Предолимпийский триумф

Надежная игра в обороне

Четыре пропущенных гола в трех матчах против лучших хоккеистов Европы. Именно столько пропустила сборная Чехии на Кубке Первого канала. Йозеф Яндач выбрал классическую оборонительную стратегию с акцентом на контратаки, которая и принесла успех. Удачно сыграли все четыре пары защитников, особо стоит выделить выступление Войтеха Мозика и Ондржея Немеца, которые вошли в тройку самых результативных игроков обороны на турнире и стали самыми полезными хоккеистами чешской сборной.

Блестящая игра вратарей

Хоккей находится на таком уровне развития, что вратарь – это уже больше чем просто половина команды – сегодня успех игры во многом зависит от работы голкиперов. И с этой точки зрения Доминик Фурх и Павел Францоуз полностью оправдали выбор тренерского штаба. Францоуз блестяще отыграл матч против сборной Канады, а Фурх с самой лучшей стороны проявил себя в матчах против сборных Швеции и Финляндии. Процент отраженных бросков чешских голкиперов на КПК составил почти 94%, а средняя пропускаемость менее 1,5 шайб за матч.

Забитые голы

В отличие от предыдущих этапов Еврохоккейтура, где сборная Чехии в нападении смотрелась крайне неубедительно (все голы, кроме одного, были забиты в численном неравенстве), на КПК линия атаки оставила весьма приятное впечатление. 11 голов в трех матчах – неплохой результат, особенно если учесть, что тренерский штаб привез в Москву наполовину обновленный по сравнению с Кубком Карьяла состав. Лучшим же по содержанию игры получился матч против шведов, в котором сборная Чехии доминировала на протяжении всего матча и трижды забила в равных составах.

Психология

На этот раз на чешскую команду не давил груз ответственности. Было видно, что игроки не боятся совершить ошибку, и этот страх давал им реализовать свои умения, а также иногда пойти на риск или сменить неожиданно тактику.

О стабильном психологическом состоянии и уверенности в собственных силах хоккеистов говорит и то, что на протяжении всех матчей Яндачу удавалось сохранить тактический рисунок. Все потому, что главному тренеру и его ассистентам удалось, наконец, создать единый кулак, коллектив единомышленников, который упорно шел за своей целью.

Ветераны

Ветераны, которые призывались на предыдущий турнир Еврохоккейтура, его провалили. Михал Бирнер, Якуб Клепиш, Ладислав Шмид, которые могли стать лидерами команды, продемонстрировали невнятную игру и лишились шансов на поездку на Олимпийские игры. Вместо них Яндач на КПК вызвал других опытных игроков: Мартина Эрата, Збынека Михалека, Петра Коукала. Особенно же среди них выделялся нападающий «Тршинеца» Мартин Ружичка, который сделал первый хет-трик в карьере в сборной против финнов, громко заявив о себе в качестве одного из вероятных кандидатов на поездку на Игры в Пхенчхан.

Олимпийские перспективы

Большинство экспертов сходятся во мнении, что корейский турнир для команды Яндача станет сложным испытанием. Ситуация для чехов действительно не очень простая. Если в Сочи с Ягром, Элиашем и Жидлицки они смотрелись довольно уверенно и «метили» в медали, то спустя четыре года, чтобы выйти в полуфинал, им надо прыгать выше головы.

Шансы сборной Чехии на победу оценил великий в прошлом чешский вратарь Доминик Гашек. «К реальным фаворитам сборную Чехии никто не причисляет, но нам так даже будет легче – чем меньше нас боятся, тем выше вероятность, что у противника не будет должного настроя. Наши сильные стороны известны – это трудолюбие, самоотверженность и игра на контратаках. Полагаю, что проблем с выходом в четвертьфинал у нашей команды возникнуть не должно, а предсказать что произойдет дальше, я думаю, не способен ни один специалист. Но я верю в лучшее и считаю, что сборная Чехии по своему потенциалу готова бороться за самые высокие места, в том числе и за победу», - сказал Чешскому Радио Гашек.