Спортивный календарь 2018

XXIII Зимние Олимпийские игры

Дата: 9 февраля – 25 февраля

Место: Пхенчхан

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Южная Корея стала второй азиатской страной после Японии, которая получила право принять зимнюю Олимпиаду.

Соревнования состоятся в 15 видах спорта и 102 дисциплинах, в которых примут участие спортсмены из 84 стран. Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу Игр-2018 шесть новых дисциплин: биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте. Исключены были две дисциплины – мужской и женский параллельный слалом в сноуборде.

Нынешняя олимпиада пройдет без российской сборной. 5 декабря МОК принял решение об ее отстранении. Вместе с тем, спортсмены из РФ, которые не фигурировали в допинговом скандале, примут участие в ОИ под нейтральным флагом в статусе «Олимпийский атлет из России». Состав чешской сборной станет известен во второй половине января. Чешский олимпийский комитет представит список участников на специальной пресс-конференции, которая состоится в Праге. При этом пока неизвестно, смогут ли поехать в Южную Корею главные чешские звезды – биатлонистка Габриэла Коукалова и конькобежка Мартина Сабликова.

Отметим также, что в хоккейном турнире в Пхенчхане не сыграют хоккеисты из НХЛ. 3 апреля 2017 года руководство лучшей лиги мира объявило, что окончательно отказывается от участия ее игроков в Олимпиаде. За океаном это объяснили финансовыми соображениями, недовольством клубов и их обеспокоенностью по поводу возможных травм игроков и сжатого графика, возникающего в случае перерыва.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой

Дата: 4-20 мая

Место: Дания

В связи с тем, что хоккеисты НХЛ не приедут в Корею, статус главного старта сезона в этом виде спорта автоматически перешел к чемпионату мира, который в 2018 году впервые пройдет в Дании – в Копенгагене и Хернинге. Эта скандинавская страна станет местом столкновения амбиций нескольких прославленных хоккейных коллективов из Европы и Северной Америки.

В группу А вошли команды России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Белоруссии, Франции, Австрии. В группу В были включены сборные Финляндии, Канады, Германии, Норвегии, Соединенных Штатов Америки, Дании, Латвии, Южной Кореи.

Основными фаворитами традиционно являются канадцы, россияне и шведы. Конкуренцию им попытаются составить финны, американцы и, конечно, сборная Чехии. Руководство Чешского союза хоккея с шайбой рассчитывает на то, что команда вернется из Дании с медалями. В настоящее время билеты на хоккейный чемпионат пока не поступили в продажу. Соответствующую информацию организаторы обещали сообщить в феврале-марте.

Чемпионат мира по футболу

Дата: 14 июня – 15 июля

Место: Россия

Летом в России состоится 21-й чемпионат мира по футболу. Таким образом, первый раз в истории ЧМ пройдет в Восточной Европе и побывает одновременно на территории двух частей света – как Европы, так и Азии. Проведение турнира запланировано на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Калининграде, Волгограде, Ростове, Нижнем Новгороде и Саранске.

В чемпионате примут участие 32 команды, включая Исландию и Панаму, которые ранее не играли в финальной стадии чемпионатов мира. Матч открытия, как и финал, примут столичные «Лужники». В первой игре турнира российская сборная сыграет с Саудовской Аравией. Победитель турнира станет известен 15 июля. Главный фаворит – Германия. Об этом свидетельствуют коэффициенты крупных европейских букмекерских контор. Далее идут Франция, Испания и Аргентина. Россия в списке претендентов на победу в чемпионате мира одиннадцатая и имеет хорошие шансы на выход из группы.

К сожалению, помимо сборной Чехии, на ЧМ-2018 не отобрались и чешские судьи. Знаменитый рефери Павел Краловец, который обслуживал матчи Чемпионата Европы 2016 года, не вошел в итоговый список FIFA.

Чемпионат Европы по летним видам спорта

Дата проведения: 2 – 12 августа

Место проведения: Германия/Шотландия

В 2018 году впервые в истории состоится объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта. Столица Германии примет соревнования по легкой атлетике, а один из крупнейших городов Шотландии – по водным видам, велоспорту, гребле, спортивной гимнастике, триатлону и гольфу. Каждый чемпионат Европы будет организован отдельной федерацией и городской администрацией, принимающей старты.

Ожидается, что подобные объединенные состязания теперь будут проходить раз в четыре года. Организаторы надеются, что новый формат повысит популярность этих видов спорта и привлечет внимание болельщиков по всему миру.

Среди чешских спортсменов, наибольшие шансы на успех имеют пятикратный чемпион мира, гребец Ондржей Сынек, атлеты Павел Маслак, Витезслав Веселы и велосипедист Ярослав Кулгавы. Всего в рамках объединенного чемпионата Европы будут разыграны 184 комплекта наград, а общее количество участников соревнований превысит 4,5 тыс.