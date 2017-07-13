В завершившемся сезоне НХЛ Яромир Ягр в очередной раз подтвердил, что его рано списывать со счетов. Несмотря на значительное снижение результативности, 68-й номер «Пантерз» был одним из ключевых игроков атаки: он набрал 46 баллов с коэффициентом полезности +3, получив за это 5,5 миллионов долларов.

Однако руководство «Флориды» такое положение дел уже не устраивало. Генеральный менеджер клуба Дэйл Тэллон потребовал от Яромира согласия на понижение зарплаты, однако получил отказ. «Ничего личного, просто бизнес», – заявил Тэллон и закрыл вопрос продления контракта с лучшим европейским хоккеистом в истории НХЛ.

Так Ягр оказался на рынке свободных агентов, однако ни один генменеджер до сих пор не рискнул подписать его. О том, что солидных предложений у игрока нет, подтверждает и его агент Петр Свобода. Впрочем, в НХЛ можно найти достаточно клубов, которым Яромир Ягр пришелся бы ко двору.

Вариант первый – «Монреаль»

Различные эксперты в качестве будущей команды нападающего называют «Монреаль Канадиенз». Действительно, Ягр мог бы увеличить его атакующую мощь, компенсировав тем самым потерю россиянина Александра Радулова, перешедшего в «Даллас». Пропустивший большую часть прошлого сезона Алеш Гемски не представляется адекватной заменой.

О том, что Яромир способен компенсировать уход Радулова, говорит его прошлогодняя статистика, которая не слишком отличается от той, что была у россиянина (54 очка против 46). Плюс болельщики «канадцев» получат новый объект для обожания. Да и что может быть логичней, чем выступление главной легенды современной НХЛ в самом раскрученном клубе лиги?

Однако есть несколько причин, по которым этот переход вряд ли состоится. И главная – это посредственные отношения Ягра и генерального менеджера «Монреаля» Марка Бержевена еще со времен их совместных выступлений за «Питтсбург». Такую версию озвучил журналист Ричард Лаббе из газеты Da Presse. Маловероятным считает подписание контракта с Ягром и известный инсайдер TSN Боб Маккензи.

Вариант второй – «Эдмонтон»

«Нефтяники» только что подписали самый большой контракт за время существования НХЛ – капитан команды Коннор Макдэвид получит 100 млн долларов за 8 лет выступлений в столице штата Альберта. Кроме того, «Эдмонтону» предстоит переподписать другого своего лидера – немца Леона Драйзайтля. А потому возможностей развернуться на рынке свободных агентов у канадского клуба немного.

В этих условиях приглашение Ягра для создания второго крепкого звена представляется логичным. К тому же о своей мечте сыграть в одной команде с Яромиром ранее заявлял и Макдэвид… Но согласится ли сам игрок переехать из солнечной Флориды в провинциальный Эдмонтон? Да и условия, которые предложат «нефтяники» вряд ли будут сильно отличаться от флоридских.

Вариант третий – другие клубы НХЛ

Помимо «Монреаля» и «Эдмонтона», нападающий может оказаться и в других клубах. Например, в «Вегасе», где атака выглядит невыразительно, или «Калгари», где Яромир мог бы стать дядькой-наставником для молодых лидеров – Джонни Годро и Шона Монахана. Да и во второе звено «Далласа», где править балом будет Мартин Ганзал, Ягр удачно впишется.

Крайний вариант – «лавины» из Денвера – худший клуб прошлого сезона, где нашлось место даже для главного российского неудачника прошедшего сезона Наиля Якупова. «Эвеланш» испытывают серьезные проблемы с результативностью (в прошлогоднем «Колорадо» Ягр стал бы вторым бомбардиром команды), и возможное приглашение чешского хоккеиста не только не испортит положения дел, но и позволит стабилизировать обстановку в клубе, где публично выясняют отношения лучший игрок и руководство, есть полная неразбериха в составе и неопределенность относительно вектора развития команды.

Вариант четвертый – КХЛ

Еще год назад возвращение Яромира Ягра в Россию представлялось невероятным, но теперь этот вариант всерьез обсуждают журналисты по обе стороны океана. В частности, популярный спортивный сервер iSport.cz сообщил о том, что на Ягра сохраняется спрос в КХЛ.

«Шесть лет назад он уехал из Омска, и эта история, похоже, не закончена. Чешского ветерана в России очень любят, и готовы вновь «засыпать» миллионами», – сообщает источник издания, хорошо знакомый с ситуацией.

Российские СМИ называют несколько клубов, которые могут предложить работу Ягру – это питерский СКА, магнитогорский «Металлург», финский «Йокерит» и китайский «Куньлунь». Причем самым интересным вариантом для продолжения карьеры хоккеиста представляется именно китайский клуб.

Во-первых, у «Куньлуня» все в порядке с финансами. Во-вторых, китайскому хоккею жизненно необходим игрок-афиша, способный сделает «Куньлунь» одним из самых популярных клубов КХЛ. Наконец, главным тренером клуба в следующем сезоне будет канадский специалист Майк Кинэн, который хоть никогда и не тренировал Ягра, но не раз встречался с ним в НХЛ. Нет причин сомневаться, что он быстро найдет общий язык с Яромиром и создаст ему оптимальные условия для работы.

Мнения экспертов

О том, что ждет звезду номер один чешского спорта в ближайшее время, рассказал бывший личный тренер Ягра Мариан Елинек. «На данный момент у Яромира нет вариантов продолжения карьеры – он ожидает телефонного звонка. К тому же скоро он вернется в Европу, так как срок аренды его квартиры во Флориде подходит к концу. Помимо Национальной хоккейной лиги, есть и другие страны, где можно играть в хоккей. Например, в Чехии или России. Но насколько мне известно, он не отказывается от своего намерения продолжить играть в НХЛ», – отметил он.

Своим мнением о будущем Ягра поделился с «Радио Прага» шеф-тренер чешских хоккейных сборных Славомир Ленер: «Я думаю, что Яромир настолько непредсказуем, что предвидеть дальнейшее развитие событий практически невозможно. Полагаю, что он еще способен выступать в НХЛ. Достаточно посмотреть на матчи с его участием, и вы увидите, что он достоин места в лучшей лиге мира. Ягр уникален в том, что умеет подчиниться интересам команды. Это уже не тот хоккеист, который способен подхватить шайбу у борта и в одиночку решить исход матча. В прошедшем сезоне он играл на «пятачке», в следующем году его роль может измениться. Если он когда-нибудь примет решение вернуться в Европу, то с большой долей вероятности он будет выступать за «Кладно». А пока давайте наберемся терпения – определенно Ярда пока не собирается вешать коньки на гвоздь».