Тур де Франс-2018: жемчужина велосезона

«Тур де Франс» проводится с 1903 года и появился благодаря одному из соучредителей и редакторов газеты L’Auto (нынешний L'Équipe) Анри Дегрнажем. Идею предложил журналист этой газеты Жео Лефевр. Гонка предполагалась как рекламный проект и должна была соперничать с популярными в то время гонками Бордо – Париж и Париж – Брест – Париж. Первая гонка прошла с 1 по 19 июля 1903 года, участники преодолели 6 этапов протяженностью 2428 км, а победителем стал француз Морис Гарен.

Сегодня гонки «Большой петли» – такой же символ Франции, как Эйфелева башня. Это не только самая известная и статусная велогонка мира, не только часть спортивного бизнеса, но и легенда. Она проводится ежегодно, как правило, в июле и длится около трех недель. За всю историю соревнований гонки отменялись только в годы Мировых войн.

Рекордсменами по количеству побед являются французы Жак Анкетиль и Бернар Ино, бельгиец Эдди Меркс и испанец Мигель Индурайн. Они выигрывали Тур по 5 раз. В первом интервью после очередной победы непобедимого Меркса спросили, какими качествами надо обладать, чтобы выиграть «Тур де Франс». И Эдди Меркс ответил: «Тут побеждает тот, кто умеет переносить страдания дольше других».

Отметим, что в период с 1999 по 2005 годы семь раз подряд Тур выигрывал Лэнс Армстронг. Но в 2012 году американец был лишен всех своих побед из-за систематического применения допинга.



Маршрут-2018

105-й «Тур де Франс» стартовала 7 июля. Общая протяженность гонки от острова Нуармутье с заездом в Испанию и до финиша в столице Франции составит 3351 км. Маршрут проложен по ходу часовой стрелки через Юру, регион Овернь-Рона-Альпы и Массив Централь в Пиренеях. Он включил в себя не только знаменитые горные вершины Франции, но и брусчатку, две гонки с раздельным стартом и два авиатрансфера перед днями отдыха.

Grand Depart состоялся в департаменте Вандея региона Пеи-де-ла-Луар на острове Нуармутье-ан-л'Иль и проследовал вдоль вандейского побережья до Фонтене-ле-Конт. Первая неделя по продуваемым равнинам запада и севера Франции завершилась знаменитой брусчаткой Рубэ, прозванной «Северным адом».

Вторая неделя – горная, с покорением Альп д’Юэз и транзитом в сторону Пиренеев. Культовых подъемов в маршруте предостаточно – это и Гран Борнан, и Ла-Росьер-Монвалезан, Маделен, Круа де Фер и др. На третьей неделе гонщиков ожидают пиренейские вершины и индивидуальная «разделка» на 20-м этапе длиной 31 км между Сан-Пе-сюр-Нивель и Эспелет. По традиции финиширует французский гран-тур в Париже на Елисейских Полях.

Команды-участники стартуют в составе 8 спортсменов, таким образом, количество гонщиков в пелотоне составляет 176 человек, среди которых собрались сильнейшие генеральщики, спринтеры и однодневщики Мирового Тура. Нововведение «Тур де Франс-2018» – временные бонусы. Они должны мотивировать гонщиков на атаки и разыгрываются в конце этапов.

Чешский след

Во французском гран-туре за всю историю участвовали 13 чешских велосипедистов. Рекордсменами по количеству стартов являются Роман Кройцигер, Павел Падрнос и Ян Сворада. Падрнос – знаменитый участник непобедимой команды Discovery, лидером которой был Лэнс Армстронг. Сворада, который выступал за бельгийскую команду Lampre, трижды побеждал на этапах «Большой петли», в том числе на последнем парижском этапе в 2001 году.

Но наибольших успехов добился Роман Кройцигер, два раза попадавший в десятку в общем зачете гонки. Во многом именно благодаря ему популярность велоспорта в целом и «Тур де Франс» в частности достигла в Чехии своего пика. «Он, как и Сворада, а также Леопольд Кениг сумели привлечь внимание чешской общественности к этому виду спорта. Но нельзя забывать и о таких факторах, как особая атмосфера, которая царит в городах и весях Франции в эти дни, и великолепная картинка с самых известных, живописных и отдаленных уголков этой страны», - поясняет спортивный журналист Давид Мрзена.

Впрочем, нынешний «Тур де Франс» пройдет без чешского участия. Почему это произошло? В интервью «Радио Прага» ответил Станислав Козубек, комментатор и глава секретариата Чешского союза велосипедистов.

С положением дел в чешском велоспорте это не имеет ничего общего. Мне кажется, что всему виной банальное невезение, которое преследует наших профессиональных велогонщиков. Прежде всего, это касается Леопольда Кенига, который лечится уже год. Никто точно не знает, с каким проблемами он столкнулся и продолжит ли он карьеру. Тяжелую травму получил и Петр Вакоч, которого сбил грузовик на сборах национальной команды. Вместе с тем, трио чешских элитных велогонщиков проехали «Джиро д’Италия» (как правило, большинство участников первой из трех главных гонок сезона «Большую петлю» пропускает) и выступили там довольно успешно. Роман Кройцигер на отлично выполнил свои обязанности «доместика» перед Саймоном Йейтсом, Зденек Штыбар сделал акцент на итальянскую гонку, чтобы выиграть этап и войти в число избранных велогонщиков, одержавших победу на одном из этапов каждого гран-тура. Наконец, Ян Хирт только делает первые шаги в своей профессиональной карьере. Он выступает за сильную команду «Астана», которая хотела проверить его в деле в итальянских горах. Уверен, что в ближайшие годы Хирт не раз выйдет на старт французского тура, но пока он еще не готов.

А что ожидать рядовым болельщикам от 105-й «Большой петли»?

«Тур де Франс» – это главное событие в мировом велоспорте. Как всегда, болельщиков ожидает увлекательное путешествие по дорогам Франции, подвиги его участников и множество непредсказуемых событий, падений, технических проблем. С первого до последнего километра трассы «Большой петли» будет вестись упорная борьба, которая потребует от каждого участника настоящих подвигов. Главная особенность «Тур де Франс», которая по сложности маршрута уступает «Джиро» и «Вуэльте» – присутствие в пелотоне всех сильнейших велогонщиков, готовившихся к Туру на протяжении длительного времени. Даже «равнинные» этапы заставят участников выкладываться на все сто процентов. Уверен, что и нынешний «Тур де Франс» подарит нам великолепное зрелище.

Темой номер один накануне старта гонки было возможное отстранение от участия британца Криса Фрума, четырехкратного победителя, из-за подозрений в употреблении допинга…

За этой историей без преувеличения следил весь велосипедный мир. Британец, напомню, сдал положительный допинг тест на «Вуэльте» прошлого года, ставшей для него победной. В допинг пробе была вдвое превышена максимально допустимая концентрация сальбутамола. В итоге Международный союз велосипедистов оправдал Фрума, так как гонщик с детства использовал препарат по терапевтическому исключению из-за астмы. Несмотря на угрозы не допустить Криса Фрума к гонке, французские организаторы предоставили ему право принять в ней участие. Нам не остается ничего, кроме как принять это как факт.

Кому, в отсутствие чешских участников, могут сопереживать поклонники велоспорта в ЧР?

Словакия – самая близкая для нас страна, поэтому многие чешские болельщики будут поддерживать Петера Сагана. Саган – неоднократный чемпион Словакии, единственный велогонщик в истории, ставший мировым чемпионом три раза подряд, он считается одним из самых талантливых велогонщиков современности и, пожалуй, самой яркой «звездой» Мирового Тура. Если же у кого-то Петер Саган не вызывает симпатий, то в пелотоне присутствует целый ряд замечательных спортсменов, и разбирающиеся в велоспорте болельщики обязательно найдут своего фаворита.

Организаторы и на этот раз представили интересный маршрут, и каждый день будет интересен по-своему. А есть ли этапы, которые нельзя пропустить?

Я бы выделил три. Во-первых, третий этап в окрестностях Шоле, который представляет собой командную гонку на время. Мало что может сравнится с удовольствием наблюдать за гонщиками, вместе несущимися вперед на полной скорости. Как говорят профессионалы, выиграть «Тур де Франс» в «разделке» невозможно, а проиграть очень легко. Отдельного упоминания заслуживают и 19-й этап из Лурд в Ларенс протяженностью 200 км, на котором гонщики поедут по легендарным перевалам Пиренеев, начиная с одного из самых трудных – Коль дю Турмале, а также самый короткий 17-й этап с финишем на Сен-Лари Сулан, который составляет всего 65 км. Он пройдет через перевал Порте, и практически на протяжении всей дистанции велосипедистам придется подниматься в гору. Скорее всего, он станет самым зрелищным и «сочным» этапом «Тур де Франс-2018», его кульминацией, а намечен он на 25 июля.