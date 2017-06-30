Как вы оцениваете нынешнее чешско-российское сотрудничество и актуальная экономическая ситуация в первой половине 2017 года, когда мы наблюдаем рост торгового оборота между обеими странами?

– Я думаю, что на рост российского импорта и чешского экспорта в Россию не могло не повлиять постепенное улучшение экономической ситуации и укрепление рубля. Что касается Чешской Республики, то за первые четыре месяца текущего года уровень взаимной торговли повысился на 35%. В целом, атмосфера в чешской предпринимательской среде стала более позитивной, после двухлетнего спада снова появился интерес к российскому рынку.

Чешские фирмы не покидали российского рынка

Почему, на ваш взгляд, чешские экспортеры начали иначе воспринимать российский потенциал?

– Я считаю, что восприятие существенно не изменилось, поскольку даже в сложных экономических условиях 2015 и 2016 гг. наши предприниматели не покинули российского рынка. Примером могут послужить новые чешские инвестиции 2016 года - компания «Brisk» в Самарской области и «Brano» в Нижегородской. Что касается 2017 года, стоит отметить компанию «Dřevojas» в Калужской области. Также стартовало строительство завода «Агрострой» в Воронежской области.

Какие, упомянутые вами, инвестиции можно считать наиболее обнадеживающими?

– Очень важно, что все перечисленные мной инвестиции исходили от частных чешских предпринимателей, которые, как я уже сказал, не уходили с российского рынка.

Наоборот, они открыли свои заводы в таких стратегических областях, как автомобильная промышленность или производство автозапчастей. Какие делегации в последнее время осуществляли визиты в Россию для налаживания прямого регионального сотрудничества?

– Мы занимаемся укреплением связей с конкретными регионами. В течение последнего времени в стенах нашего посольства было проведено несколько презентаций. Например, это были презентации Нижегородской, Тюменской и Ростовской областей, а также Республики Татарстан. В каждой подобной презентации принимало участие порядка пятидесяти чешских компаний и представителей предпринимательской среды с российской стороны. Необходимо сказать, что возросла поддержка и со стороны государства. Только за последние месяцы нас посетили сразу два министра: Мариан Юречка, министр сельского хозяйства, и Иржи Гавличек, министр промышленности и торговли. Гавличек прибыл в качестве главы чешской делегации в рамках последнего заседания межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Первое заседание комиссии прошло в конце мая текущего года в Москве в присутствии нашего министра промышленности и торговли и его российского коллеги.

Машиностроение на первом месте

Какие технологии и инновации мы способны предложить?

– Поскольку, как и раньше, машиностроение и транспортные системы занимают почти три четверти (сейчас это 60%) от нашего общего экспорта в Россию, спрос с российской стороны лежит именно в этой сфере. Примером совместного сотрудничества может послужить поставка вагонов метро в Санкт-Петербург и строительство совместного завода по производству станков в Свердловской области.

Совсем недавно в Брюсселе было принято решении о продлении антироссийских санкций еще на полгода. Насколько серьезным барьером это может стать для нынешних планов чешских экспортеров?

– Санкции промышленного сектора подразумевают ограничение поставок оборудования двойного назначения. Частично нам удалось защитить чешский машиностроительный экспорт, главным образом, экспорт машиностроительных станков. Было это еще два-три года назад, когда только обсуждались подробности санкций. Чешская сторона сумела настоять на поправках, прилагаемых к основной формулировке санкций. После ужесточения политики импортозамещения и локализации на российском рынке чешские компании ищут новые возможности сотрудничества.

Какие самые существенные изменения можно наблюдать в сегменте спроса и предложения с чешской и с российской стороны?

– Чешская Республика располагает десятью секторами с конкурентным преимуществом. Как и прежде, на первом месте стоит машиностроение - общественный транспорт, энергетика, оборудования для очистки воды, сельскохозяйственные технологии и др.