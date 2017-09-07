Разбор полетов: 5 причин, почему сборная Чехии не сыграет на чемпионате мира

Причина №1 – робкая тактика

Матч с Северной Ирландией стал лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала нынешнее состояние футбольной мысли в сборной. Никто не сомневается, что игроки с орлом на груди, проигравшие в Белфасте, и по составу, и по потенциалу на самом деле сильнее соперника. Так в чем же дело?

Один из самых очевидных выводов – нерешительность тренерского штаба. По сравнению с матчем с Германией, в противостоянии с Северной Ирландией Карел Яролим не поменял тактики с 5 защитниками, внеся лишь косметические изменения (Ладислав Крейчи вместо Яна Копица).

Таким образом с самого начала был нанесен удар по конструктивности в угоду мифической надежности. Зацементировать центр поля все равно не удалось, а созидательный потенциал средней линии ощутимо снизился. После двух пропущенных голов Яролим также не поменял тактический рисунок команды: длинные навесы на быстрых нападающих с подключением крайних защитников, который не создал никаких проблем противнику.

Причина №2 – чехарда с нападающими

Накануне квалификации в обойме Карела Яролима имелось несколько форвардов, подающих большие надежды. Достаточно упомянуть Якуба Янкто из «Удинезе», за которым охотится «Милан», и Патрика Шика – самое дорогое приобретение «Ромы» в истории. Плюс лучший нападающий чемпионата Чехии Милан Шкода, Михаэл Крменчик, лидер «Пльзени», Ян Климент из «Брондбю».

Но воспользоваться атакующим потенциалом главный тренер не смог. Вместо того, чтобы сделать на кого-то ставку, Яролим постоянно менял состав нападающих, что крайне губительно сказалось на результативности: за восемь матчей сборная Чехии забила 10 голов, шесть из которых Сан Марино, причем форварды отметились лишь трижды.

Причина №3 – психология

На чешскую команду на протяжении всего отборочного турнира давил слишком большой груз ответственности. Было видно, что игроки боятся совершить ошибку, и этот страх не давал им реализовать свои умения, а также иногда пойти на риск или сменить неожиданно тактику. Задача стояла одна – не ошибиться. Особенно это было заметно во встречах, когда чехам нужно было отыгрываться.

О нестабильном психологическом состоянии и неуверенности в собственных силах футболистов сборной говорит и разрушение командной игры после пропущенного гола. То, насколько огромной оказалась психологическая «пропасть» между чехами и теми же северными ирландцами, продемонстрировали матчи, в которых нельзя было проигрывать. Встречи против Азербайджана и Норвегии «народная команда» провалила, не сумев переиграть сверхмотивированного соперника.

Причина №4 – дефицит лидера

Еще одной причиной провала, которую называли многие специалисты и простые любители футбола, стало отсутствие в составе звезды мирового уровня («последние из могикан» Петр Чех и Томаш Росицки завершили карьеру в сборной). Это отмечалось задолго до старта квалификации, когда все наперебой говорили, что у Чехии нет звезд, но вроде есть команда.

Удалось ли создать команду? Об этом можно спорить бесконечно. Но тот факт, что тренерский штаб в восьми матчах выставлял разный состав, говорит о том, что коллектива, объединенного одной целью, сформировать не удалось.

Причина №5 – системные проблемы

В отличие от Германии, Франции, Испании, Голландии, Бельгии и других футбольных грандов, Чехии не удается наладить систему воспитания молодого поколения. Исход нынешней кампании лишний раз указывает на то, что дела в чешском футболе (да и в чешском спорте в целом) идут не лучшим образом.

Отсутствие достаточного количества сильных игроков специалисты связывают с тем, что в стране нет единой системы подготовки квалифицированных футболистов: игроки не получают достаточно знаний и навыков в спортивных школах, конкуренция в которых оставляет желать лучшего. А молодые таланты, которые появляются время от времени – это не результат целенаправленной работы, а стечение обстоятельств (пример Патрика Шика лишнее тому подтверждение). В этой связи надеяться на скорейшее улучшение ситуации не приходится, и ЧМ-2018 с большой долей вероятности будет не последним турниром, который пропустит «народная команда».