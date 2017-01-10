10-01-2017 13:26 | Тимур Кашапов

Российский хоккейный арбитр Вячеслав Буланов, не допущенный к работе в КХЛ, переехал в Чехию, где будет обслуживать матчи Экстралиги до конца сезона 2016/2017. Знаменитый судья в интервью Радио Прага рассказал о том, как состоялся его переход, чем отличается КХЛ от Экстралиги и как его встретили чешские коллеги, руководство местного чемпионата и болельщики.

Как Вы стали судьёй, с чего начинался Ваш карьерный путь?

- Всё достаточно банально, на самом деле. После юниорской команды ЦСКА не получилось пройти дальше. Это было связано с полученной травмой и учёбой в институте. Тогда мне предложили попробовать судейство, и мне это понравилось. Начиналось это всё 27 лет назад, так что сегодня я работаю судьёй дольше, чем играл.

Вы застали ещё доКХЛовские времена. Сталкивались ли Вы с ситуациями, когда на судей оказывали давление?

- В 2000-х такое имело место быть, правда, чаще в низших лигах. Спонсоры клубов пытались воздействовать на некоторых судей, чтобы их клуб выиграл. И угрожали, и взятки давать пытались. В общем, это были непростые времена. И надо иметь внутри себя стержень, быть независимым и ничему не поддаваться. Позже, приобретя опыт, стало, конечно, попроще.

КХЛ и НХЛ на одном уровне

А что изменилось в бытовом, инфраструктурном плане по сравнению с тем, когда не было КХЛ?

- Всё меняется к лучшему. Гостиницы и условия стали более комфортными, улучшилось транспортное оснащение. Раньше грузовая машина выбрасывала багаж в поле и надо было его забирать после рейса. А сегодня даже в маленьких городах всё на довольно хорошем уровне.

Как организуют работу с судьями, обеспечивают ли, привозят на матч?

- КХЛ в этом отношении приблизилась к НХЛ. Нас встречает и привозит клубная машина. В дальнейшем с работниками клуба мы никак не пересекаемся. В НХЛ судьи на такси приезжают на игры. Пока у нас нет такого. Живут судьи отдельно от клубов, никаких совместных обедов и ужинов.

В НХЛ впервые дебютировал россиянин в качестве главного судьи Евгений Ромасько. Поддерживаете ли Вы с ним связь и не хотели бы Вы тоже попробовать себя за океаном?

- Ромасько нечасто выходит на связь, там ему приходится больше работать, и совершать больше перелётов и переездов. Судит он в основном матчи Американской хоккейной лиге, в НХЛ он пока отработал немного. На самом деле всё не столь радужно и с финансами. Но, конечно, это мечта каждого поработать там. Но это зависит в основном от руководства НХЛ, и кроме Ромасько, а также шведа Виннерборга, они пока ни на кого не выходили.

Вы говорите, что КХЛ уже приблизилась к уровню НХЛ, но всё равно многие мечтают именно о заокеанской лиге. Почему?

- Это лучшая лига мира, лучшие игроки, мастерство и скорость. Особенно это заметно, когда судишь олимпийские игры или чемпионаты мира. Разница в мастерстве всё-таки есть, средний уровень игроков на этих турнирах гораздо выше, чем в КХЛ.

Какие воспоминания у вас оставила олимпиада?

- Я был в Турине и в Ванкувере. Очень приятное впечатление осталось особенно от Ванкувера, всё было проведено на высочайшем уровне. Полный стадион, хорошие раздевалки. Игроки энхаэловцы совсем не вели себя, как звёзды, дескать, что мы лучшие в мире, а общались по-приятельски и просто.

Что касается Вашего нынешнего положения. Вас отстранили от работы в КХЛ, я прочитал многие мнения, но понятнее ситуация от этого не стала.

- Мне тоже непонятна. Просто прислали по почте письмо, что контракт со мной подписывать на этот год нецелесообразно. Испытал настоящий шок. Говорят, что это решили «наверху», где наверху, я так и не понял. Может это такой вид реформы, не знаю. В итоге я остался без своего любимого дела. Но благодаря федерации хоккея Чехии, я оказался в чешской Экстралиге.

Я слышал, что Вам не только Чехия предлагала контракт, но и другие европейские страны? Почему выбор пал именно на Чехию?

- Если уезжать, то договариваться с федерациями нужно было в мае, а о непродлении со мной контракта я узнал в июле, и на тот момент все уже набрали судейский пул, сформировали бюджеты. А с Чехией очень удачно получилось. Двое судей покинули Экстралигу (Владимир Шиндлер закончил карьеру, Антонин Йержабек уехал в КХЛ – прим. Радио Прага), и у них образовался дефицит. Мы нашли общие точки соприкосновения.

Лучшая в Европе

Можете ли Вы сказать, что КХЛ – это лучшая лига в Европе?

Да, если рассматривать аспект организации и инфраструктуры. Практические все клубы имеют новые дворцы, в Европе многие клубы всё ещё используют старые арены 80-х гг. постройки. Что касается игры, то шведы ближе всего по уровню к КХЛ. Относительно Чехии я заметил, что здесь первый и третий периоды игры очень похожи по скорости и динамике на Россию, а второй период в Экстралиге играют чуть медленнее. Это моё личное наблюдение. Здесь меня поразило то, как чехи любят хоккей, отрадно, что на матчи ходит много зрителей, больше, чем в России, и болеют активнее, чем в КХЛ.

Судя по первым отзывам, руководители чешского хоккея довольны Вашей работой…

- Я приятно удивлён, что все отзываются так положительно. Вчера, например, перед матчем подъехали линейные судьи, поприветствовали и даже назвали «звездой». А в Брно подходили болельщики, взяли автограф, у них даже были заготовлены мои фотографии. Знаете, это порадовало.

Что такое главный судья КХЛ в Вашем понимании, какова его миссия? Изменилось ли что-то после назначения Алексея Анисимова на эту должность?

- На самом деле очень тяжело об этом судить что называется снаружи. Мне кажется, что вертикаль судейства работает неправильно. В частности, приходит много претензий от клубов, которые приходится рассматривать. У многих такое мнение, что если судья неудачно отработал, то его нужно как минимум оштрафовать. И заведомо идёт негатив и настрой наказать, убрать арбитра. Это неконструктивный подход. Нужно вести диалог с руководителями клубов, так как в последние несколько лет все беды списывают на судейство. Может кому-то это выгодно, так как все свои неудачи можно так оправдать. Но развития никакого не будет. Наоборот судьи будут ещё больше бояться ошибиться. Что касается Анисимова, то говорят, что он часто встаёт на защиту судей. Впрочем, увидим дальше, как будут развиваться события.

Каким Вы видите будущее КХЛ, ведь у многих клубов сейчас серьёзные финансовые проблемы?

- Действительно, у многих команд есть проблемы с финансами и я не знаю, каким образом эти проблемы будут решаться. Очевидно, что, скорее всего, придётся сокращать бюджеты в связи с трудным финансовым положением, прежде всего, в стране. Спорт у нас переживает нелучшие времена, если не сказать, что худшие, особенно в свете нового доклада Макларена по допинге в российском спорте. Пока российские власти говорят, что все эти обвинения бездоказательные, но если мы и дальше будем занимать такую позицию, что вокруг нас заговоры и все хотят запятнать нашу репутацию, то дальше будет только хуже.

И последний вопрос касается одного из самых заметных событий в российском хоккее – вступления китайского клуба в КХЛ. Как Вы считаете экспансия в Поднебесную это верный путь?

- Стратегически – это правильно. Как мне кажется изначально нужно было ситуацию понять и проанализировать. Тысяча человек на матче в Китае это совсем не то, на что рассчитывала Континентальная хоккейная лига. Идея развития в китайском направлении, повторюсь, хорошая, а все остальные вопросы стоит адресовать уже к менеджменту китайского клуба.