было бы просто фантастикой, однако нам пришлось бы, со своей стороны, предпринять подобные встречные шаги, и я не уверен, что мы к этому готовы. Однако не вызывает сомнения, что подобные препоны создают большие сложности для всех, кто хочет путешествовать и видеть другие страны.

– По вашему мнению, Петербург может заинтересовать иностранных гостей? И чем вы занимаетесь в России?

– Петербург всегда волшебен и великолепен! Возможно, это самый красивый город в Европе. А размах строительства в России нельзя сравнить ни с одной другой европейской страной. Я работаю со своей командой в России с 2009 г., и история, как мы туда попали, совершенно невероятная. Мы занимаемся поставками оборудования для металлообработки.