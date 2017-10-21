Предвыборные прогнозы подтвердились. Движение ANO стало победителем выборов 2017 года.
Итогом парламентских выборов 2017 года в Чехии, после подсчета почти 100% собранных от избирателей бюллетеней, стала победа Движения ANO, возглавляемого миллиардером и экс-министром Андреем Бабишом. Движение ANO набрало 29,78% голосов и может получить в Палате депутатов 78 мандатов.
Социал-демократы, главная партия завершающей свою работу правящей коалиции, закончила выборы лишь с шестым результатом и может рассчитывать только на 15 мандатов, что является серьезным проигрышем.
18% разница между победителем выборов – ANO и Партией гражданских демократов (ODS), занявшей второе место, является самой большой в истории Палаты депутатов Парламента Чешской Республики.
В Палате депутатов будут заседать представители 9 партий, что также является историческим рекордом.
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