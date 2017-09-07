Разбор полетов: 5 причин, почему сборная Чехии не сыграет на чемпионате мира

Сборная Чехия по футболу проиграла Северной Ирландии решающий матч в борьбе за путевку на мировое первенство, которое состоится в России в 2018 году. Но поражение подопечных Карела Яролима в Белфасте – лишь верхушка айсберга. Очередной провал «народной команды» имеет гораздо более глубокие причины, не такие очевидные и логичные, как нереализованный план на игру. Настало время понять, кто виноват, перед тем как определить, что же делать дальше.
Матч с Северной Ирландией стал лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала нынешнее состояние футбольной мысли в сборной. Никто не сомневается, что игроки с орлом на груди, проигравшие в Белфасте, и по составу, и по потенциалу на самом деле сильнее соперника. Так в чем же дело?
Один из самых очевидных выводов – нерешительность тренерского штаба. По сравнению с матчем с Германией, в противостоянии с Северной Ирландией Карел Яролим не поменял тактики с 5 защитниками, внеся лишь косметические изменения (Ладислав Крейчи вместо Яна Копица).
Таким образом с самого начала был нанесен удар по конструктивности в угоду мифической надежности. Зацементировать центр поля все равно не удалось, а созидательный потенциал средней линии ощутимо снизился. После двух пропущенных голов Яролим также не поменял тактический рисунок команды: длинные навесы на быстрых нападающих с подключением крайних защитников, который не создал никаких проблем противнику.
Накануне квалификации в обойме Карела Яролима имелось несколько форвардов, подающих большие надежды. Достаточно упомянуть Якуба Янкто из «Удинезе», за которым охотится «Милан», и Патрика Шика – самое дорогое приобретение «Ромы» в истории. Плюс лучший нападающий чемпионата Чехии Милан Шкода, Михаэл Крменчик, лидер «Пльзени», Ян Климент из «Брондбю».
Но воспользоваться атакующим потенциалом главный тренер не смог. Вместо того, чтобы сделать на кого-то ставку, Яролим постоянно менял состав нападающих, что крайне губительно сказалось на результативности: за восемь матчей сборная Чехии забила 10 голов, шесть из которых Сан Марино, причем форварды отметились лишь трижды.
На чешскую команду на протяжении всего отборочного турнира давил слишком большой груз ответственности. Было видно, что игроки боятся совершить ошибку, и этот страх не давал им реализовать свои умения, а также иногда пойти на риск или сменить неожиданно тактику. Задача стояла одна – не ошибиться. Особенно это было заметно во встречах, когда чехам нужно было отыгрываться.
О нестабильном психологическом состоянии и неуверенности в собственных силах футболистов сборной говорит и разрушение командной игры после пропущенного гола. То, насколько огромной оказалась психологическая «пропасть» между чехами и теми же северными ирландцами, продемонстрировали матчи, в которых нельзя было проигрывать. Встречи против Азербайджана и Норвегии «народная команда» провалила, не сумев переиграть сверхмотивированного соперника.
Еще одной причиной провала, которую называли многие специалисты и простые любители футбола, стало отсутствие в составе звезды мирового уровня («последние из могикан» Петр Чех и Томаш Росицки завершили карьеру в сборной). Это отмечалось задолго до старта квалификации, когда все наперебой говорили, что у Чехии нет звезд, но вроде есть команда.
Удалось ли создать команду? Об этом можно спорить бесконечно. Но тот факт, что тренерский штаб в восьми матчах выставлял разный состав, говорит о том, что коллектива, объединенного одной целью, сформировать не удалось.
В отличие от Германии, Франции, Испании, Голландии, Бельгии и других футбольных грандов, Чехии не удается наладить систему воспитания молодого поколения. Исход нынешней кампании лишний раз указывает на то, что дела в чешском футболе (да и в чешском спорте в целом) идут не лучшим образом.
Отсутствие достаточного количества сильных игроков специалисты связывают с тем, что в стране нет единой системы подготовки квалифицированных футболистов: игроки не получают достаточно знаний и навыков в спортивных школах, конкуренция в которых оставляет желать лучшего. А молодые таланты, которые появляются время от времени – это не результат целенаправленной работы, а стечение обстоятельств (пример Патрика Шика лишнее тому подтверждение). В этой связи надеяться на скорейшее улучшение ситуации не приходится, и ЧМ-2018 с большой долей вероятности будет не последним турниром, который пропустит «народная команда».