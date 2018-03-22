Владимир Вуйтек: «От ярославской катастрофы меня спасло сердце»

Первым крупным турниром 2018 года был молодежный чемпионат мира. Как вы оцениваете выступление сборной Чехии?

Хотелось бы отметить, что еще два-три года назад мы не успевали за лидерами молодежного хоккея, но постепенно мы догоняем канадцев, американцев, шведов и все ближе подбираемся к вершине. Это отрадно, думаю, что мы на правильном пути.

Это результат систематической подготовки или в Чехии подросло более талантливое поколение?

Я думаю, что была проделана огромная работа, хоккей в нашей стране действительно развивается. Однако нельзя останавливаться на достигнутом, например, есть очевидные проблемы в структуре юношеских и молодежных соревнований. По моему мнению, там очень много команд, их число нужно сокращать, чтобы каждая игра была битвой, чтобы хоккеисты выходили на лед, как на войну, боролись за победу. Только так они будут совершенствоваться. Убежден, что именно здесь кроется самая большая проблема чешского хоккея.

Хоккейная теория

Вам хорошо известна и система подготовки молодежи в России, особенно в Ярославле. Чем она отличается от чешской в целом и витковицкой в частности?

Кардинальных отличий я не заметил. Но есть огромная разница между нашими методами и теми, что применяются в передовой части хоккейного света – Канаде, США. Особенно в Канаде существует огромный выбор игроков, ведь практически каждый мальчишка там играет в хоккей. На руку канадцам играют и природные условия: в этой стране много открытых площадок с естественным льдом, и потому каждый, кто хочет играть в хоккей, может это делать. В Чехии же, как и в России, каждый сантиметр ледовой площадки на счету. Сочетание таких факторов, как массовость, доступность и качество подготовки, и позволяет североамериканцам воспитывать больше классных игроков.

Вместе с тем, Швеция, которая с точки зрения наличии свободного льда и населения сопоставима с Чехией, входит в элиту мирового хоккея…

Может быть, у них лучше методика и более продвинутая теоретическая подготовка. Но не забывайте, что и в сборной Швеции были слабые поколения. То же самое касается Финляндии. Еще два-три года назад финны были лидерами, они выиграли молодежный чемпионат, когда в их составе были Себастьян Ахо, Патрик Лайне, Теуво Терявяйнен, а в прошлом году Финляндия боролась за выживание.

Самым слабым звеном в сборных Чехии считаются защитники, число которых в НХЛ сократилось до минимума. С чем это связано?

Пробелы в подготовке. Я знаю, как тренеры твердят защитникам, особенно на молодежном уровне, выброси шайбу, пробрось, избавься от нее. Те же шведы, наоборот, приветствуют проявление инициативы, изобретательности. Молодой игрок ошибется раз, второй, затем тренеры ему объяснят, что к чему, и потом он уже сделает все как нужно. А на взрослом уровне это будет уверенный в своих силах хоккеист. Мы же продолжаем бросать шайбу вдоль бортов.

Вашим последним местом работы была сборная Словакия. Вы только что сказали, что чешский хоккей на подъеме, а словацкий?

Я уже не столь осведомлен о том, что там происходит, ведь прошло уже почти три года после моей отставки. К тому же в Словакии за это время многое поменялось: структура соревнований, руководство, правила функционирования турниров. Полагаю, что настоящей бедой словацкого хоккея является дефицит финансирования, особенно в сравнении с самыми благополучными в этом отношении странами. В результате каждый словацкий хоккеист неплохого уровня стремится уехать в чешский чемпионат, кто помастеровитее – уезжает в Европу, в том числе в Россию. В российских клубах КХЛ сейчас играет всего два словака – вратарь Юлиус Гудачек из «Северстали» и защитник Михал Чайковски из «Автомобилиста», а в НХЛ словацких игроков можно сосчитать на пальцах одной руки. Это говорит о том, что дела у наших соседей обстоят не лучшим образом.

Российский след в карьере

В своих многочисленных интервью вы признавались, что самым ярким и запоминающимся этапом вашей карьеры была работа в России – сначала Суперлиге, а затем в КХЛ…

Это правда, особенно это касается «Локомотива», с которым связаны одни из самых счастливых и самых горьких воспоминаний. Первые два моих сезона в Ярославле были просто великолепные. Я там познакомился с прекрасными людьми, у нас был отличный коллектив, новый комфортабельный стадион, потрясающие болельщики, которые до отказу заполняли арену. А самое главное – был результат. Да, это были замечательные два года.

Там же, в Ярославле, вы завершили свою клубную карьеру.

Я работал в «Локо» за полгода до катастрофы. У нас была очень интересная команда, мы завоевали «бронзу». К сожалению, все закончилось той трагедией, которая повергла в шок российское и мировое сообщество. Это событие, безусловно, самый страшный и печальный момент российского этапа моей спортивной карьеры.

Почему после завершения сезона вы не остались в клубе? Что спасло вас от авиакатастрофы?

Мое сердце. По окончании плей-офф мне пришлось лечь в больницу на операцию. Еще по ходу сезона я знал, что меня ожидает, и мы обсудили все с президентом клуба Юрием Яковлевым. Мы пришли к заключению, что я буду лечиться, а после выздоровления поговорим о будущем. Операция состоялась в июне, а к тому моменту «Локомотив» уже определился с новым тренерским штабом.

Как в целом вы оцениваете работу в России? Долго ли вы привыкали к российским реалиям?

Тяжело было только в самом начале, прежде всего, с психологической точки зрения, но в клубе создали для меня идеальные условия: мне выделили водителя, предоставили отличную квартиру, мы летали на самых лучших самолетах, имевшихся тогда в России, жили в лучших гостиницах. Мне не на что было жаловаться, я был там счастлив. Разве что жене было сложно делать покупки, так как супермаркетов в начале 2000-х гг. в Ярославле еще не было. Но это единственное, что доставляло нам неудобство, хотя вскоре в городе появились и супермаркеты.

КХЛ: от рассвета до заката

Как вы считаете, сделала ли КХЛ шаг вперед по сравнению с тем временем, когда вы тренировали «Локомотив»?

Нет, думаю, что лига сделала шаг назад. В бытность мою тренером в чемпионате России играло 16 команд, конкуренция была выше. Из-за расширения числа участников турнира уровень хоккея снизился, так как в России нет такого количества мастеровитых игроков для 27 клубов. Уже несколько сезонов аутсайдеры все те же – Минск, Рига, ранее Загреб, Новокузнецк, которые не могут на равных соперничать с лидерами, их хоккеисты не развиваются, как и сами клубы. Единственные две команды, включение которых казалось оправданным, были пражский «Лев», который уже давно исчез, и финский «Йокерит». Все остальные новички сталкивались с проблемами организационного, финансового и игрового характера, что негативным образом до сих пор сказывается и на лиге.

Тренерская карьера Владимира Вуйтека:

1982-1985 – «Карвина»

1985-1987 – «Витковице»

1987-1988 – «Карвина»

1988-1994 – «Витковице»

1994-1996 – «Злин»

1996-2000 – «Витковице»

2000-2001 – «Тршинец»

2001-2003 – «Локомотив» Ярославль

2003-2004 – «Ак Барс» Казань

2004-2007 – « Витковице»

2007-2009 – «Динамо» Москва

2010-2011 – «Локомотив» Ярославль

2011-2015 – сборная Словакии

2015-2016 – сборная Чехии

Тем не менее, многие чешские хоккеисты продолжают стремиться играть в КХЛ.

Конечно, потому что ни один игрок в чешской Экстралиге и близко не получит такие деньги, как в том же братиславском «Словане». Другое дело, будут ли они ему выплачены… С этим связано и то, что репутация Континентальной хоккейной лиги в Чехии ухудшается. Раньше все верили тому, что закреплено на бумаге, первые несколько лет не заставляли в этом сомневаться, так как финансовые «дыры» затыкали или руководство лиги, или «Газпром». Но в последние три-четыре сезона все изменилось.

Единственным чешским участником Континентальной хоккейной лиги был пражский «Лев». Сыграл он положительную или отрицательную роль в развитии хоккея в стране?

«Лев» существовал в условиях высочайшей конкуренции. В Праге он был третьим клубом, однако ему удалось завоевать свое место под солнцем и в сердцах болельщиков. После Рождества на игры «Льва» собирался полный стадион. Но проблема клуба заключалась в том, что его финансировала не Прага, а Москва. Это был российский проект, и однажды там просто потеряли интерес к команде. Ни один чешский клуб не способен выступать в этой лиге.

В Экстралиге началась самая «горячая» пора – плей-офф. Однако на первый план выходит то, что чешская лига с каждым годом стареет. С чем вы это связываете? Это неспособность молодых конкурировать с опытными игроками или следствие массового исхода хоккеистов за границу?

И то, и то. Молодежь действительно уезжает в другие лиги – НХЛ, КХЛ, а опытные игроки, которые раньше заканчивали карьеру в 34-35 лет, сумели продлить свою спортивную жизнь. Ярослав Беднарж, Мартин Эрат и другие возрастные хоккеисты доказывают, что способны выступать на этом уровне. К тому же они передают бесценный опыт более молодым партнерам по команде. Думаю, что их присутствие идет только на пользу чемпионату и является одной из причин подъема чешского хоккея.