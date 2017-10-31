Charita Чешская Республика делает Камбоджу зорче

Королевский орден Сахаметрей – это рыцарский орден, который вручается правительством Королевства Камбоджа с 1948 года в качестве знака дружбы, в особенности иностранным гражданам за выдающиеся заслуги по отношению к королю и камбоджийскому народу. С 1956 года награда вручается в пяти степенях, и 17 сентября 2017 года благотворительная организация Charita Чешская Республика была удостоена ордена третьей степени под названием Тепидин («командир»). О том, за какие заслуги организация была удостоена такой чести, а также о том, чем Charita Чешская Республика занимается в Камбодже, Радио Прага беседовало с программным директором по Филиппинам и Камбодже Вероникой Ножиновой.

Наследие «красных кхмеров»

Важно заметить, что Charita Чешская Республика стала первой чешской неправительственной организацией, которая удостоилась такой чести. Charita действует в Камбодже с 2010 года, и, как рассказала Вероника Ножинова, именно офтальмология является одним из секторов, в которых организация работает. В частности, вот уже три года она поддерживает Офтальмологическую клинику в провинции Такео на юго-востоке страны (Caritas Takeo Eye Hospital). Кстати, вручение высокой награды состоялось в день 20-летия с момента открытия клиники.

«Эта офтальмологическая клиника является одной из двух глазных клиник во всей Камбодже, которая специализируется на глазных заболеваниях и дефектах зрения. Население этого государства – 16 миллионов человек, и, в соответствии со статистическими данными, 4% жителей Камбоджи страдают серьезным глазным заболеванием, например, слепотой, которую вызывает катаракта. В одной лишь провинции Такео проживает порядка 400 тысяч человек, которым необходима помощь специалиста. При этом на всю больницу приходится 64 места и порядка десяти врачей. Однако, что хорошо в этой больнице, там не только принимают пациентов, но мобильная команда врачей ездит непосредственно по деревням, селам и там проводит обследования, занимается просветительской деятельностью в области профилактики глазных заболеваний». Чем же объясняется то, что именно в Камбодже столь велико число людей с дефектами зрения, по сравнению с другими государствами Юго-Восточной Азии, где климатические условия приблизительно аналогичные? И почему эти люди зачастую не хотят лечиться, даже если такая возможность представляется?

«Я думаю, что, пожалуй, самым главным фактором является минимальное просвещение в провинциальных областях, хоть в последнее время ситуация и меняется в лучшую сторону. Множество этих заболеваний вызвано инфекциями, чего с легкостью можно избежать, соблюдая определенные правила гигиены. Или же, например, у детей часто встречается косоглазие. Перехода этого заболевания в серьезный порок можно избежать, если вовремя начать носить очки. Однако здесь мы часто сталкиваемся с нежеланием их носить. Дело в том, что во времена правления «красных кхмеров» и связанного с этим геноцида камбоджийского населения, те, кто носил очки, считались интеллектуалами, а, соответственно, врагами государства. Им грозила или смертная казнь, или пребывание в трудовых лагерях, что также фактически означало смертный приговор. Поэтому очень часто, даже когда у людей появляется возможность лечиться, они отказываются от нее в силу исторических причин, и не хотят лечить своих потомков, настолько глубоко в них укоренилось представление, что это опасно», - рассказывает Вероника Ножинова.

Энтузиазм чешских врачей

Помимо материальной поддержки, которую оказывает клинике в Такео Charita Чешская Республика совместно с Чешским агентством по развитию, Charita организовала проект по отправке в Камбоджу чешских врачей.

«Я очень ценю в этом проекте энтузиазм чешских врачей. Что и говорить, работа в камбоджийской больнице – вовсе не экзотический отпуск. Зачастую трудиться им приходится в походных условиях, располагая лишь базовым материалом, с далеко не всегда квалифицированным персоналом. Некоторые врачи ездили в Камбоджу и по несколько раз. Например, доктор Мартина Латтова из Злина была там трижды на продолжительный срок. Доктор Ян Трахта в скором времени отправится туда за свой счет, чтобы завершить некоторые повторные операции детям, которые, в противном случае, были бы вновь вынуждены платить большие деньги, которых у них, разумеется, нет. Он работает по специальности детская урология, то есть, его пациенты – преимущественно мальчики. Многие из них без операционного вмешательства могли бы остаться бесплодными или неспособными к нормальной сексуальной жизни, что в камбоджийском обществе считается большим социальным клеймом», - продолжает Вероника Ножинова.

Инвалид – полноценный член общества

Помимо сферы здравоохранения, еще одной сферой деятельности Charita Чешская Республика в Камбодже является поддержка социальной защиты, направленная на людей с какой-либо формой инвалидности.

«Начиная с прошлого года, мы организовали там шесть центров социального предпринимательства – прачечных, мастерских по ремонту телефонов и услуг в области компьютерной техники. Там обучаются и затем трудоустраиваются люди с физическими отклонениями. Нужно сказать, что это не только центры, где проводится обучение, но они уже стали предприятиями, которые генерируют прибыль. Идея заключается в том, чтобы в будущем эти центры стали самодостаточными, где прибыль бы покрывала не только само их функционирование, но и обучение новых людей с инвалидностью».

Почему Charita сосредоточилась именно на помощи инвалидам?

«Люди с физическими отклонениями занимают специфическое положение в социальной иерархии в Камбодже, поскольку там, и в особенности в провинциальных регионах, - а Камбоджа на 90% – провинция, - инвалидность воспринимается как наказание за грехи, совершенные в прошлой жизни. Причем так воспринимает людей не только общество, но и они сами, поскольку им с самого детства внушается, что они сами виноваты в том, что несут это бремя. Поэтому наши социальные центры созданы, во-первых, для того, чтобы общество видело, что инвалиды могут быть полноценными его членами, которые способны работать, руководить преуспевающими предприятиями, общаться с людьми, и тогда общество к ним привыкнет. С другой стороны, это позитивно влияет и на самих инвалидов, поскольку работа не только повышает их самооценку, но, одновременно, растет их способность к общению, они становятся способны функционировать в обществе. Именно поэтому были выбраны такие специальности, где инвалиды оказываются на виду, а не спрятаны где-то, где их никто не видит, а они лишь сидят там и производят какую-то продукцию».

В заключение нашей беседы Вероника Ножинова выразила надежду, что высокая правительственная награда, которой удостоилась Charita Чешская Республика, поможет в будущем вести организации свою деятельность в Камбоджи, в особенности в том, что касается профилактики офтальмологических заболеваний. Уже во время церемонии награждения из уст министра здравоохранения Камбоджи прозвучало обещание поддержки сферы офтальмологии в стране. Конкретные формы поддержки пока не обсуждались, но, по словам Вероники Ножиновой, они станут темой грядущих переговоров с соответствующими министерствами и учреждениями.