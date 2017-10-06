Чешская собака - лучший друг грузинского служебного кинолога

Кокаин, марихуана, героин, амфетамин и еще целый ряд иных синтетических наркотиков текут непрерывным потоком на рынки Европы и Азии. В последние годы эта проблема стала для грузинских таможенников наиболее острой. Именно поэтому грузинская сторона обратилась к чешским кинологам, которые научат коллег дрессировать и разводить служебных собак. В рамках проекта «Повышение потенциала и эффективности Грузинской кинологической службы», осуществляемого при поддержке Чешского агентства по развитию, будет обучено 16 служебных собак. Торжественное открытие проекта состоялось в Тбилиси 23 августа, когда и был подписан Меморандум о сотрудничестве между Чешским агентством по развитию, Грузинской таможенной службой и Главным таможенным управлением Чешской Республики.

«Радио Прага» попросило рассказать о новом проекте главу Отдела наблюдения Главного таможенного управления Чешской Республики Петра Мюллера.

«Наш проект был создан по договоренности с чешским МИД. Они обратились к нам с просьбой помочь грузинской Таможенной службе, или же, Налоговой службе, как они теперь называются. Мы ответили, что с радостью поможем в тренировке собак, а также разработаем для них методику тренировок, обучения. Затем наши инструкторы отправятся в Грузию и будут там работать совместно с местными инструкторами. Мы планируем обучить 16 собак, а затем будем наблюдать, как они работают на границах, в международном аэропорте. Это уже будет в конце проекта».

Кинологический центр Таможенной службы находится в Германицах и действует под патронажем Всемирной таможенной организации. С 2005 года в нем проводятся международные курсы для сотрудников из разных стран, например, из России, из Перу, из Эквадора. В 2017 году прошел курс для таможенников из Израиля, а уже в феврале 2018 года прибудет первая группа инструкторов грузинского проекта. С обучением людей дело более или менее понятно. А вот на каком языке будет проводиться обучение собак?

«Наши инструкторы, которые принимают участие в данном проекте и будут проводить обучение, говорят по-русски. Конечно, курс можно провести и на английском языке, но и для нас будет лучше, если он пройдет на русском. Мы проводим эти курсы уже 10 лет, и никогда не было проблем, чтобы собаки понимали по-чешски или по-русски».

Ожидаете ли вы, что столкнетесь с какими-то сложностями в реализации проекта?

«Проект стартует в феврале следующего года. Тогда первые три инструктора и первые три собаки будут проходить обучение в нашем центре. Затем грузинские инструкторы, которые сдадут у нас экзамены, отправятся в Грузию и будут там тренировать своих коллег. Мы же поедем в Грузию и будем им помогать в этом обучении оставшихся 13 собак и 13 инструкторов. Я думаю, что никаких проблем в Грузии у нас не возникнет».

В Грузию поедут только овчарки

- Какие породы собак отправятся нести службу в Грузии?

«У нас в чешской Таможенной службе много разных пород собак: немецкая овчарка, бельгийская овчарка – это главные породы. Имеются также Джек-рассел-терьер, лабрадор, но Таможенная служба Грузии хочет исключительно овчарок. Именно эти два вида мы и будем обучать в рамках проекта».

- Почему грузины не могут сами тренировать своих собак? Ведь традиции грузинской кинологии как-то связаны с традициями советской кинологии, то есть эта сфера должна существовать.

«Насколько нам известно, и как мы имели возможность сами убедиться, в Советском Союзе служебная кинология была не очень развита, поэтому и опыта у них не много. Например, все кинологи из аэропорта Шереметьево приезжают обучаться к нам. В Грузии в минувшие годы тоже не было служебной кинологии. Они начали сотрудничать в этом направлении с Соединенными Штатами, и те построили им новый центр – маленький, но хороший. Так что получается, центр есть, а нет ни хороших инструкторов, ни хороших собак. Поэтому они и обратились за помощью к Чехии».

- Почему они решили обратиться именно к кинологии? Они считают, что это наиболее эффективная защита от тех проблем, с которыми они сейчас столкнулись? Я имею в виду наркобизнес.

«Мы договорились, что в рамках этого проекта мы будем тренировать собак на обнаружение главных видов наркотиков – кокаина, героина, марихуаны, амфетамина и еще нескольких видов. Проблема Грузии заключается в том, что она стала транзитной страной, через которую проходит много наркотиков. Они также хотят обучать собак на обнаружение денег, поскольку, где нелегальные наркотики, там и нелегальные финансовые средства. Эти деньги вывозятся во вторые страны – в Россию или Западную Европу, и собаки проверяют людей в аэропортах, не находятся ли при нем столь значительные финансовые средства».

Чем пахнет кокаин

- Как ведет себя собака, когда она почувствует присутствие наркотиков или денег?

«В минувшие годы мы проводили тренировки «Активное значение», когда собака кусала или царапала подозреваемого. Теперь же мы обучаем их по новой системе – пассивной. То есть когда собака обнаруживает наркотик или деньги, она в этом месте останавливается или садится и ничего не делает. Это мы называем «Пассивное значение». Так что существуют два вида тренировок, и для нас, конечно, лучше второй».

- Не вырабатывается ли у собак зависимость от наркотиков при такой службе?

«Нам часто задают этот вопрос, и мы всегда смеемся, потому что тренировка не основана на наркотиках, собака ищет игрушку, например, маленький мяч. Если мы тренируем собаку на поиск кокаина, то в первый раз мы не даем никаких наркотиков, а только игрушку. Собака знакомится с этой игрушкой, играет с ней. И во второй раз мы уже к игрушке присоединяем наркотик. Но собака не ищет наркотик, она продолжает искать игрушку, и, одновременно, учится чувствовать запах героина или кокаина. Собаки не получают наркотическое вещество внутрь, потому что оно всегда находится в пакетике, и проблем никогда не возникает. К тому же в качестве вознаграждения они никогда не получают наркотик».

Так что поклонники четвероногих могут не беспокоиться – работа с наркотиками никак не влияет на здоровье собаки, а со временем она просто уходит на заслуженный отдых.

«Наши собаки в Таможенной службе работают от 8 до 10 лет. Если позволяет их состояние здоровья, они могут работать и более 10 лет. Затем они «выходят на пенсию». Обычно кинологи, которые работают с собакой, затем забирают ее к себе».

Чешский кинологический центр стал первым в мире, получившим от Всемирной таможенной организации сертификат, это было в 2005 году. Центр работает уже 20 лет, а у его инструкторов богатейший опыт, поэтому они по праву считаются одними из лучших специалистов в мире. Кинологический центр в Германицах не очень большой, одновременно в нем можно обучать до 30 кинологов. Однако Петр Мюллер считает, что это лучше, нежели ситуация в больших центрах, как, например, в России, где может проходить обучение до 150 кинологов. При таком количестве обучаемых, полагает Петр Мюллер, невозможно уделить каждому специалисту достаточно времени.

Со 2 по 4 октября в Праге впервые прошел Всемирный кинологический форум при поддержке Всемирной таможенной организации, на который съехались участники из 50 стран мира. В рамках форума сотрудники чешской таможенной службы делились опытом и новостями в области служебной кинологии с коллегами из-за рубежа.