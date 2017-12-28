Победы и поражения чешского спорта в 2017 году

Триумф года

В США на 47-м чемпионате мира по классической академической гребле была одержана одна из самых громких индивидуальных побед чешского спорта 2017 года. Золотую медаль завоевал байдарочник Ондржей Сынек, признанный журналистами в декабре лучшим спортсменом Чехии.

Мировое первенство проходило с 24 сентября по 1 октября в городе Сарасота, штат Флорида. Сборная Чехия в неофициальном командном первенстве заняла десятое место. Несмотря на многочисленное представительство в различных категориях, на подиум сумел подняться только Ондржей Сынек. Опытный, 34-летний уроженец Брандиса-над-Лабем завоевал золотую медаль в излюбленной программе на километровой дистанции байдарок-одиночек.

В Сарасоте он стал пятикратным чемпионом мира, опередив кубинца Анхеля Фурнье Родригеса и показав время 6.40,640. Благодаря этой победе Ондржей вошел в элитный клуб гребцов, не менее пяти раз выигрывавших «золото» мировых первенств. Помимо него, туда входят Махе Драйсдейл и немец Петер-Михаэль Кольбе.

Финальный американский заплыв сложился для Сынека довольно легко: он с первых метров вышел в лидеры и стал наращивать преимущество, причем его темп сумел поддержать лишь Родригес, но и кубинец вскоре сдался, отстав в итоге почти на три секунды. По возвращении домой рекордсмен мировых первенств подчеркнул, что доволен результатом, однако не собирается останавливаться на достигнутом и намерен продолжить выступления:

«Скоро мне исполнится 35 лет, это солидный возраст для спорта высоких достижений. Но меня еще рано списывать со счетов, я буду выступать до тех пор, пока смогу показывать свой привычный уровень».

Разочарование года

Непременным атрибутом новогодних праздников стал в последние годы молодежный чемпионат мира по хоккею, который в 2017 году проходил в канадских городах Монреаль и Торонто. Чешская сборная начала его с уверенной победы над чемпионами мира финнами, но затем уступила в трех мачтах подряд и в четвертьфинале была вынуждена играть против родоначальников хоккея – канадцев. Североамериканская команда не оставила подопечным Якуба Петра ни единого шанса – 5:3.

Рассуждая о причинах неудачного выступления, ветеран тренерского цеха страны и руководитель программы развития юношеского и молодежного хоккея в ЧР Славомир Ленер в беседе с «Радио Прага» заявил, что недоволен итогами турнира.

«Эта команда была способна на большее с двух точек зрения. Во-первых, ребята могли заработать больше очков. Конечно, очки с Финляндией не были запланированы, но мы должны были побеждать Швейцарию и Данию, а также заработать хотя бы одно очко в противостоянии со шведами. Если бы это удалось сделать, то в четвертьфинале мы бы получили соперника послабее. Во-вторых, нас несильно порадовала показанная игра. Она не была активной с подключением защитников, с давлением на ворота, простотой в завершении атак, с максимальной отдачей со стороны наших лидеров, которые не сумели в должной степени проявить себя. Ни один из них не набрал 7-9 очков, которые должен «выбивать» ведущий игрок. Отсюда и неудовлетворительный результат», - сказал Ленер.

Возвращение года

Чемпионат Чехии по футболу завершился неожиданной победой пражской «Славии». Последний раз столичный клуб выигрывал национальное первенство в сезоне 2008/09, а всего два года назад мог вылететь из высшего дивизиона.

Основная причина преображения красно-белых? Стабилизация финансового положения клуба после его покупки китайскими инвесторами (CEFC China Energy). Именно деньги CEFC вывели команду из затяжного пике, «Славия» перестала активно продавать игроков и значительно укрепила состав. На эти цели было потрачено почти 11 млн евро, в Вршовице приехало 20 игроков, большинство из которых составили «костяк» новой «Славии».

«Славия» доказала, что большие деньги можно тратить с умом. Тренерскому штабу и владельцам команды удалось создать высокую конкуренцию внутри коллектива, сохранив при этом хорошую атмосферу в раздевалке. Эффективность менеджмента также подчеркивает ряд удачных сделок по продаже футболистов за границу», - объясняет известный журналист Адам Ненадал.

Помимо финансовой составляющей, важнейшую роль в подъеме клуба сыграл главный тренер Ярослав Шилгавы, которого назначили на этот пост уже после старта турнира по инициативе председателя правления «Славии» Ярослава Тврдика и генерального директора Мартина Кроба. Специалисты особо отмечали, что Шилгавы поставил «Славии» атакующую игру, нехарактерную для чешской лиги.

«Его методы можно сравнить с глотком свежего воздуха в душной комнате. Несмотря на кризис в марте-апреле, «Славия» продолжала играть активно и всегда искала счастье у чужих ворот. Доказательство? Вршовицкий клуб – единственный, кто забил больше 60 голов в турнире», - констатировал Ненадал.

Спустя всего два месяца после триумфа «Славии» в чешском футболе начался новый сезон, который должен был стать одним из самых интересных в истории. Дело в том, что впервые в современной истории местные клубы стали заметными игроками на европейском трансферном рынке. Отличились, прежде всего, столичные «Спарта» и «Славия», которые, благодаря финансовым вливаниям своих владельцев и спонсоров, провели впечатляющую трансферную кампанию и оказались в центре внимания не только чешских, но и зарубежных СМИ.

Однако зимняя половина турнира не оправдала своих ожиданий. «Спарта» и «Славия» показывали крайне нестабильный и невзрачный футбол, причем действующие чемпионы уже успели сменить главного тренера. А таблицу по итогам 16 встреч возглавляет «Виктория» из Пльзени, которая имеет 14-очковое преимущество от занимающей второе место «Сигмы» из Оломоуца.

Сюрприз года

С 16 по 25 июня в Праге и Градце-Кралове состоялся 36-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин. По мнению многих экспертов, хозяйки турнира являлись «темной лошадкой» ЧЕ-2017. Во-первых, после беременности в сборную вернулась одна из сильнейших баскетболисток Европы Катержина Элготова. Во-вторых, свою готовность защищать цвета национальной сборной выразила чемпионка Европы 2005 года центровая Петра Кулихова, а также натурализованная американка Киа Вон. В-третьих, сборной были готовы оказать сумасшедшую поддержку болельщики.

Впрочем, спортивный директор национальной команды Лубор Блажек изначально предостерегал от излишнего оптимизма.

«В отношении нашей команды мне бы не хотелось давать прогнозы. Мы привыкли считать чешскую сборную одним из кандидатов на победу, однако те времена ушли в прошлое. Уровень внутреннего первенства снизился, игроков высочайшего класса можно пересчитать по пальцам одной руки. Женский баскетбол в Чехии превратился в полупрофессиональный вид спорта. Но, конечно, и тренеры, и баскетболистки сделают все для того, чтобы порадовать болельщиков и занять как можно более высокое место», - омтетил он в интервью «Радио Прага».

В итоге чешская команда разочаровала и заняла лишь 13-е место. Триумф в Праге одержала сборная Испании.

Турнир года

С 22 по 24 сентября 2017 года в Праге состоялся мировой дебют нового теннисного командного турнира с участием лучших теннисистов планеты – Кубок Лэйвера (Laver Cup). Идея его организации принадлежала агентству «Team8», основателями которого являются Тони Годсик и знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер. Создавая турнир, Маэстро тем самым хотел выразить почтение своему кумиру Роду Лэйверу.

Формат Laver Cup был позаимствован у гольфа: Европа против Остального мира. Каждая команда состояла из шести теннисистов, четыре из которых квалифицировались согласно рейтингу ATP и два были выбраны неиграющими капитанами команд. Функции капитанов в 2017 году исполняли суперзвезды прошлого швед Бьорн Борг (команда Европы) и американец Джон Макинрой (команда Мира).

За Европу выступали Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Марин Чилич, Доминик Тим, а также Томаш Бердых и Александр Зверев. Цвета сборной мира защищали Милош Раонич, Джон Иснер, Джек Сок, Сэм Куэрри, Хуан Мартин дель Потро и Денис Шаповалов.

Как и ожидалось, турнир вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников тенниса: на всех матчах на «О2 арене» был аншлаг. Победителями же стали Федерер, Надаль и Ко. Дальше европейцам вручали трофей, шампанское лилось рекой, но вопрос о будущем Кубка Лэйвера так и остался открытым.

Уход года

В ноябре о завершении профессиональной карьеры объявил знаменитый теннисист Радек Штепанек.

Штепанек начал заниматься спортом в три года, совмещая занятия теннисом с игрой в хоккей. Однако ударять ракеткой по мячу у него получалось лучше, чем отбивать шайбы (Радек играл на позиции вратаря), и в 1990 году молодой человек сделал окончательный выбор в пользу тенниса. Профессионалом он стал в 1996 году, и уже в 1999-м выиграл свой первый титул в парном разряде на турнире в Праге вместе с соотечественником Мартином Даммом.

С 2002 года Штепанек полностью сосредоточился на игре в «одиночке», но не отказался от излюбленного стиля serve-and-volley. Именно поэтому все его самые значимые победы случились на быстрых покрытиях – харде и траве, в том числе в Лос-Анджелесе и Брисбейне, которые позволили ему пробиться в десятку сильнейших теннисистов планеты.

Тем не менее, особняком стоят две победы в парном разряде на его излюбленном покрытии на Открытом чемпионате Австралии в 2012 и 2013 гг., и, конечно, триумф в Кубке Дэвиса, который Штепанек назвал своим главным достижением. «Я был в Топ-10 в одиночке, Топ-10 в паре, выиграл два турнира «Большого шлема». Но победа в Кубке Дэвиса бесценна», - поделился спортсмен в интервью «Чешскому Радио».

Помимо денег и мировой славы, двойная победа сборной Чехии в главном командном теннисном турнире планеты принесла Радеку Штепанеку и всенародную любовь. Перед его решающим матчем в финале Кубка Дэвиса 2013 года против серба Душана Лайовича обозреватели предсказывали, что одному из них суждено стать национальным героем, а второму – национальным разочарованием. Штепанек стал героем во второй раз подряд, а также третьим в истории теннисистом, которые дважды выигрывали решающий матч финала, при этом он стал первым, кто сделал это в двух сезонах подряд.

«Всю карьеру я боялся этого дня. Когда меня спрашивали об ее завершении, я всегда говорил, что как только проснусь и почувствую, что все кончено, то сразу об этом сообщу. Я понимал, что карьера не может продолжаться вечно, но делал все, чтобы продлить свою жизнь в теннисе. Этот момент настал, и я должен это принять», - сказал 38-летний спортсмен на прощальной пресс-конференции.

Провал года

Поражение футбольной сборной Чехии в матче с Северной Ирландией поставило крест на ее надеждах пробиться на мировое первенство, которое состоится в России в 2018 году. Но поражение подопечных Карела Яролима в Белфасте было лишь верхушкой айсберга. Очередная неудача «народной команды» имела и гораздо более глубокие причины, не такие очевидные и логичные, как нереализованный план на игру. Среди них и системный кризис в чешском футболе.

Отсутствие достаточного количества сильных игроков специалисты связывают с тем, что в стране нет единой системы подготовки квалифицированных футболистов: игроки не получают достаточно знаний и навыков в спортивных школах, конкуренция в которых оставляет желать лучшего. А молодые таланты, которые появляются время от времени – это не результат целенаправленной работы, а стечение обстоятельств (пример Патрика Шика лишнее тому подтверждение).

Экс-полузащитник сборной Чехии Радослав Ковач, который летом вошел в тренерский штаб пражской «Спарты», уверен, что свою роль сыграла и смена поколений. Однако Ковач убежден, что национальную команду ждет светлое будущее.

«У нас действительно очень много молодых и талантливых игроков, которым лишь нужно время. Уверен, что лучшее у сборной Чехии впереди».