«Чешские» выборы российского президента

Когда можно проголосовать на выборах президента Российской Федерации и сколько на территории Чешской Республики избирательных участков, где они расположены?

«В Чешской Республике в соответствии с действующим российским законодательством были сформированы три избирательных участка: один в Праге, в здании Российского Центра Науки и Культуры по адресу Na Zátorce 14, второй – в г. Брно, в здании Генерального консульства России по адресу ul. Hlinky 142b, и третий, соответственно, в Карловых Варах, также в здании Генерального консульства Российской Федерации по адресу Petra Velikého 18. Голосование пройдет в воскресенье, 18 марта, с восьми часов утра до восьми вечера».

Какие документы должен иметь при себе гражданин РФ, придя к урне?

«Граждане РФ вносятся в список избирателей в день голосования, на основании устного заявления, при предъявлении действующего российского документа, удостоверяющего его личность за пределами РФ, соответственно речь идет о загранпаспорте».

То есть, туристам не нужен открепительный талон с места регистрации в России?

«Нет, я повторюсь, граждане Российской Федерации вносятся в список избирателей в день голосования на основе устного заявления. Безусловно, избиратели, которые придут на избирательный участок с открепительным талоном, они могут этот открепительный талон нам дать, на его основании они тоже будут вноситься в список избирателей, но этот документ не является обязательным».

Каким образом осуществляется защита от многократного голосования по одному паспорту?

«Вы знаете, вот как вы сказали: «многократное голосование по одному паспорту», то это, в соответствии с российским законодательством - уголовно наказуемое преступление. У нас не было прецедентов, подобных случаев, и исходим из того, что их и не будет».

А есть ли возможность каким-то образом пресечь возможность повторного голосования, если вдруг кто-то решит так поступить?

«У нас таких случаев не было, я повторюсь, возможно, отдельные случаи какие-то будут, мне судить сложно, но опять же, речь идет об уголовно наказуемом преступлении. В случае, если у нас возникнут подозрения, что это будет происходить, безусловно, избиратели будут об этом предупреждены».

Какова обычно явка избирателей в Чехии, сколько голосующих вы ожидаете на участках?

«Вы знаете, это сложный вопрос, нам сложно прогнозировать, что будет. В будущее заглянуть, у нас возможности нет. Мы можем говорить о том, как это было на предыдущих выборах. Тогда пришли на все три участка приблизительно около пяти тысяч избирателей. Посмотрим, мы знаем, сколько здесь живет наших граждан, здесь находится значительное число русских туристов, все они могут прийти проголосовать, возможно, явка будет больше. Посмотрим».

Вы сказали, что на прошлых президентских выборах проголосовало в Чехии около пяти тысяч человек, кто из кандидатов тогда набрал наибольшее число голосов по городам: то есть в Праге, в Брно, в Карловых Варах?

«Мне сложно ответить на этот вопрос, честно вам скажу, я этой информацией не владею, в соответствии, опять же, с законодательством, материалы, касающиеся выборов, были в установленном порядке направлены в ЦИК, у нас здесь они не находятся, я лично в организации выборов в 2012 году участия не принимал».

Каким образом организован транспорт для голосующих из разных регионов в Чехии на избирательные участки, как вы сказали, в Прагу, в Брно, в Карловы Вары? Кто его организует, Посольство? Или это частная инициатива?

«Ну, вы знаете, насколько мне известно, мы этим не занимаемся, то есть мы не организуем транспорт, были случаи в прошлом, когда из отдаленных регионов оказывалось содействие нашим гражданам, нашим соотечественникам. В этой избирательной кампании будет организован транспорт, по-моему, до сорока человек, из города Теплице, они относятся к округу Генерального консульства России в Карловых Варах, соответственно, будут, насколько мне известно, организованы два микроавтобуса в Карловы Вары. Организационное содействие нашим гражданам оказывает Генеральное консульство».

Существует ли указание со стороны МИД РФ на повышение явки?

«Вы знаете, вопрос не совсем корректный, мне он не совсем понятен. Я сейчас с Вами общаюсь в качестве представителя участковой избирательной комиссии. Как представитель избирательной комиссии, я вам скажу совершенно откровенно, что мы делаем все для того, чтобы явка была как можно больше. Делаем это совершенно открыто, мы информируем наших избирателей о том, где они могут проголосовать и как они могут это сделать, мы публикуем соответствующие объявления в местной русскоязычной прессе. Мы можем рассматривать как составную часть этой работы и настоящее интервью, у нас выходят объявления в чешской прессе, в газете «Право» вышло объявление в четверг и в пятницу. Безусловно, мы рассчитываем на то, что наши избиратели придут и проголосуют. Но какой-то установки, как вы говорите, из МИД … Этот вопрос, как-то он не совсем корректно звучит».

Каков бывает процент непринятых бюллетеней, в среднем?

«Вы знаете, у меня такой информации нет. Я вам не отвечу, что значит процент непринятых бюллетеней? Всегда бывают ситуации, когда бюллетень заполнен неправильно, но в большинстве случаев речь идет о единичных случаях. Я по опыту могу сказать, что на выборах в 2016 году, я сейчас говорю о выборах депутатов в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации, речь шла о нескольких бюллетенях, которые были испорчены».

Что считается, согласно российскому законодательству, нарушением и недозволенной агитацией на выборах, и на какую территорию эти правила распространяются?

«В соответствии с российским законодательством, в день голосования, если вы об этом спрашиваете, агитация на территории избирательного участка и прилегающей, по-моему, в пятидесятиметровом радиусе территории к избирательному участку, за того или иного кандидата президента, участвующего в выборах, запрещена. Если вам нужны формы агитации, ну, наблюдатели, например, не могут сидеть со значками, потому что они представляют того или иного кандидата, ну и так далее, этих форм может быть множество».

То есть, предполагается, судя, по вашему предыдущему ответу, присутствие на выборах наблюдателей. От каких они партий, кто эти люди? Ожидается ли присутствие контролеров от Алексея Навального?

«Ну, вы знаете, мне ответить очень сложно, это, действительно, не от нас зависит. Мы узнаем при открытии избирательного участка, будут наблюдатели, или не будут. Посмотрим, если появятся, то мы только рады, пожалуйста, у нас выборы проходят открыто, но, соответственно, они (наблюдатели, прим. ред) должны иметь необходимые для выполнения своих функций документы, соответствующее направление, подписанное одним из кандидатов или доверенным лицом, или полномочным лицом политической партии. Что касается, как вы сказали, контролеров от Навального, насколько мне известно, то господин Навальный кандидатом не является».

Ожидаете ли вы снижение явки в связи с объявленной Алексеем Навальным кампании по бойкоту выборов?

«Честно говоря, у меня этой информации нет, что она будет, но у меня нет и информации, какая будет явка. Вы хотите, чтобы я какой-то прогноз составил. Я, честно скажу, а это уже мое личное мнение, не думаю. Но посмотрим, жизнь покажет».