Предолимпийский триумф

Тимур Кашапов
21-12-2017
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Сборная Чехии выиграла все три матча на Кубке Первого канала (КПК), который считался репетицией накануне главного старта четырехлетия – Олимпиады в Корее. «Радио Прага» называет пять причин удачного выступления чешской национальной команды в Москве.

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Надежная игра в обороне

Фото: ЧТКФото: ЧТК Четыре пропущенных гола в трех матчах против лучших хоккеистов Европы. Именно столько пропустила сборная Чехии на Кубке Первого канала. Йозеф Яндач выбрал классическую оборонительную стратегию с акцентом на контратаки, которая и принесла успех. Удачно сыграли все четыре пары защитников, особо стоит выделить выступление Войтеха Мозика и Ондржея Немеца, которые вошли в тройку самых результативных игроков обороны на турнире и стали самыми полезными хоккеистами чешской сборной.

Блестящая игра вратарей

Хоккей находится на таком уровне развития, что вратарь – это уже больше чем просто половина команды – сегодня успех игры во многом зависит от работы голкиперов. И с этой точки зрения Доминик Фурх и Павел Францоуз полностью оправдали выбор тренерского штаба. Францоуз блестяще отыграл матч против сборной Канады, а Фурх с самой лучшей стороны проявил себя в матчах против сборных Швеции и Финляндии. Процент отраженных бросков чешских голкиперов на КПК составил почти 94%, а средняя пропускаемость менее 1,5 шайб за матч. Павел Францоуз, фото: leafschik1967 CC BY-SA 2.0Павел Францоуз, фото: leafschik1967 CC BY-SA 2.0

Забитые голы

В отличие от предыдущих этапов Еврохоккейтура, где сборная Чехии в нападении смотрелась крайне неубедительно (все голы, кроме одного, были забиты в численном неравенстве), на КПК линия атаки оставила весьма приятное впечатление. 11 голов в трех матчах – неплохой результат, особенно если учесть, что тренерский штаб привез в Москву наполовину обновленный по сравнению с Кубком Карьяла состав. Лучшим же по содержанию игры получился матч против шведов, в котором сборная Чехии доминировала на протяжении всего матча и трижды забила в равных составах.

Психология

На этот раз на чешскую команду не давил груз ответственности. Было видно, что игроки не боятся совершить ошибку, и этот страх давал им реализовать свои умения, а также иногда пойти на риск или сменить неожиданно тактику.

О стабильном психологическом состоянии и уверенности в собственных силах хоккеистов говорит и то, что на протяжении всех матчей Яндачу удавалось сохранить тактический рисунок. Все потому, что главному тренеру и его ассистентам удалось, наконец, создать единый кулак, коллектив единомышленников, который упорно шел за своей целью.

Ветераны

Мартин Ружичка, Фото: ЧТКМартин Ружичка, Фото: ЧТК Ветераны, которые призывались на предыдущий турнир Еврохоккейтура, его провалили. Михал Бирнер, Якуб Клепиш, Ладислав Шмид, которые могли стать лидерами команды, продемонстрировали невнятную игру и лишились шансов на поездку на Олимпийские игры. Вместо них Яндач на КПК вызвал других опытных игроков: Мартина Эрата, Збынека Михалека, Петра Коукала. Особенно же среди них выделялся нападающий «Тршинеца» Мартин Ружичка, который сделал первый хет-трик в карьере в сборной против финнов, громко заявив о себе в качестве одного из вероятных кандидатов на поездку на Игры в Пхенчхан.

Олимпийские перспективы

Большинство экспертов сходятся во мнении, что корейский турнир для команды Яндача станет сложным испытанием. Ситуация для чехов действительно не очень простая. Если в Сочи с Ягром, Элиашем и Жидлицки они смотрелись довольно уверенно и «метили» в медали, то спустя четыре года, чтобы выйти в полуфинал, им надо прыгать выше головы.

Доминик Гашек, фото: Шарка Шевчикова, ЧРоДоминик Гашек, фото: Шарка Шевчикова, ЧРо Шансы сборной Чехии на победу оценил великий в прошлом чешский вратарь Доминик Гашек. «К реальным фаворитам сборную Чехии никто не причисляет, но нам так даже будет легче – чем меньше нас боятся, тем выше вероятность, что у противника не будет должного настроя. Наши сильные стороны известны – это трудолюбие, самоотверженность и игра на контратаках. Полагаю, что проблем с выходом в четвертьфинал у нашей команды возникнуть не должно, а предсказать что произойдет дальше, я думаю, не способен ни один специалист. Но я верю в лучшее и считаю, что сборная Чехии по своему потенциалу готова бороться за самые высокие места, в том числе и за победу», - сказал Чешскому Радио Гашек.

Тимур Кашапов
21-12-2017
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