Mолочное скотоводство и аквакультура

– Какие направления чешско-российского сотрудничества, по вашему мнению, являются наиболее перспективными в сфере сельского хозяйства?

– Наиболее перспективными являются молочное скотоводство и аквакультура (разведение и выращивание водных организмов в естественных и искусственных водоёмах), потому что в России наблюдается дефицит молока, а рыба в РФ импортируется из других стран. Поэтому мы сосредоточимся на этих направлениях; Чехии здесь есть что предложить.

Что, в частности, Чехия может в этой области порекомендовать иностранным партнерам?

– В Чехии очень длительная традиция рыбоводства, выращивания рыбы, организации прудового хозяйства, поэтому мы способны передать опыт ухаживания за рыбой, посоветовать, какие породы предпочтительнее для разведения, какие корма использовать.

– Какие конкретно субъекты с российской стороны заинтересованы в передаче чешского опыта развития рыбоводства?

– Мы сейчас сотрудничаем с регионами России. Летом приедут две делегации – из Ростовской области и Башкортостана. Предприниматели и представители властей из этих регионов являются нашими партнерами и хотят посмотреть, как в этом направлении работать.

– Оглянемся назад – как отразилось российское продовольственное эмбарго на чешских поставщиках?

– Продуктовое эмбарго повлияло, прежде всего, на фирмы, которые экспортируют мясную и молочную продукцию, но так как Чехия экспортирует в Россию и другие продукты, которые не подлежат запрету, потери по сравнению с другими европейскими странами оказались не столь большими. Мы по-прежнему вывозим в Россию пиво, хмель, мак, корма, технологии. До введения Россией ответных санкций объем продаж молочной продукции составлял в РФ примерно 250 млн крон.

– Освоили ли чешские фермеры новые рынки сбыта, которые помогли бы им компенсировать потери, возникшие в результате ухода с традиционного для них рынка? Ранее упоминалось о том, что перед введением санкций в 2014 году Россия была наиболее значимым рынком сбыта для Чехии за пределами Европейского Союза.

– Да, эти компании сейчас экспортируют свою продукцию на Ближний Восток, в Ливан, в Саудовскую Аравию, пытаются также вывозить товары в Китай.

«Агрострой Пелгржимов» строит в Воронежской области завод

Некоторые чешские фирмы также сотрудничают с российскими партнерами в рамках программы импортозамещения в российской экономике.

– В 2016 году чешская компания «Агрострой Пелгржимов» начала строительство в Воронежской области завода по производству сельскохозяйственной техники. Начинает сотрудничать с Россией и производитель тракторов Zetor.

– Известно ли, на сколько лет рассчитан этот проект сотрудничества?

– Мне об этом неизвестно.

Как и ранее, в России востребовано чешское пиво, хмель и солод, строительство с участием чешских партнеров пивзаводов и минипивоварен. Чешские компании обладают в этой области большим опытом, как и в сфере переработки растительных культур, напоминает Н. Грушкова.

Технологии производства чешского пива

– Некоторые из наших слушателей интересуются, где и когда на территории России будут открыты новые пивоваренные производства с использованием чешского «ноу-хау» и, возможно, с использованием чешского сырья?

– Что касается пивоварения и хмелеводства, мы также сотрудничаем с регионом Чувашии, где выращивают собственный хмель. Раньше им предоставлял технологии Жатец. Вообще, мне кажется, что чешских пивоваров и чешские технологии пивоварения можно уже найти почти во всех регионах России.

Несмотря на сложные обстоятельства, обусловленные также наличием контрсанкций на ряд экспортируемых в Россию товаров, стороны стремятся сохранить возможности для сотрудничества, подчеркивает советник по аграрным вопросам Посольства Чешской Республики в Российской Федерации:

– Я очень часто посещаю разные выставки и ярмарки в России – в регионах и в Москве, и на всех этих мероприятиях можно видеть европейские компании, представляющие свои продукты. Они хотят сотрудничать с Россией. Санкции существуют, но есть и желание сотрудничать. Европейские, в том числе чешские фирмы, считают российский рынок важным, а российских аграриев интересуют чешские или другие европейские технологии.